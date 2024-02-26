Прогноз курсу долара та євро на 26 лютого — 1 березня: на чому зіграють спекулянти

Кінець лютого та початок березня на валютному ринку України будуть напруженими. Причому як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Тепер докладніше про те, які фактори формуватимуть курсові тренди цього тижня та які цінники на основні валюти виставлять каси банків та обмінники фінкомпаній.

З одного боку, є чимало чинників, що підстрахують гривню. Головні серед них:

Зрушення щодо отримання нового траншу від МВФ. На рівні робочої групи вже погоджено виділення Україні нового траншу на $880 млн. Наразі ці домовленості має схвалити Рада директорів.

Результати аукціонів Мінфіну з розміщення ОВДП. На останньому аукціоні 20 лютого до бюджету було залучено 16,62 млрд грн в еквіваленті, що на 11,17 млрд грн більше, ніж тижнем раніше. Хоча й попередні лютневі аукціони були вдалими.

Відкат котирувань долара на міжбанку вже до минулих четверга-п'ятниці після ситуативного зльоту у вівторок. Його спровокував підвищений попит на долар через вихідний у США у понеділок. Але вже з другої половини минулого тижня ситуація стабілізувалася, і гривня почала відвойовувати втрачене як на міжбанку, так і на готівковому ринку.

Завершення місяця та початок нового звітного періоду. У цей період експортери охоче продають валюту, щоб закривати свої розрахунки в гривні. Одночасно знижується попит на ВКВ із боку імпортерів, яким теж необхідно «закривати» місяць та розраховуватися з українськими контрагентами. Щоправда, при цьому вони і свої зовнішні операції також намагаються закрити максимально на звітну дату, що збільшує в окремі дні статистику торгів.

Фінансова допомога від Японії. Україні буде надано фінансову допомогу на $12,1 млрд. Грант на $4,7 млрд надійде до кінця цього місяця, що не лише збільшить ЗВР (навіть з огляду на витрати НБУ на інтервенції на міжбанку), але й закриє значні обсяги соціальних зобов'язань держави найближчим часом. Головне, бюджетний дефіцит знову буде профінансовано без запуску «друкарського верстата» Нацбанку, що дуже важливо для курсоутворення.

Всі перераховані вище фактори, звичайно, спрацюють на користь гривні на українському валютному ринку, але варто враховувати й негативні чинники, яких теж буде чимало.

Серед факторів, які негативно впливають на курс гривні, варто звернути увагу на такі:

Загострення ситуації на фронті, що впливає на настрої всіх учасників валютного ринку — від бізнесу до населення. Швидкий зліт готівкових котирувань продажу долара до 38,70−39 гривень у середині минулого тижня говорить про те, що громадяни все ж таки «нервують», що провокує спекулятивне розгойдування курсу.

Читайте також: Два роки великої війни: як змінилася економіка, доходи українців та державний борг

В умовах нестабільності багато компаній намагаються або максимально вивести валюту, або залишити її за кордоном. Для боротьби з цими схемами Нацбанк посилив контроль за поверненням валютного виторгу, а також звузив можливості «ховати» валюту компаніям, у яких вона була тут на рахунках.

Тривале блокування українського експорту Польщею, а також порушення графіків надходження міжнародної допомоги. Ситуація на українсько-польському кордоні ускладнюється. На шести пунктах пропуску на кордоні з Польщею триває блокада: польські фермери пропускають одну-дві вантажівки за годину в обох напрямках, зростає навантаження на пропускні пункти з іншими країнами. — Про це повідомив представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Читайте також: Блокування кордону: що стоїть за протестами польських фермерів

Як стало відомо минулими вихідними, польські протестувальники хочуть заблокувати єдиний пункт пропуску з Білоруссю. Вони вже надіслали заявку на проведення акції протесту на польсько-білоруському кордоні, зокрема, на єдиному пункті пропуску, що працює, «Кукурики-Козловичі».

Таким чином, побудувати маршрут в об'їзд буде практично неможливо, вважають перевізники: дороги, що проходять поруч, обмежені для проїзду автотранспорту загальною вагою понад 20 тонн.

Дії протестуючих фермерів та перевізників Польщі не лише знижують обсяги надходжень валюти до України (зменшують її пропозицію на міжбанку), але, зрештою, негативно позначаються на надходженнях податків та митних зборів до нашого бюджету. У поєднанні з перебоями зовнішнього фінансування це сильно вдарить по вітчизняному ВВП.

Невипадково МВФ у релізі про результати засідання робочої групи щодо виділення нового траншу підкреслив: «із огляду на те, що війна триває, а також є затримка з надходженням зовнішнього фінансування, Фонд очікує, що зростання української економіки у 2024 році сповільниться до 3−4%».

Крім цього, важливим негативним сигналом для аналітиків, які розглядають ситуацію з фінансами в Україні, став наступний вислів керівника місії Фонду Гевіна Грея: «Своєчасне виділення оголошеної зовнішньої підтримки, яка прогнозується у розмірі $38 млрд у 2024 році, має критичне значення для бюджетного фінансування та підтримки макроекономічної стабільності в Україні».

У результаті, невизначеність ситуації у зв'язку з війною, питання щодо обсягів та графіків надходження зовнішньої фінансової допомоги, а також питання джерел покриття бюджетних видатків у зв'язку з негативними очікуваннями населення щодо курсових перспектив гривні — ось той негативний мікс, який провокує періодичні спекулятивні розгойдування курсу.

Поки що Нацбанк має всі інструменти та ресурси для утримання ситуації під контролем. На міжбанку — за рахунок інтервенцій для підтримки курсу гривні, а також модернізації нормативної бази під економічні та військові реалії, що швидко змінюються. На готівковому ринку — за рахунок ринкових та адміністративних важелів впливу на банки та фінкомпанії з їхніми обмінниками.

Основне зараз для регулятора — утримувати ситуацію у такому форматі. А для цього НБУ та Мінфін, фактично, знову «впираються» у головне для них фінансове питання — графік, що чітко виконується нашими західними партнерами, за сумами та термінами надходжень міжнародної фінансової підтримки України.

Цього тижня усі основні тенденції валютного ринку останнього часу збережуться:

перевищення попиту на валюту змусять НБУ регулярно продавати долар на міжбанку, а цінники цих інтервенцій практично диктуватимуть щоденний курсовий тренд на торгах. За моїми прогнозами, за цей тиждень регулятор витратить із резервів на такі операції близько $290 млн — $480 млн.

щоденні обсяги міжбанку в системі Блумберг перебуватимуть у дуже скромних межах — від $90 млн до максимум $170−250 млн;

населення продовжить купувати валюти більше, ніж здавати в обмінники та каси банків. За моїми розрахунками, цього тижня перевищення купівлі валюти громадянами над обсягами її здачі щодня становитиме від $30 млн до $65 млн.

Мінфін продовжить успішно розміщувати ОВДП на своєму аукціоні 27 лютого, що опосередковано підтримає гривню на валютному ринку. Буде запропоновано три види гривневих облігацій на терміни від 378 до 1225 днів, та валютні папери у доларі на 386 днів. Всі ці облігації мають досить високий попит у інвесторів. Очікую, що Мінфін зможе залучити до бюджету на цьому аукціоні кошти в межах від 11,5 млрд до 17 млрд у гривневому еквіваленті.

Загалом, ситуація на валютному ринку цими днями залишиться досить напруженою, з періодичними спекулятивними спробами розгойдати курс, але при цьому повністю контролюватиметься Нацбанком.

Прогноз курсу долара та євро на 26 лютого — 1 березня

Міжбанк:

Долар. За моїм прогнозом, котирування долара на міжбанку перебуватимуть у межах 38,05 — 38,70 гривень.

Євро. Пара євро/долар цими днями перебуватиме в межах коридору від 1,073 до 1,088 долара за євро з періодичними активними коливаннями під час оголошення економічних новин щодо європейської та американської економіки. За моїм прогнозом, у такому разі курс євро на українському міжбанку цього тижня перебуватиме в межах від 40,82 до 42,11 гривень.

Готівковий ринок:

Більшість обмінників продовжать працювати зі спредом у межах 20−30 копійок за доларом та 20−35 копійок за євро. У регіонах із низькою конкуренцією частина мереж обмінників розширять спред до 50−70 копійок на доларі та до 1 гривні за євровалютою.

Готівковий долар. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,85 до 38,90 грн, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 37,90 до 38,85 грн.

Готівковий євро. У банках котирування євро при купівлі-продажу перебуватимуть у межах широкого коридору від 40,90 до 42,60 грн, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде значно вужчим — у межах від 41,30 до 42,50 грн.