МВФ та Україна на рівні експертів домовилися про третій перегляд програми фінансування

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 лютого 2024, 8:19

МВФ та Україна на рівні експертів домовилися про третій перегляд програми фінансування

Представники МВФ та уряд України досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо оновленого набору економічної та фінансової політики для третього перегляду 4-річної угоди про розширене фінансування (EFF) обсягом близько $15,6 млрд. Про це йдеться в повідомленні МВФ.

Представники МВФ та уряд України досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо оновленого набору економічної та фінансової політики для третього перегляду 4-річної угоди про розширене фінансування (EFF) обсягом близько $15,6 млрд.
Фото: slovoidilo.ua

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Досягнуті домовленості мають бути затверджені Виконавчою радою МВФ найближчими тижнями. Це дозволить Україні отримати близько $880 млн (663,9 млн спеціальних прав запозичень) в якості наступного траншу.

Протягом 17−22 лютого 2024 року, експерти МВФ разом з представниками Міністерства фінансів України, Національного банку України та інших органів влади провели низку переговорів щодо виконання Україною умов програми EFF. Зустрічі відбулись у м. Варшава (Польща) і в онлайн форматі.

Сторони погодились, що потреби у фінансуванні держбюджету у 2024 році залишаються значними. Необхідність у зовнішній підтримці сягає $37,3 млрд.

Водночас експерти МВФ зауважили, що Україна вжила належних заходів для підтримки бюджетної ліквідності на початку року в умовах невизначеності щодо міжнародної підтримки.

Нагадаємо

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила нову чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд (11,6 млрд спеціальних прав запозичень).

Програма є частиною пакета міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько $122 млрд на 2023−2027 роки.

До державного бюджету України вже надійшли три транші у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько $4,5 млрд. У 2024 році програма EFF передбачає $5,4 млрд бюджетної допомоги Україні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Kharakternyk, zzel, Ярослав Голобородько и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами