Прогноз курсу на тиждень: на що звернути особливу увагу, щоб не втратити гроші

Середина березня на валютному ринку України мине динамічно. Причому поведінка міжбанку та готівкового ринку дещо відрізнятиметься, через психологічні та економічні чинники. Які фактори вплинуть на курс у період із 11 до 15 березня — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Хто і що буде основним «законодавцем» курсового тренду

1. НБУ, його інтервенції та їх цінники

Тут особливо нічого не змінюється: обсяги торгів істотно не зростають, що дозволяє Нацбанку сумами інтервенцій $20−70 млн на день практично «керувати» офіційним та міжбанківським курсом.

2. Перекіс обсягів попиту та пропозиції через 8 березня

Попри те, що у воєнний час свята в Україні практично скасовані, значна частина компаній минулої п'ятниці були малоактивними. У тому числі як експортери, так й імпортери.

Вони ще наприкінці минулого тижня перенесли свої основні операції відразу на понеділок та вівторок. Такі дії клієнтів призведуть до збільшення обсягів торгів та зростання активності на міжбанку 11−12 березня з активним перевищенням попиту над пропозицією.

3. Світові економічні новини. Поведінка пари євро/долар на зовнішніх ринках і майбутнє засідання ФРС США, яке відбудеться 20 березня.

ЄЦБ 7 березня залишив свої ставки на тому ж рівні: базова ставка за кредитами — 4,5% річних, ставка за депозитами — 4%, ставка за маржинальними кредитами — 4,75% річних.

І, за заявами керівництва європейського регулятора, він готовий їх тримати такими високими ще досить довго — до досягнення рівня інфляції у 2% річних, тобто, щонайменше, до літа цього року, а то й довше. Наразі рівень інфляції в єврозоні знижується, але не так швидко і контрольовано, як того хотілося б ЄЦБ.

Тепер слово за Федрезервом США. Його ставки поки що теж дуже високі і перебувають на рівні 5,25−5,5% річних — тобто вище, ніж у єврозоні. Це підтримує приріст вкладень в американські активи та посилює долар.

Якщо 20 березня ФРС піде за сценарієм ЄЦБ і не змінить своїх ставок, то певний статус-кво між доларом і євро збережеться. Але якщо щось піде «не так» як за показниками економіки США, так і за даними ЄС — нових ралі за парою євро/долар найближчим часом не уникнути.

Тим паче, що ще нещодавно був уже як короткочасний період просідання євро навіть до рівня нижче 1:1 до євро, так і досить швидкий відхід євро до рівнів і в 1,12 долара та значно вище:

Тому пару євро/долар лихоманитиме до 20 березня на будь-яких економічних новинах як із Європи, так і зі США, що негайно позначатиметься і на курсі міжбанку за євро в Україні.

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Як працюватиме готівковий ринок

Готівковий ринок же продовжить працювати з оглядкою на міжбанк, але з низкою застережень:

1. Ключовим для готівкового ринку залишиться обсяг платоспроможного попиту на валюту з боку населення

Поки що тенденція з перевищення купівлі валюти над її здаванням громадянами зберігається. І це, в результаті, стимулює завезення банками іноземної валюти до України в рекордних обсягах понад $1 млрд на місяць вже з середини осені 2023 року.

Причому з кожним місяцем ці суми тільки зростають, і обсяг завезення у $2 млрд в еквіваленті за місяць — уже майже досягнуто. У цих умовах безперебійне забезпечення обмінників необхідними сумами як готівкової гривні, так і валюти, так само як й оперативне виставлення конкурентоспроможних курсів — стають основними «головними болями» для обмінників фінкомпаній та частини банків.

Тим паче, після величезних штрафів, які отримали в лютому від НБУ багато провідних мереж обмінників саме через проблеми з громадянами через банкноти, їхню якість та конфлікти з касирами при валютообміні.

2. Поступове зростання конкуренції між обмінниками фінкомпаній та банками

Загалом, левова частка обсягів валютообмінних операцій (близько 70%) — це обмінники фінкомпаній. Після того, як Нацбанк зняв низку обмежень із банків щодо обміну валюти, багато банків (особливо малі та частина середніх) стали досить гідними конкурентами мережам обмінників. І ця конкуренція вимушено звужує вигідність такого бізнесу, а також впливає на спреди між купівлею та продажем валюти. Особливо за великими платоспроможними клієнтами.

3. Питання забезпечення безпеки роботи

Від обмінників фінкомпаній вирішення цього питання вимагатиме серйозних додаткових витрат, на що багато з них коштів не мають. Банки тут у вигіднішому становищі, оскільки вимоги до безпеки їх кас і сховищ завжди були жорсткішими, ніж до обмінників. І тому витрати на подібне обладнання банки зробили вже давно.

А от мережам валютообміну фінкомпаній доведеться ще багато чого зробити. Причому зробити це їм доведеться в досить швидкому темпі, інакше, у них ці точки Нацбанк просто оперативно закриватиме або відмовлятиме в їхній реєстрації, а то й відбиратиме ліцензію на валютообмінні операції, що загрожує взагалі втратою всього бізнесу.

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П'ять факторів, які також вплинуть на курс

Загалом, ситуація на валютному ринку в середині березня залишиться напруженою, але контрольованою НБУ. На настрої всього валютного ринку України цього тижня впливатимуть:

1. Продовження невизначеності з обсягами допомоги від США на фоні ще й майбутніх валютних ралі за парою євро/долар перед засіданням Федрезерва щодо відсоткових ставок.

2. Ситуація на фронтах. Ситуація складна, але контрольована. Будь-які успіхи чи невдачі ЗСУ не можуть не впливати на поведінку валютного ринку, що завжди психологічно «керує» цінниками обмінників.

3. Збереження блокування експорту та імпорту на польському кордоні. Це знижує обсяги нашого експорту та негативно впливає на економіку України.

4. Наближення періоду податкових платежів у бізнесу. Цей чинник, зазвичай, працює на користь зміцнення позицій гривні, оскільки стимулює розпродаж валютної виручки експортерами і знижує можливості імпортерів із купівлі валюти.

5. Досить успішні аукціони Мінфіну України щодо розміщення ОВДП. 5 березня посадовці продали облігацій на 7,593 млрд гривень в еквіваленті. 12 березня пропонуватимуться гривневі папери на терміни від 364 до 1 211 днів, які мають попит у інвесторів. Я прогнозую продаж облігацій на суму від 5,3 до 9,1 млрд гривень, що теж буде додатковим підстрахуванням для стабільності гривні як на ресурсному, так і на валютному ринках.

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Прогноз курсу долара та євро на 11−15 березня

НБУ продовжить часті виходи з інтервенціями з продажу долара для підтримки курсу гривні. За моїми прогнозами, на цьому тижні він витратить для цього від $290 млн до $570 млн. Робочі щоденні обсяги торгів на міжбанку не перевищуватимуть у системі Блумберг рівні від $100 млн до $190 млн. Основна активність на міжбанку спостерігатиметься у період із 11 до 14 березня.

Котирування міжбанку:

Долар. За моїм прогнозом, у період із 11 до 15 березня котирування долара на міжбанку перебуватимуть у межах від 38,02 до 38,60 гривень.

Євро. Пара євро/долар за моїми розрахунками цього тижня перебуватиме в межах коридору від 1,082 до 1,10 долара за євро з періодичними активними коливаннями під час оголошення економічних новин щодо європейської та американської економіки. За моїм прогнозом, курс євро на українському міжбанку цього тижня в такому разі перебуватиме в межах від 41,13 до 42,46 гривень.

Готівковий ринок:

Основна частина обмінників продовжать працювати зі спредом у межах 20−25 копійок за доларом та 20−35 копійок за євро.

Готівковий долар. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,80 до 38,85 грн, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 37,90 до 38,75 грн.

Готівковий євро. У банках котирування євро при купівлі-продажу перебуватимуть у межах коридору від 40,90 до 42,65 грн, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 40,80 до 42,55 грн.