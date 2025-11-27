МВФ вирішив прибрати можливість зловживань спрощеною системою

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 листопада 2025, 10:12

МВФ вирішив прибрати можливість зловживань спрощеною системою

Україна та МВФ погодили нову програму. Поки що «на рівні персоналу». Але це вже важливий крок уперед. Загальна сума — 8.1 млрд доларів. І це наче незначна сума на фоні всіх потреб українського бюджету під час війни. Але співпраця з МВФ — це якір. Це основа на яку зверху нанизується допомога інших країн. Про те, що МВФ вимагатиме від України розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Україна та МВФ погодили нову програму.

Слово за ЄС

Погана новина тут, що фінальне рішення МВФ, освята програми на рівні правління, зможе стати реальністю тільки коли ЄС погодить репараційний кредит. Або придумає План Б на його заміну. Бо МВФ не може фінансувати країни, фінансовий стан яких невизначений. А з репараційним кредитом поки все в тумані. Звісно, тут напартачив один Нью-йоркський рієлтор з гугл перекладачем, що підвісив долю замороженних активів і додав непевності. З іншого боку голова Єврокомісії обіцяє рішення і хто ми такі, щоб їй не вірити.

Програма МВФ

Але є і друга новина. А саме — що стане стержнем програми МВФ. Програми, яка завжди буда дороговказом реформ і змін. Які поволі, із саботажем, але рухались. І от нарешті руки Фонду дістались теми детінізації. Але можна сказати й по іншому.

Фонд дістався до глибин українського економічного лицемірства, яке дуже дорого коштує українському бюджету та й український економіці. А саме — МВФ, нарешті, вирішив прибрати можливість зловживань спрощеною податковою системою.

Можете готуватись до волання «МВФ, Сорос і світові капіталісти вбивають український малий бізнес». Але знайте, коли почуєте таке, то це означає, що десь хтось активно платить за спротив позитивних змін, щоб зберегти свої надприбутки. І треба бити на звук. Щось підказує, що знов ми тут побачимо тих 20 доларових політологів.

Дроблення бізнесу

Бо малий бізнес ніхто чіпати не буде. Мова йде про те, що не можна дозволяти бізнесу великому мімікрувати під маленьких. Дробити великі компанії на тисячі ФОПів і не платити податки. До речі, потім такий бізнес дуже часто жаліється, що якось важко працювати в Європі… «ну ясень пень, тяжко…»

Чому лицемірство? Бо спрощена система створювалась для підтримки малих підприємців. І існує по всій Європі. А от можливість використовувати маску ФОПів для бізнесу великого — це чисто українська історія. В результаті дуже багаті не платять податки, прикриваючись дрібними підприємцями. І руйнують конкурентне поле в Україні. Бо бізнес, що хоче працювати чесно, просто не може собі цього дозволити. І тому ця новина є позитивною. Що МВФ туди докопався. Бо це і про справедливість також. А не тільки про Фінансову грамотність, економічну ефективність (привіт чесна конкуренція) і наповнення бюджету.

Китайські посилки

Також, нарешті, світло здорового глузду дістанеться китайських посилок. Яких цього року імпортують десь мільярдів на $8. Плюс мінус. Тобто український військовий бюджет недоотримає десь $2−3 мільярди податків. І це разом із підтримкою китайського виробника.

Нарешті може в минулому опиниться ситуація, подібна до тої, коли у вас в місті три супермаркети, але два продають з податками, а один — без. І цей один належить китайцям, що активно підтримують росіян і вимагають «устранить первопричины конфликта». Ну і Тайвань на додачу.

Там буде, певно, і ще багато неприємних сюрпризів для тих, хто звик працювати у тіні. Але правда у тому, що українська економіка, український бюджет, тепер ніколи не зможе собі таку тінь дозволити. Бо і соціальне навантаження після війни буде шалене. І демографія сприяти не буде. Тому вибору немає. І цю очевидну істину знов має озвучити МВФ. Ну, а хто ще в Україні завжди був провідником здорового глузду.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
demarin
demarin
27 листопада 2025, 10:29
#
Аналітик от бога)) Десь уже на сайті мінфіну колись публікували скільки надходжень від малого бізнесу, скільки від великого, митниці і так далі. Думаю можна і в інтернеті знайти, там малий бізнес був навіть не в топ 5, тобто надходжень від нього не дуже багато, а от ті які вище нього по списку там суми були набагато більші. Але доїти будемо малий бізнес, бо митниця і великий бізнес наших депутатів і їх чіпати не можна. Так можливо це не МВФ так хоче, а хтось інший…
+
0
Bely
Bely
27 листопада 2025, 11:07
#
Також, нарешті, світло здорового глузду дістанеться китайських посилок. Яких цього року імпортують десь мільярдів на $8. Плюс мінус.

Здоровий глузд — це бути лобістом Аврори або інших крупних магазинів, що з того ж аліка будуть тягати, а звичайний українець буде це платити, як завжди. У пана Фурси здоровий глузд — це обкладати ще більше податками українців, які і так вже ледь дихають
+
0
zevs1
zevs1
27 листопада 2025, 11:11
#
Без помощи государства в лице чиновников мы бы не смогли так бедно жить в такой богатой стране как Украина

Грабеж Украины во всей красе, МВФ даёт деньги правительству под гарантии того, что налогоплательщиков Украины ободрут до нитки.

С таким подходом желающих жить в Украине будет всё меньше и меньше.
+
0
Hennady
Hennady
27 листопада 2025, 12:03
#
Батя бухає вовсю, виносить речі за бухло, але ми будемо запалювати згорівші сірники від плити, заварювати чайні пакетики вже по три рази і т.д.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами