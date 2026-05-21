21 травня 2026, 14:41

Енергонезалежність та розширення грантів: топ-5 кроків держави для підтримки бізнесу

Мінекономіки оприлюднило результати свіжого «Дайджесту бізнес реформ» за перший квартал 2026 року, у якому зафіксувано п’ять найважливіших інституційних та фінансових змін для українського підприємництва.

До п'ятірки головних реформ та інструментів допомоги бізнесу увійшли:

Енергостійкість МСБ (Малого та середнього бізнесу)

На тлі інфраструктурних викликів держава запустила фінансовий інструмент для забезпечення автономності підприємств. Зокрема, бізнес отримав доступ до енергокредитів під 0% річних у межах програми «5−7-9%». Максимальна сума такого кредиту становить до 10 мільйонів гривень, а термін обігу розрахований на 3 роки. Крім того, передбачено разову цільову фінансову допомогу в розмірі від 7 500 до 15 000 гривень.

Нові умови грантів для переробної промисловості

Уряд лібералізував умови безповоротних грантів для виробничого сектору. Підприємці отримали значно ширший доступ до цієї програми підтримки. Окрім цього, Кабмін запровадив вигідніші та гнучкіші умови у разі закупівлі саме українського обладнання, стимулюючи внутрішнє машинобудування.

Страхування воєнних ризиків

Для захисту приватного капіталу впроваджено дієвий механізм страхування. Держава забезпечила покриття та компенсацію за пошкоджене або знищене майно на суму до 30 мільйонів гривень. Разом із цим підприємці отримали спрощений та прискорений доступ до страхових виплат без бюрократичної тяганини.

Скасування АВР

Значним кроком назустріч бізнесу стало скасування обов'язковості Актів виконаних робіт (АВР). Відтепер цей документ більше не є примусовим. Факт належного виконання робіт чи надання послуг компанії можуть підтверджувати взагалі без актів — у будь-якому іншому зручному форматі, який письмово погоджено між сторонами.

Запуск «єЧек»

У сфері роздрібної торгівлі та фіскалізації відбувся великий цифровий прорив. Фіскальні чеки стали доступними для клієнтів у цифровому форматі безпосередньо через банківські застосунки. Ефективність інструменту підтверджують цифри: лише за перший місяць роботи системи було згенеровано та видано 7 мільйонів цифрових чеків.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) разом з Приватбанком і Raiffeisen Bank Ukraine запустив інструмент допомоги підприємствам, чиє майно постраждало від війни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
