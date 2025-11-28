Передсвяткові розпродажі на піку: як це вплине на курс долара та євро в обмінниках

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 листопада 2025, 23:14

Передсвяткові розпродажі на піку: як це вплине на курс долара та євро в обмінниках

Цей тиждень на валютному ринку України пройшов під знаком розрахунків клієнтів із контрагентами перед завершенням звітного періоду. Попри це Нацбанк змушений був активно розпродавати долар, щоб не допустити стрибкоподібного зростання котирувань американської валюти. Свій внесок у настрої учасників нашого валютного ринку, як завжди, вносила геополітика. А головною позитивною новиною стали домовленості з МВФ на рівні персоналу щодо нової програми підтримки нашої країни.

Цей тиждень на валютному ринку України пройшов під знаком розрахунків клієнтів із контрагентами перед завершенням звітного періоду.

НБУ вдалося стримати надмірне зростання котирувань долара та опосередковано згладжувати котирування євровалюти. З 24 по 28 листопада курс продажу долара США на міжбанку після зльоту ввечері понеділка, 24 листопада, до позначок 42,47/42,50 гривень до кінця п'ятничних торгів поступово знизився до рівнів 42,24/42,27. І якщо відкинути «свічку» котирувань понеділка, то загалом за тиждень курс продажу долара залишився на рівні 42,24/42,27 гривень за долар.

Читайте також: МВФ вирішив прибрати можливість зловживань спрощеною системою

А в обмінниках увечері у п'ятницю, 28 листопада, готівковий долар продавався по 42,40 — 42,65 гривень.

Графік котирувань долара (міжбанк) за тиждень

При цьому, власники обмінників не поспішали знижувати свої цінники продажу долара навіть після поступового відкату котирувань на міжбанку. Це говорить про те, що фінансисти вважають поточне просідання котирувань безготівкового долара тимчасовим, не хочуть втрачати потенційні доходи за рахунок зниження цінників продажу долара і чекають на його повернення до вищих рівнів на торгах.

Графік котирувань готівкового долара за тиждень

З курсом євро на міжбанку виявилося дедалі складніше, оскільки на поведінку котирувань безготівкової євровалюти в Україні суттєво впливали коливання євро щодо долара на зовнішніх ринках. І не завжди зростання котирувань долара щодо гривні на нашому міжбанку перекривало масштаб ситуативних просідань та злетів євро щодо долара на світових майданчиках.

Графік пари євро/долар за тиждень

У результаті курс продажу євро на торгах за 24−28 листопада зріс на 30 копійок — з рівня 48,6351/48,6612 до 48,9434/48,9613 гривень. Готівковий євро ввечері 28 листопада обмінники продавали по 49,15 — 49,50 гривень, тобто власники обмінок так само, як і по долару, не надто поспішали реагувати на всі перипетії курсоутворення євровалюти на міжбанку.

Графік котирувань євро за тиждень (міжбанк)

Графік цінників готівкового євро за тиждень

Крім того, в Україні, як і у всьому світі, у розпалі сезон розпродажів. Це означає, що населенню потрібна гривня для покупок акційних товарів та активність громадян щодо здачі валюти в обмінники традиційно зростає.

Саме фактор додаткової потреби у гривні у громадян на піку сезону розпродажів і буде головним союзником нацвалюти у ці останні осінні вихідні.

Власники обмінок не лише пропрацюють ці суботу та неділю у форматі «з обороту», а й постараються на цьому додатково заробити, занижуючи курс прийому валюти у населення у торгових центрах та великих магазинах, де зараз тривають розпродажі.

Розрахунок простий: у момент розпродажів людям просто не до марафонів з обмінів у ТРЦ у пошуках кращого курсу. Тому, щоб не зазнавати великих курсових втрат, у дні подібних розпродажів краще попередньо визначитися з переліком товарів, на які буде витрачено гривню від здачі валютних заначок, і заздалегідь поміняти необхідну суму валюти в оптових обмінках за найвигіднішим курсом.

Щодо геополітики, то на поведінку всіх учасників вітчизняного валютного ринку психологічно впливали коментарі про можливі варіанти початку переговорного процесу між Україною та росією.

Але станом на вечір п'ятниці, 28 листопада, жодної додаткової конкретики не з'явилося. Тому власники обмінників не будуть цими вихідними робити істотних корекцій своїх цінників за рахунок цього фактора, а пропрацюють із деяким заниженням цінників прийому валюти у громадян за збереження при курсах продажу валюти населенню на середньому ринковому рівні.

Це розширить спред між курсами купівлі та продажу як по долару, так і євро до рівнів 20−40 копійок.

Читайте також: Як захистити свій бюджет під час новорічних свят: 3 лайфхаки від експерта

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 29−30 листопада

Курс готівкового долара у ці вихідні у більшості обмінників перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,90 до 42,15 гривень та продаж від 42,40 до 42,65 гривень .

Курс готівкового євро в ці суботи та неділю перебуватиме в межах коридору: прийом від 48,70 до 49,05 гривень та продаж від 49,10 до 49,50 гривень .

Крім того, власникам обмінників доведеться збільшити на ці дні обсяги готівкової гривні у своїх обмінках, щоб забезпечити гривневим ресурсом усі потенційні обсяги валюти, що здається, громадянами в сезон розпродажів товарів, щоб потенційні клієнти не пішли до конкурентів.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами