Україна та МВФ домовились на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,2 млрд

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки. Про це в своєму телеграм-каналі повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Тиждень активної роботи місії Міжнародного валютного фонду на чолі з керівником місії паном Гевіном Греєм у Києві завершився гарним результатом. Загальний обсяг програми 8,2 млрд доларів на 4 роки. Ця програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, яка для нас критично важлива у наступні роки. Домовленість ще має бути схвалена Радою виконавчих директорів МВФ», — написала вона.

У зв'язку із цією подією прем'єрка також виділила 3 важливі пункти щодо співпраці з МВФ:

По-перше, МВФ підтвердив стійкість української економіки.

По-друге, уряд підготував бюджет-2026 відповідно до рамки нової програми МВФ — з акцентом на ефективність витрат.

По-третє, Україна продовжує курс на реформи. «Наші пріоритети незмінні: макроекономічна стабільність, боргова стійкість, прозорість і сильні інституції. Ми готові і надалі впроваджувати політики для боротьби з тіньовою економікою, протидіяти корупції та посилювати управління в державному секторі», — уточнила Юлія Свириденко.