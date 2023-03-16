НБУ запроваджує тримісячний сертифікат та знижує ставки за депозитним сертифікатом овернайт

Нацбанк вирішив з 7 квітня 2023 року скоригувати операційний дизайн монетарної політики шляхом: запровадження тримісячного депозитного сертифіката та зниження ставки за депозитним сертифікатом овернайт до 20%. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час монетарного брифінгу.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що змінить НБУ

«У найбільших банках, які, зокрема, користуються неконкурентними перевагами отримання ліквідності, гривневі ставки залишаються недостатньо привабливими для вкладників з огляду на високий рівень поточної та очікуваної інфляції. У результаті значний обсяг коштів населення зберігається на поточних рахунках. Це генерує додаткові ризики для макрофінансової стабільності, особливо за умови подальшого пом’якшення адміністративних обмежень», — зазначив Пишний.

Тому з метою мінімізації зазначених ризиків НБУ вирішив:

запровадити тримісячний депозитний сертифіката (ДС) під фіксовану ставку на рівні облікової ставки

Можливості банків розміщувати кошти в таких ДС залежатимуть від обсягів сформованих ними портфелів гривневих депозитів населення з початковим терміном розміщення від трьох місяців, а також від успішності нарощення таких портфелів. Проведення першого кількісного тендера з розміщення ДС строком до трьох місяців заплановане на 7 квітня 2023 року. Детальні параметри участі банків у зазначеному тендері будуть оголошені банкам до 6 квітня 2023 року. Національний банк планує використовувати цей інструмент щонайменше протягом року;

знизити ставки за депозитним сертифікатом овернайт до 20%.

з 11 травня 2023 року пільгові нормативи формування банками обов’язкових резервів за строковими коштами на рахунках фізичних осіб у національній (0%) та іноземній валютах (10%) поширюватимуться лише на депозити з початковим строком від трьох місяців.

За словами Пишного, запроваджені заходи посилять ринкові стимули для залучення банками строкових депозитів населення у гривні, що знизить ризики для валютного ринку та міжнародних резервів на етапі пом’якшення валютних обмежень.

Вони, зокрема, сприятимуть:

подальшому зростанню процентних ставок за строковими депозитами, а відповідно — посиленню захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення;

розвитку культури заощаджень у гривні;

пожвавленню активності банків на міжбанківському ринку;

посиленню статусу облікової ставки як дієвого інструменту, який має значний вплив на стан грошово-кредитного ринку та бізнес-поведінку економічних агентів.

Що таке депозитний сертифікат

Депозитний сертифікат — борговий цінний папір емітований банком з метою залучення готівкових коштів. Депозитний сертифікат засвідчує здепонування пред'явником в банку певної суми на обмежений час, після закінчення якого банк емітент зобов'язаний повернути цю суму разом з вказаними відсотками.

На відміну від строкового депозиту, депозитний сертифікат, як правило, може бути предметом обігу на вторинному ринку.