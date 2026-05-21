Чим запам’ятався Invest Talk Summit 2026 і що робити, якщо пропустили івент

Invest Talk Summit відбувся у Києві 16 травня, зібравши інвесторів та учасників ринку в одному місці. Обговорення актуальних викликів та тенденцій, дискусії, розіграші призів, корисний нетворкінг — все це та багато іншого запам’ятається гостям конференції. Розповідаємо, яким був цьогорічний івент.

Саміт почався з важливої теми не лише для інвестиційного ринку, але й для українського суспільства загалом. Слово взяв президент фонду «Реконструкція та розвиток України» Артем Гончаренко. Темою виступу стали інвестиції в людський капітал та ринок праці для ветеранів та учасників військово-промислового комплексу (ВПК). Говорили про підтримку військових, які повертаються з війни і мають перекваліфікуватись та адаптуватись, а також про створення екосистеми для ветеранів.

Далі мова зайшла про інвестиції в ОВДП. Цій темі присвятив свій виступ Владислав Свістонов, керуючий активами компанії ICU, яка стала генеральним партнером Invest Talk Summit 2026. У фокусі опинилася прибутковість активу. Спікер констатував, що за останні 10 років інвестиції в ОВДП принесли близько 6% річних у доларах, навіть з урахуванням девальвації та війни.

Одразу після першої доповіді ведучий провів розіграш подарунків від партнерів. Питання: Яка компанія першою у світі досягла капіталізації в 1 трильйон доларів?.. Переможцем став пан Анатолій, який відповів правильно, назвавши компанію Apple та отримавши перший приз.

Про стратегії інвестування розповів інвестиційний радник, лектор у Біржовому університеті Анатолій Ільченко. Він рекомендував не просто купувати активи щомісяця, а збільшувати обсяг покупок, коли ринок «падає» .

Тему глобальної геополітики та її впливу на світові ринки розкрив Сергій Мікулов, партнер IPan.ua, співзасновник ITKS, автор каналу «Балади економного лицаря».Він підтвердив, що система «американського світу», що існувала до 2008 року, зруйнована війнами (зокрема, і війною в Україні) та торговими конфліктами.

Говорили також про перехід світу до «аполярності» (відсутності чіткого центру сили) через протистояння США та Китаю в технологіях (чіпи, AI) та ланцюгах поставок. Окрему увагу присвятили питанню дедоларизації та зростанні розрахунків за нафту в юанях, а також посилення конкуренції цифрових валют.

Традиційно інвесторів хвилює питання, якому ж активу віддати перевагу. Темам про це був присвячений не один виступ. Зокрема, «Батл про землю: Фонди нерухомості проти земельних фондів: де більше прибутку?». Спікери говорили про переваги обох активів, а також наголошували на стрімкому зростанні капіталізації землі, констатувавши, що з моменту відкриття ринку у 2021 році середня ціна землі офіційно зросла на 96%.

Ще одна тема, яка зачепила зал та викликала суперечки — «Криптовалюта vs Нерухомість». Консервативні інвестори наголошували, що важливо мати «фізичний» актив, тоді як крипто-оптимісти доводили, що мобільність капіталу в умовах війни — це найголовніше.

Тренд на інвестування в енергетику став важливою темою Invest Talk Summit 2026. CEO Бюро інвестиційних програм, засновник GreenInvest Олександр Бондаренко розмірковував про те, чи варто інвестувати в цей актив в 2026—2027. Він розповів, що станом на сьогодні, ринок сонячних станцій — це переважно B2B угоди. Очікувана капіталізація при консолідації великими гравцями (наприклад, ДТЕК) складає близько 15−20%. Але поруч з цим є й певні ризики. Наприклад, такі як фізичне знищення об'єктів енергетики внаслідок обстрілів.

Загалом Invest Talk Summit 2026 став важливим майданчиком для ком’юніті українських інвесторів, де йшла мова про те, як підсилити інвестиційний портфель, зберегти та примножити активи в умовах змін. Окрім виступів та накопичених знань, учасники отримали можливість поспілкуватися наживо, поділитися досвідом, а ще — почати інвестувати відразу на саміті.

Таку можливість надав партнер івенту «Грунтовно», який влаштував розіграш 10 сертифікатів на суму 10 00 грн на 600 м². Сертифікат виграла Дарина Міщенко і буквально стала інвестором в с/г землі просто на саміті.

Розіграші подарунків також влаштували партнери івенту «Твоє коло» (2 подарункові чаї) та «Земінвест» (3 скретч мапи України, щоб стирати земельні ділянки, в які вже проінвестували).

