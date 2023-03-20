Готівкова валюта припинила дешевшати: що буде з курсом долара та євро цього тижня

Головним обурювачем спокою на валютному ринку цього тижня стане засідання ФРС щодо відсоткової ставки. Як завжди, у такі моменти пару євро/долар пристойно лихоманитиме, що негайно позначиться на цінниках в українських обмінниках . Які ще фактори впливатимуть на гривню протягом найближчих 5 днів, розповість «Мінфін».

Першорядним головним болем для скарбників банків цього тижня будуть два питання:

1. Продовження перегрупування своїх активів та пасивів для виконання підвищеного Нацбанком із 11 березня нормативу резервування на коррахунку в НБУ. До цього додалися майбутні коригування, які регулятор озвучив 16 березня під час оголошення рішення щодо збереження облікової ставки на рівні 25% річних.

2. Мінімізація ризиків і максимальний заробіток на валютних ралі, що тривають, за парою євро/долар напередодні засідання ФРС США щодо відсоткової ставки 22-го березня.

Якщо перше з цих питань багато в чому залежить від загальної злагодженості та професіоналізму всієї команди банку на місцях, то друге — це вже проблема суто «ризиковиків» банку та його казначейства. Особливо у частині короткої чи довгої валютної позиції самої фінустанови у такий напружений момент.

Причому напруга тільки зростатиме, враховуючи рішення ЄЦБ щодо підвищення ключової ставки на 0,5 в.п. — до 3,5% річних. Це вже викликало корекцію пари євро/долар та світового фондового ринку, що найближчим часом «докотиться» і до українських клієнтів, і до банків.

Співвідношення пари євро/долар склало 1,063 долара за євро (на момент написання статті), і це очевидно не межа перед кроком у відповідь ФРС США, який буде озвучений 22 березня.

Тому з 20 до 22 березня скарбникам банків доведеться або максимально закрити свої позиції в євро за валютною позицією своєї фінустанови для мінімізації ризиків (що малоймовірно в умовах активної роботи будь-якого банку), або мати запасний план, якщо щось піде не так, із боку вигоди для банку, за трендом пари євро/долар.

Проблеми та банкрутства в американському банківському секторі здатні внести суттєві корективи до політики Федрезерва щодо подальшого підвищення відсоткових ставок.

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Причому, певною мірою регулятор братиме до уваги не лише суто прагматичний економічний бік, але й враховуватиме політичну складову. А це додасть емоційної складової під час ухвалення рішень чиновниками Федрезерва, і це загрожує пристойними ралі за парою євро/долар найближчими днями.

Тому цього тижня на українському міжбанку долар залишиться у стабільному коридорі Нацбанку від 36,5686 до 36,9343 гривень, а ось курс євро знову постійно лихоманитиме.

За моїми прогнозами, пара євро/долар перебуватиме в межах коридору від 1,05−1,075 долара за євро, що призведе до коридору за безготівковим євро в межах від 38,39 до 39,70 гривень за євро.

Серед внутрішніх чинників на валютний ринок цього тижня переважно впливатимуть:

Дефіцит гривні у більшості банків через посилення нормативу резервування на коррахунку в НБУ. Це пов'язує значну частину гривневої ліквідності на ринку та страхує курс нацвалюти навіть в умовах війни. Банки почнуть вносити корективи до своїх банківських депозитних продуктів із урахуванням озвучених Нацбанком 16 березня вимог щодо терміновості депозитів та вкладів.

Період сплати податків. Враховуючи втрату майже третини ВВП у 2022 році, а також суттєві руйнування інфраструктури та бізнесу у багатьох регіонах, цей фактор різко знизив своє значення у цілих галузях економіки (наприклад, у металургії). Але загалом, він все ж таки змушує частину експортерів швидше продавати свою валютну виручку в періоди для розрахунків із державою за податками та зборами.

Посівна в аграріїв. В умовах воєнних дій і мінування великих площ сільгоспземель багато аграріїв різко знизять обсяги територій, що засіваються. Проте, вони все ж таки змушені фінансувати свої витрати в гривні для проведення посівної. Це додає пропозиції валюти на міжбанку, хоча й у менших обсягах, порівнюючи з довоєнними.

Результат аукціону Мінфіну з розміщення ОВДП 21 березня. На ньому чиновники запропонують гривневі облігації на термін від 329 до 868 днів, у тому числі й бенчмарк-ОВДП на обмежену суму в 10 млрд гривень терміном до 6 серпня 2025 року. А також валютні доларові військові облігації на 176 днів.

Пропозиція ОВДП на аукціоні 21 березня

Іноземців на цьому аукціоні очікувано буде дуже мало, але загалом банки почнуть активно купувати бенчмарк-облігації, які дозволяють їм знизити обсяг необхідного «заморожування» коштів на коррахунку в Нацбанку. У результаті, Мінфін отримає кошти для фінансування дефіциту бюджету, причому — неемісійним шляхом, що важливо для курсу гривні в середньостроковій перспективі.

Поведінка готівкового ринку. Тут складається цікава ситуація — українці, незважаючи на нещодавнє ситуативне просідання готівкового курсу долара, все ж таки продовжують купувати в обмінках більше валюти, ніж здавати. Хоча до війни періодично за більш-менш суттєвого зниження цінників в обмінниках частина громадян починали активно здавати валюту на побоюваннях її подальшого падіння.

І така зміна споживчої поведінки є цілком зрозумілою. Раніше на падінні курсу валюти її здавали сім'ї заробітчан, не бажаючи втратити отримані від родичів кошти у гривневому еквіваленті.

Нині ж, за умов війни, таких охочих небагато. Водночас, у банків є достатній запас готівкової валюти в касах, і вони без особливих зусиль закривають свої потреби як із забезпечення зняття готівкової валюти з банківських карток, так і для повернення валютних депозитів.

Щоправда, як показує практика, в обох цих випадках клієнтам потрібно заздалегідь цю валюту замовити. Але це вже не так критично, порівнюючи з тим, як це було ще півроку-три місяці тому. Періодично є валюта і в касах банків для звичайного продажу населенню. Хоча в цьому випадку, переважно, каси банків працюють у форматі «з обігу» — що здали клієнти, те й продали.

Натомість, в обмінниках фінкомпаній дефіциту готівкової валюти за доларом та євро практично немає. Це психологічно стабілізувало ситуацію.

Тому ситуація на валютному ринку цього тижня залишиться повністю контрольованою як за рахунок інтервенцій з продажу долара Нацбанком за курсом 36,9343 гривні на міжбанку, так і через відсутність ажіотажу на готівковому ринку.

А от за євро на торгах будуть суттєві стрибки курсу через ралі пари євро/долар на зовнішніх ринках. Із тієї ж причини на готівковому ринку варто очікувати на часту зміну цінників обмінок. Але теж — без особливого ажіотажу як із боку громадян, так і безпосередньо самих фінансистів.

В умовах війни подібні коливання і взагалі такий розклад на валютному ринку вважатимуться практично ідеальної ситуацією як для самих банків, так і для їхніх клієнтів.

За моїми розрахунками, для підтримки курсу долара на міжбанку в межах встановленого коридору 36,5686−36,9343 гривні цього тижня Нацбанку доведеться витратити з резервів близько $220-$430 млн. Це не критично за загальної суми ЗВР України на 1 березня у сумі $28,8 млрд та «чистих» резервів у межах $18,886 млрд.

Динаміка міжнародних резервів України на 01.03.2023 р.

Як завжди, у період підвищеної напруженості не підводить інвесторів золото, як одна з тихих гаваней на період банківських катаклізмів. На фоні проблем у банках США та можливих складнощів у банківській системі Європи частина інвесторів швидко переходить у золото, через що його вартість у такі моменти швидко зростає.

Графік за золотом на пізній вечір 18 березня

За останній тиждень, на страхах інвесторів та клієнтів банків, його ціна зросла майже на $150 на унції — з $1 850 до $1 989. Але до рівнів близько $2 000 вже закладено суттєву емоційну спекулятивну складову. Тому ті, хто не купив його позаминулого тижня, на мою думку, вже втратили цей шанс, і заходити зараз у цей актив за такою ціною стає досить ризиковано. Адже, зазвичай, після такого різкого зльоту настане певна корекція.

Прогноз курсу долара та євро на 20−24 березня

Міжбанк:

Долар перебуватиме в межах стабільного коридору НБУ від 36,5686 до 36,9343 гривень, а от щодо євро спостерігатиметься суттєва волатильність котирувань — у межах від 38,39 до 39,70 гривень за євро.

Готівковий ринок:

З огляду на підвищені ризики коливань пари євро/долар на зовнішніх ринках перед засіданням ФРС, власники обмінників розширять спред за євро, але збережуть його на попередніх рівнях за доларом.

У більшості обмінок фінкомпаній та в касах банків цими днями спред між купівлею/продажем євро перебуватиме в межах від 25−30 копійок до 1 гривні, а за доларом — у межах від 20−25 копійок до 50−60 копійок.

Найбільші коливання курсу готівкового євро та часта зміна цінників обмінів протягом дня спостерігатимуться у період із 20 до 22 березня, тобто напередодні засідання Федрезерва та безпосередньо під час оголошення його рішення щодо відсоткової ставки.

Курс купівлі та продажу готівкового долара у більшості кас банків цього тижня перебуватиме в межах коридору від 38,00 до 39,45 гривень. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 38,10 до 39,20 грн.

Курс готівкового євро. У банках котирування готівкового євро цього тижня при купівлі/продажу перебуватимуть у межах коридору від 39,50 до 41,85 грн.

А в обмінниках фінкомпаній євровалюта коштуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 40,10 до 41,40 грн.