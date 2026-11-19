Долар офіційно подешевшав на 15 копійок, євро — на 4 копійки. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
19 листопада 2026, 16:13
Долар і євро продовжують дешевшати: Нацбанк оголосив курс гривні на 20 листопада
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Офіційні курси валют на п'ятницю, 20 листопада, становитимуть:
- 1 долар США — 45,05 грн (45,20 грн станом на 19 листопада)
- 1 євро — 49,53 грн (49,57 грн станом на 19 листопада).
Джерело: Мінфін
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