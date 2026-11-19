Картину нідерландського художника Вінсента ван Гога «Квітучі каштани» продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за рекордні $190,4 млн. Це найвища ціна, яку будь-коли сплачували за роботу художника на відкритих торгах. Про це повідомляє The Guardian .

Картину нідерландського художника Вінсента ван Гога «Квітучі каштани» продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за рекордні $190,4 млн.

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Новий рекорд Ван Гога

Торги відбулися 18 листопада 2026 року. Картина «Квітучі каштани» (Châtaigniers en fleurs), написана у 1890 році у французькому містечку Овер-сюр-Уаз, стала найдорожчою роботою Ван Гога, проданою на аукціоні.

Вартість полотна без аукціонних зборів становила $165 млн, а остаточна ціна — $190,4 млн.

Попередній рекорд належав картині «Фруктовий сад із кипарисами», яку у листопаді 2022 року продали на Christie's за $117,2 млн.

Таким чином, новий рекорд перевищив попередній приблизно на $73 млн, або на 62%.

За інформацією The New York Times, покупцем став артдилер Вільям Аквавелла, власник галереї Acquavella Galleries.

Скандал навколо картини

Продажу передувала суперечка між нинішніми власниками полотна та спадкоємцями німецького видавця єврейського походження Самуеля Фішера.

Фішер придбав картину в Парижі у 1909 році. У 1936 році його родина продала полотно під час правління нацистів у Німеччині.

Нащадки видавця стверджували, що продаж міг бути вимушеним через переслідування євреїв та фінансові втрати родини.

Представник спадкоємців, берлінський адвокат Гуннар Шнабель, вимагав підтверджень того, що картину продали за справедливою ринковою ціною, а рішення про продаж не було пов'язане з політичним тиском.

Як вдалося врегулювати суперечку

За даними Sotheby's, із 1975 року картина перебувала у власності родини Блак'єр-Аррієта, яка придбала її для приватної колекції.

17 листопада, напередодні аукціону, Sotheby's повідомив про досягнення домовленості між родиною Блак'єр-Аррієта та всіма законними спадкоємцями Гедвіг і Самуеля Фішерів.

Угода дозволила провести продаж картини.

Спадкоємці Фішерів подякували сторонам за переговори та наголосили, що досягнута домовленість дала змогу визнати страждання родини за часів нацистського режиму.

Умови фінансового врегулювання сторони публічно не розкрили.

Одна з найдорожчих робіт Sotheby's

Продаж «Квітучих каштанів» став не лише рекордним для Ван Гога, а й другим за вартістю в історії аукціонного дому Sotheby's.

Дорожче на його торгах продавали лише «Портрет Елізабет Ледерер» Густава Клімта, який у листопаді 2025 року придбали за $236,4 млн.

«Квітучі каштани» також стали найдорожчим твором мистецтва, проданим на аукціонах поточного сезону.