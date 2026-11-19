Після закриття міжбанку у четвер, 19 листопада, курс долара подешевшав на 14 копійок у купівлі і на 12 у продажу. Тоді як курс євро знизився на 11 копійок у купівлі та на 10 — у продажу.
19 листопада 2026, 17:38
Долар і євро продовжують дешевшати на міжбанку, перетнувши психологічну позначку
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Валютний ринок
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Відкриття 19 листопада
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Закриття 19 листопада
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Зміни
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45,07/45,12
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44,93/45,00
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14/12
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49,51/49,56
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49,40/49,46
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11/10
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,03−45,67 грн. Євро купують за 49,49 грн, а продають за 50,30 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,30−45,50, євро — 50,00−50,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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