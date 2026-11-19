На українському міжбанківському валютному ринку курс долара знизився до 45,00−45,05 грн. Водночас на готівковому ринку американська валюта коштує значно дорожче. Серед можливих причин зміцнення гривні — податковий період, збільшення продажу валюти експортерами та скорочення гривневої ліквідності. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

На українському міжбанківському валютному ринку курс долара знизився до 45,00–45,05 грн.

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Що відбувається з курсом долара

Як зазначає Шевчишин, котирування долара на міжбанку опустилися до 45,00 грн у купівлі та 45,05 грн у продажу.

Водночас на готівковому ринку ситуація суттєво відрізняється. За наведеними ним даними, курс продажу долара в банках становить 45,68 грн, а в обмінниках — 45,86 грн.

Таким чином, різниця між курсом продажу на міжбанку та в обмінниках сягає 81 копійки.

Чому гривня зміцнюється

Шевчишин визнає, що наразі не має однозначного пояснення такого руху курсу.

Водночас він називає кілька можливих факторів:

Податковий період. Експортери можуть активніше продавати валюту, щоб отримати гривню для сплати податків.

Операції Нацбанку. На валютний ринок могли вплинути значні операції з валютою, зокрема пов'язані з потребами Міністерства фінансів.

Скорочення гривневої ліквідності. Вилучення коштів із банківської системи через операції Державного казначейства могло обмежити попит на валюту.

Ринкові фактори. Рух курсу також може бути пов'язаний із позиціями учасників торгів та іншими чинниками, які наразі складно оцінити.

При цьому жодна з перелічених причин не підтверджена як визначальний фактор поточного зміцнення гривні.

Чому готівковий долар не дешевшає так само швидко

На думку автора, значний розрив між міжбанківським і готівковим курсами свідчить про те, що учасники готівкового ринку поки не поспішають закладати зміцнення гривні у свої котирування.

Водночас наявність такого розриву не обов'язково свідчить про очікування девальвації. Готівковий курс залежить також від попиту населення, витрат банків та обмінників, ризиків і доступності валюти.