На українському міжбанківському валютному ринку курс долара знизився до 45,00−45,05 грн. Водночас на готівковому ринку американська валюта коштує значно дорожче. Серед можливих причин зміцнення гривні — податковий період, збільшення продажу валюти експортерами та скорочення гривневої ліквідності. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Долар обвалився до 45 гривень на міжбанку: що відбувається з курсом
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Що відбувається з курсом долара
Як зазначає Шевчишин, котирування долара на міжбанку опустилися до 45,00 грн у купівлі та 45,05 грн у продажу.
Водночас на готівковому ринку ситуація суттєво відрізняється. За наведеними ним даними, курс продажу долара в банках становить 45,68 грн, а в обмінниках — 45,86 грн.
Таким чином, різниця між курсом продажу на міжбанку та в обмінниках сягає 81 копійки.
Чому гривня зміцнюється
Шевчишин визнає, що наразі не має однозначного пояснення такого руху курсу.
Водночас він називає кілька можливих факторів:
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Податковий період. Експортери можуть активніше продавати валюту, щоб отримати гривню для сплати податків.
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Операції Нацбанку. На валютний ринок могли вплинути значні операції з валютою, зокрема пов'язані з потребами Міністерства фінансів.
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Скорочення гривневої ліквідності. Вилучення коштів із банківської системи через операції Державного казначейства могло обмежити попит на валюту.
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Ринкові фактори. Рух курсу також може бути пов'язаний із позиціями учасників торгів та іншими чинниками, які наразі складно оцінити.
При цьому жодна з перелічених причин не підтверджена як визначальний фактор поточного зміцнення гривні.
Чому готівковий долар не дешевшає так само швидко
На думку автора, значний розрив між міжбанківським і готівковим курсами свідчить про те, що учасники готівкового ринку поки не поспішають закладати зміцнення гривні у свої котирування.
Водночас наявність такого розриву не обов'язково свідчить про очікування девальвації. Готівковий курс залежить також від попиту населення, витрат банків та обмінників, ризиків і доступності валюти.
Коментарі - 3
Додам, кожен рік під 22 листопада йде посилення гривні. Окрім того бюджетні витрати перенесені на грудень, вони будуть профінансовані гривнею яку візьмуть з продажу траншів. Питання на зараз — на скільки зростуть звр по підсумкам року.