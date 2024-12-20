Тисяча гривень для кожного: в чому ризик для економіки

Мільйони українців вже оформили отримання 1 тис. грн. «зимової підтримки», однак, як відзначає співзасновник компанії «Нова Пошта» Володимир Поперешнюк, ці гроші не зроблять українців заможнішими, а, можливо, навіть і навпаки.

Це може когось здивувати, але гроші нас не роблять багатими. Багатими нас робить можливість обміняти їх на багато товарів і послуг.

У 1993 в Україні всі були мільйонерами. Але одночасно й біднотою. Тоді надрукували колосальну кількість грошей, інфляція перевищила 10 тисяч відсотків. Нулів на вашому рахунку могло бути безліч, та вони нічого не вартували. Бо не гроші нас роблять багатими.

І «тисяча зимової підтримки» теж не зробить нас багатшими. Прочитав зранку, що її вже оформили понад 6 мільйонів людей, очікують на 9. Уряд наводить цифри і немов показує, от дивіться, скільки людей оформили собі тисячу. Значить вона їм дуже потрібна!

А чого ж ні? Якби ви йшли вулицею і там лежала тисяча, ви що — оминули б її? Люди керуються простою логікою — як не оформлю цю тисячу — все одно її вкрадуть, то краще вже витрачу я.

Але чи зробить вона нас багатшими? Ні. Навпаки, збільшення грошової маси на 9 млрд гривень не зробить економіку більшою. Бо за цими мільярдами не стоять виготовлені товари й послуги. Роздайте людям хоч по мільйону — і це теж не зробить нашу країну багатшою. Бо спершу власники «тисячі» щасливо витратять гроші і збагатяться новими товарами і послугами, а потім решта заплатить за це із власної кишені, бо ціни зростуть для усіх. І тих, хто взяв «тисячу», і тих, хто ні.

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Бо економіка — це не гроші, це товари й послуги. А коли грошей стає багато, а товарів і послуг не більшає, то зростає лише ціна на них. Тисяча витратиться швидко, а от ціни зростуть назавжди.