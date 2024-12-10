Роботодавці скорочують пропозиції: кому і досі готові платити від $1 тис. та більше

У листопаді ринок праці почав сповільнюватися під впливом сезонних чинників. Однак вже 9-й місяць поспіль на ринку праці залишається понад 100 тис. вакансій. Тож роботодавці не зупиняють найм, а шукачі є досить активними — у листопаді показник середньої кількості відгуків на вакансію зріс. Як завершив осінь ринок праці, дослідив Work.ua. «Мінфін» вибрав головне.

Роботодавці скорочують пропозиції

У листопаді роботодавці розмістили на Work.ua 109 467 пропозицій роботи. Це на 7% менше, ніж було у жовтні. Така тенденція повторює сценарій 2021 року — тоді в останній місяць осені розмістили понад 109 000 вакансій. Тож ситуація на ринку праці відповідає сезонним тенденціям. За такого сценарію наступні декілька місяців кількість вакансій скорочуватиметься.

Серед областей-лідерів за кількістю вакансій також спостерігаємо падіння, що є цілком синхронним із загальною ситуацією. Найбільш значущим є зменшення пропозицій роботи на Одещині (-10%). Припускаємо, це повʼязано з особливо масштабними проблемами з електроенергією, які відбулися через масовану атаку.

У листопаді в топі категорій з найбільшою кількістю пропозицій — категорія «Робочі спеціальності, виробництво» (19 554 вакансій, що на 7% менше до жовтня).

Загалом у десятці категорій-лідерів бачимо падіння пропозицій роботи. Найбільше просіли «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (-15%) та «Сфера обслуговування» (-13%).

Єдиною категорією, де пропозицій побільшало, стала «Охорона, безпека». Це позначилося і на посадах, які стали затребуванішими в листопаді: поліцейський, оператор дрона, командир відділення, номер обслуги взводу, зв’язківець, мінометник.

Ще один виняток із загальної тенденції падіння — це приріст вакансій, де компанії готові надавати перевагу ветеранам.

Конкуренція на ринку праці зростає

У листопаді на сайті Work.ua на 5% зменшилася кількість кандидатів, що активно шукали роботу. Проте через те, що й роботи поменшало, показник середньої кількості відгуків на вакансію на місяць зріс. На позитивну динаміку також вплинули певні технічні рішення, над якими постійно працює Work.ua.

Отже, у листопаді на сайті Work.ua шукали роботу 203 077 кандидатів, що на 5% менше за показники жовтня. Як і у випадку з вакансіями, зменшення кількості кандидатів спостерігаємо практично в усіх областях і категоріях.

Побільшало шукачів лише в Чернівецькій (+8%) і Закарпатській (+4%) областях. Ці регіони традиційно мають найнижчу середню кількість відгуків на вакансію, тож нові кандидати — гарна новина для роботодавців у цих областях.

Ту ж ситуацію бачимо і в розрізі категорій: скрізь фіксуємо падіння, за винятком категорії «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (+2%).

Демографічний портрет шукача змінюється мінімально. Але у листопаді побільшало неповнолітніх шукачів (+10%).

Найконкурентнішими посадами були директ-менеджер і спеціаліст чату — це посади, що передбачають спілкування з клієнтами компанії в соціальних мережах чи службі підтримки. Конкуренція за ці посади у 20−30 разів перевищує середні показники.

Загалом найвищу конкуренцію, як і завжди, бачимо на віддалені посади, які є надзвичайно затребуваними серед шукачів.

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Кому роботодавці готові платити 40 тис. грн та більше

У листопаді розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, практично не змінився, й становив 22 750 грн (на 250 грн більше, ніж у жовтні). Серед областей-лідерів за кількістю вакансій зросли зарплати лише в Дніпропетровській (22 000 грн, +1 000 грн) і Одеській (21 500 грн, +500 грн) областях.

Найбільше зросли зарплати в категоріях:

• «Охорона, безпека» — 70 000 грн, +17%;

• «Нерухомість» — 44 000 грн, +10%;

• «Продаж, закупівля» — 30 000 грн, +9%.

Натомість на 2% зменшився пропонований дохід у категорії «Юриспруденція» — до 20 000 грн.

На найвищі зарплати можуть розраховувати військовослужбовці, IT-фахівці, керівники відділів. Серед лінійних посад найвищі доходи ринок праці пропонує таким спеціалістам: брокер (60 000 грн), медіабайєр (58 250 грн), ендодонтист (55 000 грн), водій-міжнародник (50 000 грн), рихтувальник (45 000 грн), рієлтор, стоматолог (45 000 грн), трейдер (43 000 грн), моторист (42 500 грн), медіапродюсер (41 250 грн), автоелектрик, арматурник, бурильник, кераміст (40 000 грн).