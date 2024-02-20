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20 лютого 2024, 15:16

Валютний міжбанк йде вгору — досяг 38,6 грн/$

Сьогодні, 20 лютого, помітно зростає безготівковий курс долара щодо гривні на міжбанківському валютному ринку. О 10-й ранку торгівля на Bloomberg почалася угодою на рівні 38,3550 грн/$ після вчорашнього закриття майданчика на 38,32 грн/$.

Сьогодні, 20 лютого, помітно зростає безготівковий курс долара щодо гривні на міжбанківському валютному ринку.
Фото:depositphotos

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Що відбувається з курсом

На 20 лютого Нацбанк підняв офіційний курс із 37,9719 грн/$ до 38,2847 грн/$.

Ранкова торгівля вівторка йшла жвавіше за попередні дні. За перші пів години було продано $34 млн, до полудня — понад $100 млн, а о 14:40 $172 млн.

Активну фазу торгів ще не завершено, триватиме до 15:30 — на умовах tod (постачання валюти сьогодні).

Для порівняння: вчора, 19 лютого, загальний обсяг торгів на Bloomberg склав лише $101,7 млн, а минулого тижня не піднімався вище за $125 млн:

  • 12 лютого — $120 млн;
  • 13 лютого — $116,7 млн;
  • 14 лютого — $82,75 млн;
  • 15 лютого — $97,6 млн;
  • 16 лютого — $124,4 млн.

Національний банк залишається найбільшим валютним продавцем на безготівковому ринку. Згідно з офіційною звітністю, минулого тижня він продав $322,6 млн, а з початку 2024 року — $3,2 млрд. Наразі відчувається інтенсифікація торгів та поетапне подорожчання безготівкового долара.

Після відкриття торгів Bloomberg на 38,3550 грн/$ сьогодні котирування піднімалися до 38,4500 грн/$ та 38,51 грн/$, потім відходили на 38,48 грн/$. А до 14.40 встановився на 38,60 грн/$. Національний банк опівдні встановлював свій довідковий курс на рівні 38,4662 грн/$.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 36

+
+42
parseval
parseval
20 лютого 2024, 15:36
#
А де коменти про загон оленів?
+
+237
oleg11112222
oleg11112222
20 лютого 2024, 15:41
#
Главный комментатор пошел за долларами
+
+42
Alex2006
Alex2006
20 лютого 2024, 16:50
#
Нащо? Щоб лише стати оленем и сидіти у величезних збитках? Коли ті, хто купував під час зростання, виявились хоча б раз в плюсі? Завжди лише у величезних збитках
+
0
Prya
Prya
20 лютого 2024, 16:54
#
Так, слить же, наверное
+
0
Alex2006
Alex2006
20 лютого 2024, 17:11
#
Щоб щось злити треба це щось мати. Якщо людина фінансово грамотна і замість нагрібання валюти собі у збиток користувалась гривневими інструментами, то їй і зливати нема чого.
+
+57
penetrator1963
penetrator1963
20 лютого 2024, 17:30
#
Затарился в конце января свободной гривной по 38/$, сижу, считаю убытки, не могу посчитать. помогите, пожалуйста.
+
0
Alex2006
Alex2006
20 лютого 2024, 18:22
#
Дуже легко, навіть не зважаючи на ці казочки пост-фактум, збитки у вас від загальної стратегії купівлі долару. Гривневий еквівалент був би вже 38.5, тому ця операція поки що попереду на 10 коп (і не забувайте на витрати часу і бензину, тому цілковито можливо, що ви уже у збитках і так), але ж ви зараз долар не продасте, а поїзд гривневих інструментів як завжди усе випередить і ви так само будете у збитках, як і усі кабанчики. Правильна методика розрахунку була тут, не ганьбіться більше так: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/201333/
+
0
Alex2006
Alex2006
20 лютого 2024, 18:27
#
Отут розбирали подібну ситуацію, пан корвін так само був в плюсі невеличкий вигідний період, а от на довготривалому все як завжди стало на свої місця і він також у величезних збитках, як і ви: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/230917/
+
+27
nitrolog
nitrolog
20 лютого 2024, 15:47
#
Він пішов шукати кабанчиків
+
+42
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
20 лютого 2024, 16:50
#
Как «олень» отмечу, что детки, вы еще рил факинг не видали. Уже не знаю какой месяц пишу, что без поставок ракет для ПВО все эти НБУ, нищие эксперты и брокеры в потертых штанах покурить нервно вышли. Локхид сказал, что в 2024 сделает 400 ракет и «в очередь, сукины дети». Все кто решил, что ФРС, а не Локхид определяют курс гривны должны понять, что тут слегка 25−30 ярдов только на ракеты ПВО «залипло». Что на «нуле» вообще закрыть глаза и сделать вид, что нет.

Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Мне уже интересно как Зеленский будет продавать свою дипломатию даже до Трампа, т.к. позорность ее очевидна
+
0
Alex2006
Alex2006
20 лютого 2024, 16:57
#
>Как «олень» отмечу, что детки, вы еще рил факинг не видали
Ну вам точно видніше, сидіти в таких збитках від купівлі валюти) Кабанчики скиглять постійно вже 8+ років і їх «аналітика» ще ніколи не справджувалась, бо та вся «аналітика» — не більш ніж казочки для самозаспокоєння чреез нестерпні збитки від купівлі валюти)
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
20 лютого 2024, 18:29
#
Как «олень» и «кабанчик» я смеюсь над вами. Девал гривны уже пошел и с такими темпами уже горят все ваши гривневые проценты просто ясным пламенем, даже если Зеленский не отнимет ваши депозиты, т.к. вы до сих пор не в окопах и не сбежали из этого дурдома, как кто поумнее.


• 12 февраля — 37,62 грн/$;

• 13 февраля — 37,9 грн/$;

• 14 февраля — 38,13 грн/$;

• 15 февраля — 38,17 грн/$;

• 16 февраля — 37,95 грн/$;

• 19 февраля — 37,97 грн/$;

• 20 февраля — 38,28 грн/$;

• 21 февраля — 38,48 грн/$.
+
+15
Prya
Prya
20 лютого 2024, 17:06
#
Да пошли они к черту. Они ж никого не желали и не желают слушать. Натворили делов — и хуже того для ещё живущих, что пока не закончили. А потом отвалят сами на Запад, и будут там десятилетиями затем чесать, как они старались, а у них не получилось. Дятлы. Ну что ж, другим урок будет.
+
+27
Prya
Prya
20 лютого 2024, 15:48
#
«Это было ожидаемо» ©. Вопрос лишь в том, докуда дойдем. Вообщем, я так понял, что экспертное мнение скорее за то, что рост будет плавным. Но все же, где же будет потолок, хотя бы ближайший устойчивый? 40+?..
+
0
OkeyDoki
OkeyDoki
20 лютого 2024, 15:50
#
Ну пока на фронте все не устаканиться по крайней мере. Курс будет падать и падать. Готовимся к 39.5 грн
+
+42
AleksandrBank
AleksandrBank
20 лютого 2024, 16:29
#
20.02.2024

Не хотілось мені довгий час «підливати масло в огонь», але якщо коротко, чому росте курс:

— затримка зі сторони США, і схоже взагалі великий ризик що питання не вирішать. Там знову подали який новий варіант, а гарантій поки мало що приймуть інший варіант.

— затримка і поставки в малой кількості боєприпасів для артилерії, вже дало про себе знати в Авдіївці та Запорізькому направленні. Нажаль велика кількість авіабомб + чисельність противника, дає про себе знати. Страхи ростуть. Це позначиться в т. ч. на інвестиціях деяких компаній всередині країни, особливо малі компанії

— допомога від ЄС, в плані фінансів не вирішує питання, перші транші з березня, а поки треба наповнювати Бюджет.

— закон про мобілізацію зробив рекордний відтік коштів фіз.осіб з Банків в січні 2024 і скоріше продовжиться в лютому 2024 р., звісно частина піде в валюту.

— всі бачимо ситуацію на кордоні з Польшею і тим цирком, що вони витворяють! Угорщина додає масла в огонь.


З плюсів:

— ми розблокували море для основного експорту
— ЄС прокинувся, особливо Німеччина, думаю буде активна робота в наданні озброєння, дронів, ракет.
— є допомога від Японії, Канади: фінанси, дрони.

Тому 39,00 чи 39,50 буде — це легкий переляк, головне в паніку це не перевести!

https://minfin.com.ua/blogs/aleksandrbank/232757/
+
+27
Strain
Strain
20 лютого 2024, 16:33
#
Если будет принят закон о мобилизации с нормой блокировки счетов, то без ограничений НБУ на покупку курс будет и 45
+
0
Prya
Prya
20 лютого 2024, 16:56
#
Да ну вроде ж уже дали взад по этим пунктам
+
+72
Strain
Strain
20 лютого 2024, 17:17
#
А вы доверяете политикам? Лично я пока не увижу подписанный документ — сниму всё до копейки со счетов.
+
0
kegex
kegex
20 лютого 2024, 16:41
#
Стоит ли сейчас покупать или будет коррекция в районе 38.5?
+
0
Prya
Prya
20 лютого 2024, 16:56
#
Как по мне, так скорее стоит.
+
0
Alex2006
Alex2006
20 лютого 2024, 17:12
#
Навіщо купувати? Щоб що? Просто отримати збитки чи інша причина?
+
+27
Strain
Strain
20 лютого 2024, 16:31
#
Покупаю валюту последнюю неделю. В банках постоянно в кассу очередь за ней. Так что поторопитесь. Пока без проблем, а что дальше будет хз.

До конца месяца объёмы продаж с ЗВР будут где-то 3.5 млрд $ с начала года
То есть еще 4 месяца и упаси боже этих гениев продолжить спекулировать законом о мобилизации — то ЗВР похудает на треть. И это в лучшем случае.
+
+45
kegex
kegex
20 лютого 2024, 16:42
#
Валюта еще зайдет в страну, не переживайте. Согласована помощь от ЕС, Японии
+
0
Lolik1837
Lolik1837
20 лютого 2024, 17:08
#
«Валюта еще зайдет в страну, не переживайте. Согласована помощь от ЕС, Японии»

???

Валюта зайдет для поддержки курса или для перемалывания ее в бездонной пропасти под названием «война» ?
+
+15
Alex2006
Alex2006
20 лютого 2024, 17:13
#
Мета не важлива, вона зайде в буде злита на МБ
+
0
82845392
82845392
20 лютого 2024, 18:13
#
От Японии и ЕС вряд ли зайдут доллары :)
+
+42
Alex2006
Alex2006
20 лютого 2024, 16:51
#
Нащо спішити стати оленями і отримати чергові збитки від купівла долару? Ви бачили скільки НБУ зливав останніми тижнями?) Ото лише б написати нісенітниці для самозаспокоєння через челичезні збитки від купівлі долару))
+
0
Lolik1837
Lolik1837
20 лютого 2024, 17:10
#
«Нащо спішити стати оленями?»

«Олени» это те кто в доллар вкладывается или в гривну?
+
0
Aktair1
Aktair1
20 лютого 2024, 17:53
#
В бакс.
+
0
Lolik1837
Lolik1837
20 лютого 2024, 18:11
#
«В бакс.»

Неее. Кто в доллар — тот по терминологии Алекса «кабан», а тот кто в гривну — «баран». «Олень» — это неопределившийся
+
0
Alex2006
Alex2006
20 лютого 2024, 18:19
#
Звісно що той, хто в долар, історично гривня завжди далеко попереду, і зараз лише підтвердила це знову.
+
+60
Алексей Козырев
Алексей Козырев
20 лютого 2024, 16:33
#
Главный комментатор никуда и ни за какими долларами не пошел . Все гораздо проще — вчера выходной в США был (Президентский день), многие с пятницы сразу перенесли сделки свои на вторник, чтобы вчера в понедельник не работать на ТОМе. Поэтому сегодня спрос закономерно выше. Скоро все уляжется. Кстати, все это включая переносы части сделок покупателей описал еще в статье утра понедельника с прогнозом на всю неделю. Вот название статьи: «Курс валют на 19−23 февраля: почему покупка доллара и евро на этой неделе обойдется дороже» — почитайте, вчера в 7:20 утра ребята поставили, а писал я ее еще в пятницу 16 февраля вечером. Так что так
+
+15
Alex2006
Alex2006
20 лютого 2024, 16:52
#
Чудово, вигідніше заведу виручку :) Дивно чому кабанчики так взбадьорились, адже у гривне-патріотів уже еквівалент курсу 44 (https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/201333/), тобто кабанчики у збитках на 5 грн з долару, а радіють наче ці 20 коп зростання виведуть їх зі збитків))
+
0
alinabobu
alinabobu
20 лютого 2024, 17:12
#
Когда отпустят курс? Только не пишите, шо не на часи
+
0
Alex2006
Alex2006
20 лютого 2024, 18:19
#
Куди відпустять і навіщо?
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