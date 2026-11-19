До восьмої річниці WhiteBIT і першої річниці W Group бізнес розширює свою діяльність за межі криптотрейдингу — у блокчейн, штучний інтелект та інші галузі

За вісім років криптовалютна біржа WhiteBIT перетворилася на міжнародну бізнес-екосистему з 11 бізнесів. Восьму річницю WhiteBIT і першу річницю W Group компанії відзначають на тлі трансформації від окремої торгової платформи до диверсифікованого бізнесу, що поєднує традиційні фінанси, цифрові активи та новітні технології.

Масштаб розвитку відображають і показники WhiteBIT: обсяг торгів на біржі у 2026 році сягнув $2,8 трлн, а кількість інституційних клієнтів перевищила 5500. За рік W Group розширилася з восьми до 11 бізнесів, а сукупна аудиторія зросла з 35 млн до близько 40 млн користувачів.

Від однієї біржі до глобальної бізнес-екосистеми

Заснована у 2025 році W Group за рік суттєво розширила діяльність за межі фінансового сектору. У червні до групи приєднався нідерландський виробник спортивних автомобілів Spyker. А у жовтні Group оголосила про інвестиційні зобов'язання на $400 млн у SignSplit — стартап, який створює інфраструктуру для ШІ-даних.

У банківському секторі до екосистеми входить грузинський hashbank — повністю ліцензований цифровий банк, який з жовтня 2026 року дає клієнтам змогу керувати фіатними та цифровими активами в одному застосунку.

У сукупності ці бізнеси відображають стратегію W Group — поєднувати фінансові послуги, технології та продукти для кінцевих споживачів, щоб компанії екосистеми доповнювали й посилювали одна одну.

WhiteBIT у восьмий рік: розвиток міжнародної торгової інфраструктури

WhiteBIT залишається одним із ключових бізнесів W Group, забезпечуючи торгову інфраструктуру та послуги з цифровими активами для роздрібних та інституційних клієнтів.

У 2026 році обсяг торгів на біржі сягнув $2,8 трлн, а щоденний обсяг торгів деривативами становив близько $3,5 млрд. Платформа пропонує майже 1200 торгових ринків. Понад 5500 інституційних клієнтів, серед яких інвестиційні фонди, брокери та платіжні компанії, користуються більш ніж 20 спеціалізованими продуктами WhiteBIT.

Розвиток екосистеми відображається і в динаміці нативної монети WhiteBIT — WBT. У вересні 2026 року її ціна сягнула історичного максимуму — майже $88 порівняно зі стартовою ціною $1,62 у 2022 році*. Це зростання відбувалося паралельно з розширенням WhiteBIT та всієї екосистеми.

Важливий рік для міжнародного регуляторного розвитку

Восьмий рік роботи WhiteBIT відзначився важливими регуляторними досягненнями, які посилюють міжнародну присутність компанії та відображають її підхід до комплаєнсу.

У червні 2026 року WhiteBIT EU отримала дозвіл на діяльність відповідно до європейського регламенту MiCA, що відкриває можливість обслуговувати клієнтів у країнах ЄС на підставі єдиної ліцензії.

У травні WhiteBIT запустила окрему платформу для користувачів у Великій Британії, розширивши присутність на ще одному великому фінансовому ринку з високими регуляторними вимогами. У березні компанія приєдналася до регуляторної «пісочниці» Республіки Гани, долучившись до розробки правил для місцевого ринку цифрових активів. Крім того, експерти WhiteBIT беруть активну участь у роботі над законопроєктом про регулювання ринку віртуальних активів України.

Підтримка України

Важливою частиною діяльності WhiteBIT залишається підтримка України. За понад чотири роки повномасштабної війни компанія передала понад 500 млн грн власних коштів на допомогу українським військовим і цивільним. Тільки за останній рік було реалізовано декілька важливих соціальних ініціатив. Зокрема, у лютому 2026 року компанія передала 500 WBT вартістю 1,088 млн грн українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу після його дискваліфікації на Олімпійських іграх у Мілані через «шолом пам'яті», присвячений українським спортсменам, загиблим внаслідок війни. У жовтні 2026 року за підтримки почесного консула України в Іспанії Володимира Носова у співпраці з громадською організацією «Тризуб» було організовано W Camp — благодійний табір психологічного відновлення для дітей українських військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти. У межах ініціативи 20 дітей із родин військових 2-го корпусу НГУ «Хартія» вже пройшли програму відновлення на Майорці.

Відмітимо, що після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році WhiteBIT заблокувала користувачів із Росії та Білорусі й припинила торгівлю парами з російським рублем. У січні 2026 року Генеральна прокуратура РФ визнала діяльність WhiteBIT небажаною на території Росії.

Розвиток фінансових сервісів нового покоління

Подальший розвиток W Group передбачає тісну взаємодію між компаніями екосистеми та створення нових продуктів і послуг на основі їхніх спільних можливостей.

«Вісім років тому ми починали з однієї криптовалютної біржі. Сьогодні ми виросли до міжнародної групи з 11 бізнесів з 40 млн користувачів по всьому світу. Але наша мета ніколи не полягала лише в тому, щоб створювати більше бізнесів. Ми прагнемо поєднувати їх так, щоб це створювало реальну цінність: інтегрувати традиційні фінанси й цифрові активи, робити нові технології доступнішими та відкривати можливості в різних галузях», — зазначає Володимир Носов, засновник і президент W Group.

У майбутньому W Group планує посилювати присутність на регульованих ринках, розвивати фінансові послуги для інституційних клієнтів і прискорювати розвиток блокчейн-інфраструктури. Довгострокова мета створити взаємопов'язану екосистему, у якій фінансові послуги, платежі, цифрові активи та новітні технології працюватимуть разом, роблячи фінансові сервіси доступнішими для людей і бізнесу в усьому світі.

* Результати в минулому не гарантують аналогічних результатів у майбутньому. Ринок криптовалют характеризується високою волатильністю, а інвестиції в цифрові активи пов’язані з ризиком фінансових втрат.