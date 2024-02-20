Сьогодні, 20 лютого, помітно зростає безготівковий курс долара щодо гривні на міжбанківському валютному ринку. О 10-й ранку торгівля на Bloomberg почалася угодою на рівні 38,3550 грн/$ після вчорашнього закриття майданчика на 38,32 грн/$.
Валютний міжбанк йде вгору — досяг 38,6 грн/$
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Що відбувається з курсом
На 20 лютого Нацбанк підняв офіційний курс із 37,9719 грн/$ до 38,2847 грн/$.
Ранкова торгівля вівторка йшла жвавіше за попередні дні. За перші пів години було продано $34 млн, до полудня — понад $100 млн, а о 14:40 $172 млн.
Активну фазу торгів ще не завершено, триватиме до 15:30 — на умовах tod (постачання валюти сьогодні).
Для порівняння: вчора, 19 лютого, загальний обсяг торгів на Bloomberg склав лише $101,7 млн, а минулого тижня не піднімався вище за $125 млн:
- 12 лютого — $120 млн;
- 13 лютого — $116,7 млн;
- 14 лютого — $82,75 млн;
- 15 лютого — $97,6 млн;
- 16 лютого — $124,4 млн.
Національний банк залишається найбільшим валютним продавцем на безготівковому ринку. Згідно з офіційною звітністю, минулого тижня він продав $322,6 млн, а з початку 2024 року — $3,2 млрд. Наразі відчувається інтенсифікація торгів та поетапне подорожчання безготівкового долара.
Після відкриття торгів Bloomberg на 38,3550 грн/$ сьогодні котирування піднімалися до 38,4500 грн/$ та 38,51 грн/$, потім відходили на 38,48 грн/$. А до 14.40 встановився на 38,60 грн/$. Національний банк опівдні встановлював свій довідковий курс на рівні 38,4662 грн/$.
Коментарі - 36
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Мне уже интересно как Зеленский будет продавать свою дипломатию даже до Трампа, т.к. позорность ее очевидна
Ну вам точно видніше, сидіти в таких збитках від купівлі валюти) Кабанчики скиглять постійно вже 8+ років і їх «аналітика» ще ніколи не справджувалась, бо та вся «аналітика» — не більш ніж казочки для самозаспокоєння чреез нестерпні збитки від купівлі валюти)
• 12 февраля — 37,62 грн/$;
• 13 февраля — 37,9 грн/$;
• 14 февраля — 38,13 грн/$;
• 15 февраля — 38,17 грн/$;
• 16 февраля — 37,95 грн/$;
• 19 февраля — 37,97 грн/$;
• 20 февраля — 38,28 грн/$;
• 21 февраля — 38,48 грн/$.
Не хотілось мені довгий час «підливати масло в огонь», але якщо коротко, чому росте курс:
— затримка зі сторони США, і схоже взагалі великий ризик що питання не вирішать. Там знову подали який новий варіант, а гарантій поки мало що приймуть інший варіант.
— затримка і поставки в малой кількості боєприпасів для артилерії, вже дало про себе знати в Авдіївці та Запорізькому направленні. Нажаль велика кількість авіабомб + чисельність противника, дає про себе знати. Страхи ростуть. Це позначиться в т. ч. на інвестиціях деяких компаній всередині країни, особливо малі компанії
— допомога від ЄС, в плані фінансів не вирішує питання, перші транші з березня, а поки треба наповнювати Бюджет.
— закон про мобілізацію зробив рекордний відтік коштів фіз.осіб з Банків в січні 2024 і скоріше продовжиться в лютому 2024 р., звісно частина піде в валюту.
— всі бачимо ситуацію на кордоні з Польшею і тим цирком, що вони витворяють! Угорщина додає масла в огонь.
З плюсів:
— ми розблокували море для основного експорту
— ЄС прокинувся, особливо Німеччина, думаю буде активна робота в наданні озброєння, дронів, ракет.
— є допомога від Японії, Канади: фінанси, дрони.
Тому 39,00 чи 39,50 буде — це легкий переляк, головне в паніку це не перевести!
https://minfin.com.ua/blogs/aleksandrbank/232757/
До конца месяца объёмы продаж с ЗВР будут где-то 3.5 млрд $ с начала года
То есть еще 4 месяца и упаси боже этих гениев продолжить спекулировать законом о мобилизации — то ЗВР похудает на треть. И это в лучшем случае.
???
Валюта зайдет для поддержки курса или для перемалывания ее в бездонной пропасти под названием «война» ?
«Олени» это те кто в доллар вкладывается или в гривну?
Неее. Кто в доллар — тот по терминологии Алекса «кабан», а тот кто в гривну — «баран». «Олень» — это неопределившийся