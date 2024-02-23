МВФ та Україна на рівні експертів домовилися про третій перегляд програми фінансування

Представники МВФ та уряд України досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо оновленого набору економічної та фінансової політики для третього перегляду 4-річної угоди про розширене фінансування (EFF) обсягом близько $15,6 млрд. Про це йдеться в повідомленні МВФ.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Досягнуті домовленості мають бути затверджені Виконавчою радою МВФ найближчими тижнями. Це дозволить Україні отримати близько $880 млн (663,9 млн спеціальних прав запозичень) в якості наступного траншу.

Протягом 17−22 лютого 2024 року, експерти МВФ разом з представниками Міністерства фінансів України, Національного банку України та інших органів влади провели низку переговорів щодо виконання Україною умов програми EFF. Зустрічі відбулись у м. Варшава (Польща) і в онлайн форматі.

Сторони погодились, що потреби у фінансуванні держбюджету у 2024 році залишаються значними. Необхідність у зовнішній підтримці сягає $37,3 млрд.

Водночас експерти МВФ зауважили, що Україна вжила належних заходів для підтримки бюджетної ліквідності на початку року в умовах невизначеності щодо міжнародної підтримки.

Нагадаємо

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила нову чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд (11,6 млрд спеціальних прав запозичень).

Програма є частиною пакета міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько $122 млрд на 2023−2027 роки.

До державного бюджету України вже надійшли три транші у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько $4,5 млрд. У 2024 році програма EFF передбачає $5,4 млрд бюджетної допомоги Україні.