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16 березня 2023, 14:17 Читать на русском

НБУ запроваджує тримісячний сертифікат та знижує ставки за депозитним сертифікатом овернайт

Нацбанк вирішив з 7 квітня 2023 року скоригувати операційний дизайн монетарної політики шляхом: запровадження тримісячного депозитного сертифіката та зниження ставки за депозитним сертифікатом овернайт до 20%. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час монетарного брифінгу.

Нацбанк вирішив з 7 квітня 2023 року скоригувати операційний дизайн монетарної політики шляхом: запровадження тримісячного депозитного сертифіката та зниження ставки за депозитним сертифікатом овернайт до 20%.

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Що змінить НБУ

«У найбільших банках, які, зокрема, користуються неконкурентними перевагами отримання ліквідності, гривневі ставки залишаються недостатньо привабливими для вкладників з огляду на високий рівень поточної та очікуваної інфляції. У результаті значний обсяг коштів населення зберігається на поточних рахунках. Це генерує додаткові ризики для макрофінансової стабільності, особливо за умови подальшого пом’якшення адміністративних обмежень», — зазначив Пишний.

Тому з метою мінімізації зазначених ризиків НБУ вирішив:

  • запровадити тримісячний депозитний сертифіката (ДС) під фіксовану ставку на рівні облікової ставки

Можливості банків розміщувати кошти в таких ДС залежатимуть від обсягів сформованих ними портфелів гривневих депозитів населення з початковим терміном розміщення від трьох місяців, а також від успішності нарощення таких портфелів. Проведення першого кількісного тендера з розміщення ДС строком до трьох місяців заплановане на 7 квітня 2023 року. Детальні параметри участі банків у зазначеному тендері будуть оголошені банкам до 6 квітня 2023 року. Національний банк планує використовувати цей інструмент щонайменше протягом року;

  • знизити ставки за депозитним сертифікатом овернайт до 20%.

  • з 11 травня 2023 року пільгові нормативи формування банками обов’язкових резервів за строковими коштами на рахунках фізичних осіб у національній (0%) та іноземній валютах (10%) поширюватимуться лише на депозити з початковим строком від трьох місяців.

За словами Пишного, запроваджені заходи посилять ринкові стимули для залучення банками строкових депозитів населення у гривні, що знизить ризики для валютного ринку та міжнародних резервів на етапі пом’якшення валютних обмежень.

Вони, зокрема, сприятимуть:

  • подальшому зростанню процентних ставок за строковими депозитами, а відповідно — посиленню захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення;
  • розвитку культури заощаджень у гривні;
  • пожвавленню активності банків на міжбанківському ринку;
  • посиленню статусу облікової ставки як дієвого інструменту, який має значний вплив на стан грошово-кредитного ринку та бізнес-поведінку економічних агентів.

Що таке депозитний сертифікат

Депозитний сертифікат — борговий цінний папір емітований банком з метою залучення готівкових коштів. Депозитний сертифікат засвідчує здепонування пред'явником в банку певної суми на обмежений час, після закінчення якого банк емітент зобов'язаний повернути цю суму разом з вказаними відсотками.

На відміну від строкового депозиту, депозитний сертифікат, як правило, може бути предметом обігу на вторинному ринку.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
Rubi0
Rubi0
16 березня 2023, 14:39
#
А отменить налоги на депозиты не хотят?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 березня 2023, 14:43
#
Налоги — компетенция ВРУ, а не НБУ…
+
0
krv77
krv77
16 березня 2023, 15:28
#
Тем более, если отменят налоги на депо, то банки просто пропорционально снизят свои проценты, и всё… Не имеет смысла.
+
+7
Rubi0
Rubi0
16 березня 2023, 15:42
#
А где зависимость?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 березня 2023, 15:54
#
Банки из начисленных % по депозитам удерживают 19,5% и перечисляют их в бюджет.
После отмены НДФЛ на доходы по депозитам, банки перестанут его удерживать,
а значит они смогут:
— либо опустить % по депозиту и клиент не почувствует разницы;
— либо оставить тот же уровень и клиент будет получать немного больше.

Банки однозначно не пострадают, а вот бюджет недополучит доходы…
+
+15
engine
engine
16 березня 2023, 18:10
#
Если банк может понизить %, то он это будет делать не смотря на уровень налогообложения.
+
0
Rubi0
Rubi0
16 березня 2023, 19:18
#
У НБУ стоит задача «усиление защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценения» так что проблемы бюджета это проблемы популистов из квартала
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