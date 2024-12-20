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20 грудня 2024, 11:30

Тисяча гривень для кожного: в чому ризик для економіки

Мільйони українців вже оформили отримання 1 тис. грн. «зимової підтримки», однак, як відзначає співзасновник компанії «Нова Пошта» Володимир Поперешнюк, ці гроші не зроблять українців заможнішими, а, можливо, навіть і навпаки.

Мільйони українців вже оформили отримання 1 тис.

Це може когось здивувати, але гроші нас не роблять багатими. Багатими нас робить можливість обміняти їх на багато товарів і послуг.

У 1993 в Україні всі були мільйонерами. Але одночасно й біднотою. Тоді надрукували колосальну кількість грошей, інфляція перевищила 10 тисяч відсотків. Нулів на вашому рахунку могло бути безліч, та вони нічого не вартували. Бо не гроші нас роблять багатими.

І «тисяча зимової підтримки» теж не зробить нас багатшими. Прочитав зранку, що її вже оформили понад 6 мільйонів людей, очікують на 9. Уряд наводить цифри і немов показує, от дивіться, скільки людей оформили собі тисячу. Значить вона їм дуже потрібна!

А чого ж ні? Якби ви йшли вулицею і там лежала тисяча, ви що — оминули б її? Люди керуються простою логікою — як не оформлю цю тисячу — все одно її вкрадуть, то краще вже витрачу я.

Але чи зробить вона нас багатшими? Ні. Навпаки, збільшення грошової маси на 9 млрд гривень не зробить економіку більшою. Бо за цими мільярдами не стоять виготовлені товари й послуги. Роздайте людям хоч по мільйону — і це теж не зробить нашу країну багатшою. Бо спершу власники «тисячі» щасливо витратять гроші і збагатяться новими товарами і послугами, а потім решта заплатить за це із власної кишені, бо ціни зростуть для усіх. І тих, хто взяв «тисячу», і тих, хто ні.

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Бо економіка — це не гроші, це товари й послуги. А коли грошей стає багато, а товарів і послуг не більшає, то зростає лише ціна на них. Тисяча витратиться швидко, а от ціни зростуть назавжди.

Автор:
Поперешнюк Володимир
Співзасновник компанії «Нова Пошта» Поперешнюк Володимир
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Коментарі - 5

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0
gorobezus
gorobezus
20 грудня 2024, 11:53
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Если бы выдали хотя бы среднемесячную ЗП, то это как-то бы повлияло бы, а так пусть даже пятнадцать ярдов, из которых шестая часть точно вернется в виде НДС — ниочем.
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0
Riojas
Riojas
20 грудня 2024, 12:02
#
К чему разговор, если эту тысячу нельзя потратить на товары? Давали же разрез трат по ней — что-то около 80% это коммуналка, 15% связь и 5% донаты. Первые две статьи расходов прекрасно выросли без участия тысячи.
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+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
20 грудня 2024, 12:44
#
Наче б то і розумний дядько, а дурню говорить. За його логікою, якщо умовним вчителям докинути до зарплати по тисячі, то це також погано для економіки? Погано, якщо гроші надрукували, а якщо з податків, або з міжнародної допомоги, проданої на міжбанку, то тоді це не погано. Тоді це або гроші, отримані в результаті власної діяльності, якщо це податки, або отримані від донорів. Тому витратити їх на власні товари то геть не погано. Або на імпортні. Головне, щоб це не були надруковані кошти.
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0
Игорь Коляда
Игорь Коляда
20 грудня 2024, 13:26
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Але чи зробить вона нас багатшими? Ні. Навпаки, збільшення грошової маси на 9 млрд гривень не зробить економіку більшою.Бо за цими мільярдами не стоять виготовлені товари й послуги.

Ой, та це копійки та набагато менша проблема у зрівнянні з використанням банками депозитних сертифікатів НБУ,за якими дійсно таки — «Бо за цими мільярдами не стоять виготовлені товари й послуги.»
Оце нас дійсно не робить багатшими, а економіку більшою.
Дійсно, наче б то і розумний дядько, а дурню говорить — за його логікою і підвищення зарплат та соціальних виплат не можна робити, бо це ж буде збільшення грошової маси.
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0
sultepronit
sultepronit
20 грудня 2024, 15:14
#
Москалям видають мільйони за контракт на самогубство, і нічо, тримається їхня економіка. А українцям, як роздати по тищі, так зразу інфляція злетить… треба ж…
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