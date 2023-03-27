Засновник Twitter втратив $500 млн за день: як заробляють шорт селлери

Джек Дорсі, засновник Twitter, за один день втратив понад $500 млн. Акції його нового бізнесу — платіжної компанії Block — обвалилися на 20% після того, як відомі активісти-шорт селлери з Hindenburg Research звинуватили фінтех у шахрайстві. Розповідаємо, як вони заробляють на знищенні компаній та чому взялися за Block.

Що сталося з Block

За підсумками торгів у четвер, 23 березня, акції Block обвалилися на 14,8% — до $61,57 за штуку. У ході самої сесії падіння у моменті досягало 22%. До понеділка, 27 березня, ситуація мало змінилася, котирування Block встановилися на рівні $60,68 за акцію.

Акції фінтеху почали різко падати після публікації розслідування Hindenburg Research. Остання стверджує, що платіжна платформа завищувала кількість своїх користувачів та занижувала витрати на залучення клієнтів.

Експерти Hindenburg Research вказали і на те, що флагманський додаток Block — Cash App — користується високою популярністю, у тому числі, завдяки обслуговуванню клієнтів, залучених до незаконної діяльності. У звіті сказано, що, згідно з оцінками колишніх співробітників Block, від 40% до 75% облікових записів, які вони переглядали, були фальшивими, причетними до шахрайства, або додатковими обліковими записами, пов'язаними з однією людиною.

«Block проігнорувала внутрішні та зовнішні попередження про те, що використання декількома особами одного і того ж номера банківського рахунку для отримання державних коштів — це очевидний червоний прапор, що вказує на шахрайство», — стверджує Hindenburg Research. За її оцінками, в результаті, за допомогою програми, незаконно було отримано мільярди доларів.

Hindenburg Research, що спеціалізується на пошуку порушень у публічних компаніях, щоб потім заробити на обвалі їхніх акцій, оголосила про відкриття коротких позицій проти паперів Block.

Block виступила зі спростуванням звинувачень на свою адресу. «Ми вивчили повний звіт у контексті наших власних даних і вважаємо, що він складений з метою обдурити та заплутати інвесторів», — випливає із повідомлення фінтеху. У компанії заявили, що регулярно розкривають звітність та впевнені у своїх продуктах. Block розглядає можливість подати позов проти Hindenburg Research.

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Як заробляють шорт селлери

Активісти-шорт селлери відрізняються від тих, хто просто заробляє на коротких продажах, тим, що самі провокують зниження акцій компанії, проти якої вони ставлять. Вони знаходять компромат на компанію та розкривають його, оголошуючи про свою коротку позицію.



Згідно з розрахунками Bloomberg News, із 2020 року Hindenburg націлився на близько 30 компаній, і їх акції втратили в середньому близько 15% наступного дня. Через шість місяців потому акції впали в середньому на 26%.

Найгучніший випадок останніх років — розслідування Hindenburg Research щодо американського виробника електровантажівок Nikola. Влітку 2020 року капіталізація Nikola досягла $28 млрд. Але в цей момент шорт селлер опублікував звіт, в якому звинуватив Nikola в «заплутаному шахрайстві, побудованому на брехні».

Nikola довелося виплатити $125 млн штрафу за обман інвесторів, а її акції подешевшали на понад 75% із моменту публікації звіту. Hindenburg не розкривав розміру своєї короткої позиції. За даними компанії S3 Partners, яка відстежує короткий продаж, шорт селлери, у тому числі Hindenburg, могли заробити на падінні Nikola $263 млн.

Багато «зелених» компаній, що опинилися в полі зору шорт селлерів, у тому числі Nikola та інший виробник електромобілів Lordstown Motors, вийшли на біржу шляхом злиття зі SPAC. Бум розміщень через компанії-пустушки забезпечив родючий ґрунт для розслідувань, оскільки такі угоди менш контролюються владою, ніж класичні IPO, зазначав The New York Times. Ще одна причина, через яку шорт селлери націлилися на «зелені» компанії, — це їх завищені оцінки. «На „ведмежому“ ринку компанія не торгується за ціною в 60 своїх прибутків тільки тому, що робить щось хороше, з морального погляду», — заявив FT Беррі Норріс, CIO Argonaut Capital.

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Як інвестори-активісти знаходять мішені

Засновник Muddy Waters Capital Карсон Блок прославився своїми короткими позиціями проти китайських компаній, які він викривав у підробленні бухгалтерської звітності. У 2011 році Блок звинуватив китайську лісопромислову компанію Sino-Forest у перебільшенні розмірів виторгу та активів. Через рік вона збанкрутувала.

У 2016 році Блок розповідав Business Insider, як він знаходить ідеї для своїх коротких позицій.

«Ми розмовляємо з інвесторами, з іншими шорт селлерами, щось читаємо. Щодня ми поринаємо у величезну кількість інформації, щоб просіяти її та знайти щось цікаве». За його словами, дуже невеликий відсоток таких ідей досягає наступного кроку — наприклад, гіпотези, що компанія зростає надто швидко і це може зробити її нестабільною. Це задає напрямок для подальшого дослідження.

На етапі дослідження співробітники Muddy Waters Capital вивчають діяльність компанії. У деяких випадках вони стежили за пересуванням вантажівок, щоб зрозуміти, чи виконує компанія оголошені замовлення. Також вони можуть звернутися за допомогою до колишніх співробітників чи клієнтів. Останній і найважливіший етап — вивчення фінансової звітності.

Часто активісти-шорт селлери отримують ідеї та допомогу від хедж-фондів. Самі хедж-фонди вважають за краще залишатися в тіні через низку причин — зокрема тому, що їхні власні інвестори, особливо інституційні, можуть негативно дивитися на таку діяльність.

Крім того, хедж-фонди не хочуть мати справу з позовами від компаній, які стають об'єктом коротких продажів. Так, Карсон Блок отримав наведення на Sino-Forest від інвесткомпанії Tiger Global, розповідав співрозмовник Wall Street Journal.

Звичайно, шорт селлерам важливо не тільки розкрити інформацію про махінації, але й зробити так, щоб ринок у неї повірив. Для цього у своїх звітах шорт селлери використовують не лише логічні аргументи та докази, а й мову переконання, вибудовуючи наратив так, щоб впливати на емоції інвесторів та викликати негативне ставлення до потрібних компаній, зазначають дослідники з HEC Paris, які проаналізували 383 таких звітів.

Як на це дивляться регулятори

Шорт селлери у США захищені першою поправкою до Конституції, яка дає їм широке право висловлювати свою думку про компанію. Хоча, у разі свідомо неправдивих заяв, вони втрачають такий захист, а компанії часто заявляють про «маніпулювання ринком», справи проти них нечисленні та рідкісні, зазначає Institutional Investor.

Обмін інформацією між шорт селлерами також не є незаконним, тому що вони, як правило, не порушують правила поводження з конфіденційною інформацією, пояснює Wall Street Journal. Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) вимагає розкривати інформацію про роботу інвесторів у групі, якщо їхня частка в компанії перевищує 5%, але це правило не працює для коротких ставок.

Однак, влада США стежить за діяльністю активістів-шорт селлерів. Мін'юст наразі збирає інформацію про можливі зловживання десятків інвестиційних фірм та дослідників, які займаються короткими продажами, — писав на початку лютого Bloomberg.

На початку минулого року ФБР конфіскувало комп'ютери у відомого активіста-шорта селлера Ендрю Лефта, засновника Citron Research. Мін'юст останніми місяцями викликав до суду деяких учасників ринку. Під розслідування, зокрема, потрапили Hindenburg Research та Muddy Waters Capital.

Агресивна стратегія активістів-шорт селлерів часто викликає питання через те, що вона може впливати на інвесторів, але вони часто розкривають корпоративні махінації, нагадують у HEC Paris. Під час скандалу навколо платіжної системи Wirecard німецький регулятор заборонив короткий продаж цієї компанії.

Пізніше це рішення зазнало жорсткої критики, зазначають дослідники. При цьому дослідження свідчать про важливість існування коротких продажів на ринку — без них пошук справедливих цін ускладнюється.