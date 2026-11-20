У п'ятницю, 20 листопада, середній курс долара втратив 7 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу. Курс євро втратив 6 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,94−45,58 грн. Євро купують за 49,41 грн, а продають за 50,24 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,30−45,50 грн, євро — 50,00−50,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,93−45,00 грн. Торги з євро проходять на рівні 49,37−49,43 грн.

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