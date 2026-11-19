Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) в Україні у жовтні 2026 року знизився до -0,24 проти -0,21 у вересні. Це найнижчий показник із березня 2023 року. Водночас майже 88% підприємств не планують розширювати діяльність протягом наступних двох років. Про це свідчать результати 54-го щомісячного опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), проведеного серед 467 підприємств.

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) в Україні у жовтні 2026 року знизився до -0,24 проти -0,21 у вересні.

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Ділова активність продовжує погіршуватися

За даними дослідження, частка підприємств, які оцінюють свою ділову активність як кращу, ніж рік тому, скоротилася з 9,6% у вересні до 5,4% у жовтні.

Водночас частка компаній, у яких ситуація погіршилася, знизилася з 31,1% до 29,2%.

Натомість дедалі більше підприємств повідомляють про відсутність змін — їхня частка зросла з 59,4% до 65,4%.

«Це тривожні показники, які означають, що стелю ми пройшли і потрібні зміни, які лежать не в площині економічної, а безпекової політики», — зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

За її словами, погіршення ситуації пов'язане, зокрема, з ескалацією російських атак на цивільну інфраструктуру та підприємства, які не належать до оборонно-промислового комплексу.

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Підприємства скорочують завантаження потужностей

У жовтні лише 6% опитаних підприємств працювали на повну потужність відносно довоєнного рівня. У вересні таких було 5%.

Водночас частка підприємств, які працюють майже на повну потужність, скоротилася з 47% до 44%.

Ще 32% компаній завантажували свої виробничі потужності на 50−74%, тоді як у вересні цей показник становив 31%.

Частка підприємств, які взагалі не працюють, зменшилася з 5% до 3%.

За словами Кузяків, найбільше зниження завантаження спостерігається саме серед підприємств, які раніше майже відновили свою діяльність до довоєнного рівня.

Майже 88% бізнесу не планують розширення

Попри погіршення поточної ділової активності, довгострокова невизначеність серед підприємців дещо знизилася.

Частка компаній, які не можуть спрогнозувати своє становище через два роки, скоротилася з 47,5% до 42,6%.

Водночас структура очікувань бізнесу свідчить про переважання стратегії збереження поточної діяльності:

87,9% підприємств планують залишатися на нинішньому рівні — рекордний показник за час спостережень;

8,1% розраховують розширювати діяльність;

4% планують скорочення бізнесу.

Бізнесу бракує довгострокових замовлень

Середня тривалість портфеля нових замовлень у жовтні становила 2,6 місяця проти 2,7 місяця у вересні.

При цьому 27% підприємств фактично працюють без суттєвого запасу замовлень, а лише 2% мають замовлення на рік уперед.

Частка компаній із портфелем замовлень на один-два місяці зросла з 37% до 41%.

Найдовший горизонт замовлень зафіксовано у таких галузях:

Металургія та металообробка — 3,5 місяця;

Деревообробна промисловість — 3,4 місяця;

Хімічна промисловість — 3 місяці;

Харчова промисловість — 2,5 місяця.

Найкоротший портфель замовлень має поліграфічна галузь — лише 1,5 місяця.

Понад половина підприємств очікують зростання цін

Ще одним викликом для бізнесу залишається подорожчання сировини, матеріалів та готової продукції.

За результатами опитування, протягом найближчих трьох місяців:

58,6% підприємств очікують зростання цін на сировину та матеріали;

58,5% прогнозують підвищення цін на готову продукцію.

Водночас очікування підприємств щодо виробництва на найближчі три-чотири місяці погіршилися: менше компаній планують нарощувати випуск продукції, а більше — скорочувати.