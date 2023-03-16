Нацбанк вирішив з 7 квітня 2023 року скоригувати операційний дизайн монетарної політики шляхом: запровадження тримісячного депозитного сертифіката та зниження ставки за депозитним сертифікатом овернайт до 20%. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час монетарного брифінгу.
НБУ запроваджує тримісячний сертифікат та знижує ставки за депозитним сертифікатом овернайт
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Що змінить НБУ
«У найбільших банках, які, зокрема, користуються неконкурентними перевагами отримання ліквідності, гривневі ставки залишаються недостатньо привабливими для вкладників з огляду на високий рівень поточної та очікуваної інфляції. У результаті значний обсяг коштів населення зберігається на поточних рахунках. Це генерує додаткові ризики для макрофінансової стабільності, особливо за умови подальшого пом’якшення адміністративних обмежень», — зазначив Пишний.
Тому з метою мінімізації зазначених ризиків НБУ вирішив:
- запровадити тримісячний депозитний сертифіката (ДС) під фіксовану ставку на рівні облікової ставки
Можливості банків розміщувати кошти в таких ДС залежатимуть від обсягів сформованих ними портфелів гривневих депозитів населення з початковим терміном розміщення від трьох місяців, а також від успішності нарощення таких портфелів. Проведення першого кількісного тендера з розміщення ДС строком до трьох місяців заплановане на 7 квітня 2023 року. Детальні параметри участі банків у зазначеному тендері будуть оголошені банкам до 6 квітня 2023 року. Національний банк планує використовувати цей інструмент щонайменше протягом року;
- знизити ставки за депозитним сертифікатом овернайт до 20%.
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з 11 травня 2023 року пільгові нормативи формування банками обов’язкових резервів за строковими коштами на рахунках фізичних осіб у національній (0%) та іноземній валютах (10%) поширюватимуться лише на депозити з початковим строком від трьох місяців.
За словами Пишного, запроваджені заходи посилять ринкові стимули для залучення банками строкових депозитів населення у гривні, що знизить ризики для валютного ринку та міжнародних резервів на етапі пом’якшення валютних обмежень.
Вони, зокрема, сприятимуть:
- подальшому зростанню процентних ставок за строковими депозитами, а відповідно — посиленню захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення;
- розвитку культури заощаджень у гривні;
- пожвавленню активності банків на міжбанківському ринку;
- посиленню статусу облікової ставки як дієвого інструменту, який має значний вплив на стан грошово-кредитного ринку та бізнес-поведінку економічних агентів.
Що таке депозитний сертифікат
Депозитний сертифікат — борговий цінний папір емітований банком з метою залучення готівкових коштів. Депозитний сертифікат засвідчує здепонування пред'явником в банку певної суми на обмежений час, після закінчення якого банк емітент зобов'язаний повернути цю суму разом з вказаними відсотками.
На відміну від строкового депозиту, депозитний сертифікат, як правило, може бути предметом обігу на вторинному ринку.
Коментарі - 7
После отмены НДФЛ на доходы по депозитам, банки перестанут его удерживать,
а значит они смогут:
— либо опустить % по депозиту и клиент не почувствует разницы;
— либо оставить тот же уровень и клиент будет получать немного больше.
Банки однозначно не пострадают, а вот бюджет недополучит доходы…