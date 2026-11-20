Кабінет Міністрів схвалив Стратегію модернізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі до 2030 року. Реформа передбачає оновлення правил обліку відповідно до міжнародних стандартів, цифровізацію звітності бюджетних установ, підвищення прозорості використання державних коштів та підготовку до запровадження звітності зі сталого розвитку.

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Документ розробило Міністерство фінансів у межах реформи управління державними фінансами та євроінтеграційних зобов'язань України. Разом зі стратегією уряд затвердив операційний план її реалізації, який визначає конкретні заходи, строки та показники виконання.

Що передбачає реформа

Стратегія охоплює кілька напрямів, які мають змінити не лише правила роботи бухгалтерів у бюджетних установах, а й спосіб, у який держава збирає, обробляє та використовує фінансові дані.

Оновлення стандартів бухгалтерського обліку. Україна адаптуватиме національні правила до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору (IPSAS). Це має зробити фінансову звітність державних установ більш зрозумілою, достовірною та порівнянною з показниками інших країн.

Цифровізація бухгалтерського обліку. Мінфін планує створити та впровадити інформаційно-аналітичну систему «Е-облік та звітність». Вона має автоматизувати облікові процеси та формування фінансової звітності. Ідеться про поступове переведення бухгалтерських операцій і звітності в цифровий формат, щоб скоротити ручну роботу, систематизувати дані та спростити їх обробку.

Підвищення прозорості та підзвітності. Уряд хоче покращити якість інформації про фінансовий стан державних установ, використання бюджетних коштів та результати їхньої діяльності. Це має допомогти керівникам ухвалювати рішення на основі повніших даних, а також посилити контроль за державними ресурсами.

Підготовка звітності зі сталого розвитку. Держава планує вивчити міжнародні підходи до такого звітування, сформувати нормативну базу та провести пілотний проєкт на визначених суб'єктах державного сектору. Така звітність, зокрема, може охоплювати інформацію про екологічні та кліматичні ризики, вплив діяльності установ і результати відповідних державних політик.

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Навіщо це потрібно

Ключова ідея реформи — перейти від розрізнених бухгалтерських даних до більш уніфікованої, цифрової та прозорої системи обліку державних фінансів.

Наразі бухгалтерська звітність державного сектору формується за національними правилами, які вже модернізувалися в межах попередніх реформ. Нова стратегія продовжує цей процес, зокрема після завершення попереднього стратегічного періоду до 2025 року.

У перспективі стандартизація та автоматизація мають полегшити об'єднання фінансових даних різних бюджетних установ, покращити контроль за зобов'язаннями та активами держави, а також зробити інформацію про використання ресурсів більш доступною для управлінського аналізу.

Реформа також пов'язана з євроінтеграцією: Україна має поступово наближати систему управління державними фінансами до європейських підходів, зокрема у сфері прозорості, достовірності фінансової інформації та підзвітності.

Мінфін контролюватиме виконання стратегії, узагальнюватиме інформацію від відповідальних органів та щороку звітуватиме Кабміну про її реалізацію.

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