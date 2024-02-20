Валютний міжбанк йде вгору — досяг 38,6 грн/$

Сьогодні, 20 лютого, помітно зростає безготівковий курс долара щодо гривні на міжбанківському валютному ринку. О 10-й ранку торгівля на Bloomberg почалася угодою на рівні 38,3550 грн/$ після вчорашнього закриття майданчика на 38,32 грн/$.

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Що відбувається з курсом

На 20 лютого Нацбанк підняв офіційний курс із 37,9719 грн/$ до 38,2847 грн/$.

Ранкова торгівля вівторка йшла жвавіше за попередні дні. За перші пів години було продано $34 млн, до полудня — понад $100 млн, а о 14:40 $172 млн.

Активну фазу торгів ще не завершено, триватиме до 15:30 — на умовах tod (постачання валюти сьогодні).

Для порівняння: вчора, 19 лютого, загальний обсяг торгів на Bloomberg склав лише $101,7 млн, а минулого тижня не піднімався вище за $125 млн:

12 лютого — $120 млн;

13 лютого — $116,7 млн;

14 лютого — $82,75 млн;

15 лютого — $97,6 млн;

16 лютого — $124,4 млн.

Національний банк залишається найбільшим валютним продавцем на безготівковому ринку. Згідно з офіційною звітністю, минулого тижня він продав $322,6 млн, а з початку 2024 року — $3,2 млрд. Наразі відчувається інтенсифікація торгів та поетапне подорожчання безготівкового долара.

Після відкриття торгів Bloomberg на 38,3550 грн/$ сьогодні котирування піднімалися до 38,4500 грн/$ та 38,51 грн/$, потім відходили на 38,48 грн/$. А до 14.40 встановився на 38,60 грн/$. Національний банк опівдні встановлював свій довідковий курс на рівні 38,4662 грн/$.