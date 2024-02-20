Міністерство фінансів 20 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,62 млрд грн в еквіваленті, що на 11,17 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 5,45 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
20 лютого 2024, 16:50
Мінфін залучив понад 16 мільярдів від продажу облігацій
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 978,62 млн грн під 16,80% з погашенням 12 березня 2025 року;
- 2,93 млрд грн під 17,60% з погашенням 28 січня 2026 року;
- 1,22 млрд грн під 18,50% з погашенням 7 липня 2027 року.
В іноземній валюті:
- 278,71 млн євро під 3,25% з погашенням 13 березня 2025 року.
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Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Джерело: Мінфін
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