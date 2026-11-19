Американський долар зміцнився до найвищого рівня за 19 місяців на тлі очікувань подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США. Водночас австралійський долар опустився до найнижчої позначки з січня після несподіваного скорочення зайнятості та зростання безробіття в Австралії. Про це пише Investing.com.

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19 листопада індекс долара США, який відображає його курс щодо кошика шести основних валют, зріс на 0,1% — до 103,965 пункту. Це найвищий показник із квітня 2025 року.

ФРС посилює очікування підвищення ставок

Підтримку американській валюті забезпечують сигнали про можливе посилення монетарної політики ФРС. У протоколі засідання 27−28 жовтня зазначено, що майже всі представники регулятора вважають подальше підвищення ставок можливим, якщо економічна ситуація розвиватиметься відповідно до прогнозів.

Додатковим сигналом стали заяви керівника ФРС Крістофера Воллера. Він припустив, що для стримування інфляції центробанку може знадобитися підвищити ставку одразу на 0,5 процентного пункту в грудні або дати зрозуміти, що у 2027 році темпи посилення монетарної політики можуть прискоритися.

На жовтневому засіданні ФРС залишила базову ставку незмінною — у діапазоні 3,75−4%. Однак риторика посадовців і протокол засідання посилили очікування, що наступним кроком може стати її підвищення.

Вищі ставки роблять доларові активи привабливішими для інвесторів, оскільки дають змогу отримувати більшу дохідність. Це підтримує попит на американську валюту.

Австралійський долар просів через слабкий ринок праці

На протилежному боці валютного ринку опинився австралійський долар. Пара AUD/USD під час торгів втрачала до 0,9% і опускалася до $0,6659 — найнижчого рівня із січня. Згодом курс становив близько $0,6673, що відповідало падінню на 0,7%.

Причиною стали дані про зайнятість за жовтень. Кількість робочих місць в Австралії скоротилася на 43 500, хоча аналітики очікували приросту на 20 000. Це вже другий місяць поспіль, коли зайнятість у країні зменшується.

Водночас рівень безробіття зріс до 4,9% — найвищого показника за п’ять років. Така статистика посилила припущення, що Резервний банк Австралії вже завершив цикл підвищення ставок і надалі може перейти до їх зниження.

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Інші валюти також відчули тиск долара

Євро торгувався поблизу $1,13, а японська єна залишалася біля позначки 160 за долар. Учасники ринку стежать за курсом єни через ризик валютних інтервенцій японської влади, яка раніше реагувала на надмірне ослаблення національної валюти.

Таким чином, різноспрямована ситуація в економіках США та Австралії посилила розрив між їхніми валютами: очікування жорсткішої політики ФРС підтримують долар, тоді як погіршення показників зайнятості в Австралії тисне на її валюту.

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