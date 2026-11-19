В Україні зберігається гострий дефіцит працівників, зокрема у виробництві, медицині, автомобільній сфері та торгівлі. Навіть зарплати понад 60 тис. грн не завжди допомагають роботодавцям знайти потрібних фахівців. На окремі вакансії припадає в середньому менше одного відгуку. Про це свідчить дослідження OLX Робота за жовтень 2026 року.

В Україні зберігається гострий дефіцит працівників, зокрема у виробництві, медицині, автомобільній сфері та торгівлі.

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Яких працівників найбільше бракує

За даними аналітиків, серед професій, на які роботодавцям найважче знайти кандидатів, — керівники відділів продажів, стоматологи, технологи на виробництві та автоелектрики.

Медіанні зарплати для цих спеціалістів становлять від 32,5 до 45 тис. грн.

Водночас найбільші зарплатні пропозиції серед дефіцитних професій зафіксовано для рихтувальників — 61,5 тис. грн.

Які зарплати пропонують дефіцитним фахівцям:

Рихтувальник — 61 500 грн;

Стоматолог — 45 000 грн;

Автоелектрик — 45 000 грн;

Автослюсар — 45 000 грн;

Маляр — 36 500 грн;

Пекар — 33 750 грн;

Технолог на виробництві — 32 500 грн;

Токар — 32 500 грн;

Столяр — 32 500 грн;

Керівник відділу продажів — 32 500 грн;

Майстер манікюру — 28 000 грн;

Перукар — 27 500 грн;

Фармацевт — 26 500 грн.

Таким чином, дефіцит кадрів спостерігається не лише серед низькооплачуваних професій, а й у сегментах із досить високими зарплатами.

Зарплати зростають, але кандидатів стає менше

Порівняння з жовтнем 2025 року показало, що деякі професії залишаються дефіцитними другий рік поспіль.

Зокрема, роботодавцям і надалі складно знаходити стоматологів, технологів на виробництві, автоелектриків, керівників відділів продажів, фармацевтів, рихтувальників та пекарів.

При цьому в окремих професіях активність кандидатів суттєво скоротилася:

Технологи на виробництві: кількість відгуків на вакансію знизилася приблизно на 51%, хоча медіанна зарплата зросла з 30 до 32,5 тис. грн.

Керівники відділів продажів: активність кандидатів скоротилася приблизно на 34%.

Стоматологи: кількість відгуків зменшилася приблизно на 33%, попри зростання медіанної зарплати з 40 до 45 тис. грн.

Водночас у деяких сферах ситуація поступово покращується. Зокрема, активність кандидатів серед фармацевтів за рік зросла на 118%, серед рихтувальників — на 71%, а серед пекарів — на 67%.

Однак навіть після такого зростання ці спеціальності залишаються серед професій, на які роботодавцям складно знайти працівників.

Чому високі зарплати не вирішують проблему

За словами керівниці напрямку OLX Робота Марії Абдулліної, кадровий дефіцит охоплює відразу кілька секторів української економіки.

«Ми бачимо, що дефіцит кандидатів сьогодні помітний одразу в кількох сферах — від виробництва й автомобільного сервісу до медицини та продажів. Водночас навіть відносно висока зарплата не завжди означає вищу активність кандидатів», — зазначає вона.

За її словами, проблема може бути пов'язана не лише з рівнем оплати праці, а й із нестачею на ринку фахівців із необхідною кваліфікацією.

Дослідження свідчить, що підвищення зарплат саме по собі не гарантує роботодавцям швидкого закриття вакансій, особливо у професіях, які потребують спеціальної підготовки та практичного досвіду.