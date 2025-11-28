Передсвяткові розпродажі на піку: як це вплине на курс долара та євро в обмінниках

Цей тиждень на валютному ринку України пройшов під знаком розрахунків клієнтів із контрагентами перед завершенням звітного періоду. Попри це Нацбанк змушений був активно розпродавати долар , щоб не допустити стрибкоподібного зростання котирувань американської валюти. Свій внесок у настрої учасників нашого валютного ринку, як завжди, вносила геополітика. А головною позитивною новиною стали домовленості з МВФ на рівні персоналу щодо нової програми підтримки нашої країни.

НБУ вдалося стримати надмірне зростання котирувань долара та опосередковано згладжувати котирування євровалюти. З 24 по 28 листопада курс продажу долара США на міжбанку після зльоту ввечері понеділка, 24 листопада, до позначок 42,47/42,50 гривень до кінця п'ятничних торгів поступово знизився до рівнів 42,24/42,27. І якщо відкинути «свічку» котирувань понеділка, то загалом за тиждень курс продажу долара залишився на рівні 42,24/42,27 гривень за долар.

А в обмінниках увечері у п'ятницю, 28 листопада, готівковий долар продавався по 42,40 — 42,65 гривень.

Графік котирувань долара (міжбанк) за тиждень

При цьому, власники обмінників не поспішали знижувати свої цінники продажу долара навіть після поступового відкату котирувань на міжбанку. Це говорить про те, що фінансисти вважають поточне просідання котирувань безготівкового долара тимчасовим, не хочуть втрачати потенційні доходи за рахунок зниження цінників продажу долара і чекають на його повернення до вищих рівнів на торгах.

Графік котирувань готівкового долара за тиждень

З курсом євро на міжбанку виявилося дедалі складніше, оскільки на поведінку котирувань безготівкової євровалюти в Україні суттєво впливали коливання євро щодо долара на зовнішніх ринках. І не завжди зростання котирувань долара щодо гривні на нашому міжбанку перекривало масштаб ситуативних просідань та злетів євро щодо долара на світових майданчиках.

Графік пари євро/долар за тиждень

У результаті курс продажу євро на торгах за 24−28 листопада зріс на 30 копійок — з рівня 48,6351/48,6612 до 48,9434/48,9613 гривень. Готівковий євро ввечері 28 листопада обмінники продавали по 49,15 — 49,50 гривень, тобто власники обмінок так само, як і по долару, не надто поспішали реагувати на всі перипетії курсоутворення євровалюти на міжбанку.

Графік котирувань євро за тиждень (міжбанк)

Графік цінників готівкового євро за тиждень

Крім того, в Україні, як і у всьому світі, у розпалі сезон розпродажів. Це означає, що населенню потрібна гривня для покупок акційних товарів та активність громадян щодо здачі валюти в обмінники традиційно зростає.

Саме фактор додаткової потреби у гривні у громадян на піку сезону розпродажів і буде головним союзником нацвалюти у ці останні осінні вихідні.

Власники обмінок не лише пропрацюють ці суботу та неділю у форматі «з обороту», а й постараються на цьому додатково заробити, занижуючи курс прийому валюти у населення у торгових центрах та великих магазинах, де зараз тривають розпродажі.

Розрахунок простий: у момент розпродажів людям просто не до марафонів з обмінів у ТРЦ у пошуках кращого курсу. Тому, щоб не зазнавати великих курсових втрат, у дні подібних розпродажів краще попередньо визначитися з переліком товарів, на які буде витрачено гривню від здачі валютних заначок, і заздалегідь поміняти необхідну суму валюти в оптових обмінках за найвигіднішим курсом.

Щодо геополітики, то на поведінку всіх учасників вітчизняного валютного ринку психологічно впливали коментарі про можливі варіанти початку переговорного процесу між Україною та росією.

Але станом на вечір п'ятниці, 28 листопада, жодної додаткової конкретики не з'явилося. Тому власники обмінників не будуть цими вихідними робити істотних корекцій своїх цінників за рахунок цього фактора, а пропрацюють із деяким заниженням цінників прийому валюти у громадян за збереження при курсах продажу валюти населенню на середньому ринковому рівні.

Це розширить спред між курсами купівлі та продажу як по долару, так і євро до рівнів 20−40 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 29−30 листопада

Курс готівкового долара у ці вихідні у більшості обмінників перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,90 до 42,15 гривень та продаж від 42,40 до 42,65 гривень .

Курс готівкового євро в ці суботи та неділю перебуватиме в межах коридору: прийом від 48,70 до 49,05 гривень та продаж від 49,10 до 49,50 гривень .

Крім того, власникам обмінників доведеться збільшити на ці дні обсяги готівкової гривні у своїх обмінках, щоб забезпечити гривневим ресурсом усі потенційні обсяги валюти, що здається, громадянами в сезон розпродажів товарів, щоб потенційні клієнти не пішли до конкурентів.