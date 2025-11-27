Як захистити свій бюджет під час новорічних свят: 3 лайфхаки від експерта

Коли ви заощаджуєте на важливу фінансову ціль, тиск витрачати гроші «за святковим настроєм» може сильно виснажувати. Неважливо, збираєте ви на перший внесок за житло чи поповнюєте резервний фонд — існують прості стратегії та зміни в підході, які допоможуть не збитися з курсу. Про це Business Insider розповіла Бріттані Грін, стратег з фінансової поведінки та керівниця відділу спільноти в технологічній компанії Self Financial, що допомагає людям формувати кредитну історію. «Мінфін» публікує переклад статті .

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Немає нічого гіршого, ніж створювати свій фінансовий фундамент, а потім втратити це все. Будьте обережні та дотримуйтесь своїх цілей у цей святковий сезон», — сказала Грін.

Вона дала поради щодо оцінки вашого поточного фінансового стану, щоб ви могли встановити реалістичні цілі щодо витрат на свята. Грін також поділилася креативними ідеями щодо того, як провести святковий сезон з мінімальними витратами та як впоратися з очікуваннями інших щодо подарунків.

Заздалегідь керуйте емоціями

Грін сказала, що коли йдеться про дотримання святкового бюджету, встановлення очікувань перед сімейними зустрічами може допомогти.

«Святковий період супроводжується певним тиском, щоб проявити увагу до людей, які нам дорогі, і якщо ми не в змозі цього зробити, то іноді відчуваємо провину», — заявила експерт.

Вона запропонувала приборкати почуття провини, яке, якщо його не позбутися, може призвести до непотрібних витрат, шляхом відвертої розмови з собою, найближчими родичами та всіма членами родини, з якими ви будете бачитися на ці новорічні свята.

Для цього Грін запропонувала бути відвертими щодо того, як ви хочете, щоб цього року були святкування, і розпочати цю розмову якомога раніше. Вона зазначила, що пріоритетність вражень — як-от обмін подарунками за принципом «таємного Санти», що вимагає лише однієї покупки, або спільна прогулянка з близькими — може стати бюджетною альтернативою купівлі подарунків для багатьох членів родини.

Встановіть реалістичні очікування

Серед сезонної метушні, гамору та, здавалося б, нескінченних можливостей для шопінгу, може бути важко розставити пріоритети для ваших бюджетних цілей. Розуміння ваших звичок витрачати гроші може допомогти тут, сказала Грін.

Вона порадила переглянути ваші банківські виписки за останні три місяці, звертаючи увагу на те, на що ви витрачали гроші — чи то розваги, послуги, чи одяг — щоб помітити закономірності.

«Визначити, де ви знаходитесь у своїй фінансовій подорожі, надзвичайно важливо, тому що таким чином ви отримуєте шанс побачити, що можете виділити», — сказала Грін. Вона додала, що цей крок найкраще спрацює, якщо ви уникатимете звинувачень або сорому за попередні покупки.

Як тільки ви чіткіше побачите свої звички витрачати гроші, будьте чесними з собою щодо витрат, які ви можете тимчасово скоротити — наприклад, харчування поза домом або підписки на стримінгові сервіси, сказала Грін. Потім ви зможете визначити суму, яку ви готові та здатні витратити в ці зимові свята.

«Залишайтеся непохитними щодо вашої суми, тому що найголовніше — це те, що ви будуєте своє власне фінансове майбутнє», — наголосила Грін.

Проявіть свою креативність

Прояв уяви може допомогти заощадити під час свят, сказала Грін.

Вона розповіла, що раніше часто витрачала більше, ніж планувала, тому що хотіла порадувати своїх близьких хорошими подарунками. Тепер вона використовує ресурси, як-от Pinterest, Instagram і TikTok, щоб отримати ідеї для подарунків, зроблених своїми руками, які не так сильно б'ють по кишені.

Грін також рекомендує зберігати в телефоні нотатки з ідеями для подарунків. Протягом року записуйте, про які враження та речі згадують ваші близькі. Потім знайдіть способи самостійно створити ці подарунки.

«Моя найкраща подруга сказала, що мріяла виграти лотерею Powerball і щоб їй доставили додому величезний чек. Я прийшла до неї додому з квітами, чеком, який я розмалювала вручну, та повітряними кульками», — розповіла Грін.

Висновок: зрозумійте свою кінцеву фінансову мету і приймайте рішення, які сприяють її досягненню, зазначила Грін. Для цього вона сказала, що любить запитувати себе: «Це наближає мене до моїх фінансових цілей чи віддаляє від них?».

«Якщо я перебуваю в стані втоми від прийняття рішень, я зосереджуюсь на чіткій відповіді „так“ або „ні“», — сказала Грін.