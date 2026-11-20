Біткоїн опустився нижче $62 000, втративши за останні 24 години понад 2%, на тлі посилення розпродажу криптовалют та рекордного відтоку коштів з біржового фонду BlackRock. Інвестори продовжують скорочувати вкладення у спотові Bitcoin ETF, а криптовалюта опускається до мінімумів за понад чотири місяці. Про це пише Bloomberg.

IBIT вивів понад $541 млн за день

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Особливо сильний відтік зафіксував iShares Bitcoin Trust (IBIT) компанії BlackRock. За даними Bloomberg, фонд зафіксував рекордне вилучення коштів з моменту запуску. Водночас BTC продовжує втрачати позиції на тлі загального погіршення настроїв на ринках ризикових активів.

IBIT вивів понад $541 млн за день

19 листопада американські спотові Bitcoin ETF сумарно втратили $582,3 млн. На фонд BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) припало $541,1 млн — найбільший одноденний відтік серед фондів цього типу за відповідний день, за даними Farside Investors.

Відтік із IBIT став рекордним для фонду за один день, що посилило негативний сигнал для крипторинку.

Водночас це не означає, що BlackRock самостійно вирішив продати біткоїни. ETF відображає операції інвесторів із його акціями: коли учасники ринку масово вилучають кошти, фонд проводить відповідні операції з активами для забезпечення погашень.

За даними профільних трекерів, відтік коштів із американських спотових Bitcoin ETF у листопаді вже вимірюється мільярдами доларів. Зокрема, через 19 листопада сумарні чисті вилучення з таких фондів за місяць досягли $3,468 млрд.

Читайте також: Анатомія нового суперциклу біткоїну: чому цей бичачий ринок зламає всі старі правила

Біткоїн тестує зону $62 000

BTC опустився нижче $62 000, а його ціна досягла мінімуму за понад чотири місяці.

За даними crypto.news, 20 листопада біткоїн опускався до $61 273. На момент публікації матеріалу видання криптовалюта торгувалася близько $61 546, втративши 2,89% за 24 години та 10,8% за тиждень.

Тиск на криптовалюту посилюється не лише через відтік коштів з ETF. Ринок також реагує на погіршення настроїв щодо ризикових активів, слабкість технологічних акцій, очікування щодо процентної політики ФРС та ліквідації позицій трейдерів, які використовували кредитне плече.

Подальша динаміка BTC залежатиме, зокрема, від того, чи зможе ринок втриматися в районі $61 000-$62 000, а також від того, чи повернеться приплив капіталу до американських спотових Bitcoin ETF.

Як ми писали: BlackRock запустила новий біткоїн-ETF, аналітики очукують падіння BTC до $50 000: що нового