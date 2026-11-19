Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) в Україні у жовтні 2026 року знизився до -0,24 проти -0,21 у вересні. Це найнижчий показник із березня 2023 року. Водночас майже 88% підприємств не планують розширювати діяльність протягом наступних двох років. Про це свідчать результати 54-го щомісячного опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), проведеного серед 467 підприємств.
Ділова активність в Україні впала до мінімуму за понад три роки: що відбувається з бізнесом
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Ділова активність продовжує погіршуватися
За даними дослідження, частка підприємств, які оцінюють свою ділову активність як кращу, ніж рік тому, скоротилася з 9,6% у вересні до 5,4% у жовтні.
Водночас частка компаній, у яких ситуація погіршилася, знизилася з 31,1% до 29,2%.
Натомість дедалі більше підприємств повідомляють про відсутність змін — їхня частка зросла з 59,4% до 65,4%.
«Це тривожні показники, які означають, що стелю ми пройшли і потрібні зміни, які лежать не в площині економічної, а безпекової політики», — зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.
За її словами, погіршення ситуації пов'язане, зокрема, з ескалацією російських атак на цивільну інфраструктуру та підприємства, які не належать до оборонно-промислового комплексу.
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Підприємства скорочують завантаження потужностей
У жовтні лише 6% опитаних підприємств працювали на повну потужність відносно довоєнного рівня. У вересні таких було 5%.
Водночас частка підприємств, які працюють майже на повну потужність, скоротилася з 47% до 44%.
Ще 32% компаній завантажували свої виробничі потужності на 50−74%, тоді як у вересні цей показник становив 31%.
Частка підприємств, які взагалі не працюють, зменшилася з 5% до 3%.
За словами Кузяків, найбільше зниження завантаження спостерігається саме серед підприємств, які раніше майже відновили свою діяльність до довоєнного рівня.
Майже 88% бізнесу не планують розширення
Попри погіршення поточної ділової активності, довгострокова невизначеність серед підприємців дещо знизилася.
Частка компаній, які не можуть спрогнозувати своє становище через два роки, скоротилася з 47,5% до 42,6%.
Водночас структура очікувань бізнесу свідчить про переважання стратегії збереження поточної діяльності:
- 87,9% підприємств планують залишатися на нинішньому рівні — рекордний показник за час спостережень;
- 8,1% розраховують розширювати діяльність;
- 4% планують скорочення бізнесу.
Бізнесу бракує довгострокових замовлень
Середня тривалість портфеля нових замовлень у жовтні становила 2,6 місяця проти 2,7 місяця у вересні.
При цьому 27% підприємств фактично працюють без суттєвого запасу замовлень, а лише 2% мають замовлення на рік уперед.
Частка компаній із портфелем замовлень на один-два місяці зросла з 37% до 41%.
Найдовший горизонт замовлень зафіксовано у таких галузях:
- Металургія та металообробка — 3,5 місяця;
- Деревообробна промисловість — 3,4 місяця;
- Хімічна промисловість — 3 місяці;
- Харчова промисловість — 2,5 місяця.
Найкоротший портфель замовлень має поліграфічна галузь — лише 1,5 місяця.
Понад половина підприємств очікують зростання цін
Ще одним викликом для бізнесу залишається подорожчання сировини, матеріалів та готової продукції.
За результатами опитування, протягом найближчих трьох місяців:
- 58,6% підприємств очікують зростання цін на сировину та матеріали;
- 58,5% прогнозують підвищення цін на готову продукцію.
Водночас очікування підприємств щодо виробництва на найближчі три-чотири місяці погіршилися: менше компаній планують нарощувати випуск продукції, а більше — скорочувати.
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