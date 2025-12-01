Почався найнебезпечніший для гривні місяць року: що буде з курсом євро та долара 1-5 грудня

У перший робочий тиждень грудня на валютному ринку на гривню чекають нові випробування на міцність, що наразі є постійною ситуацією.

Серед суто економічних чинників, які серйозно впливають на поведінку та настрої учасників українського валютного ринку, варто виділити такі:

1 грудня на українському міжбанку спрацює ефект першого робочого дня нового звітного періоду. Компанії підіб'ють перші фінансові підсумки завершеного періоду і остаточно визначаться із завданнями на останній місяць цього року. Зазвичай це знижує статистику міжбанківських угод, зареєстрованих у системі Блумберг, через меншу кількість поданих заявок від клієнтів.

За моїми прогнозами, 1 грудня обсяг операцій на торгах не перевищить $175 млн — 210 млн. Але, вже починаючи з наступного дня, ринок увійде до свого звичайного ритму з обсягами щоденних операцій на торгах у межах $185 млн — 260 млн.

При цьому зростання курсу можуть спровокувати імпортери товарів народного вжитку. За час розпродажів, у тому числі на «чорну п'ятницю», ці компанії отримають значні обсяги гривні від реалізації своїх товарів і намагатимуться максимально швидко обміняти виторг на валюту на міжбанку, щоб розрахуватися зі своїми іноземними партнерами. Періодичний зліт котирувань долара до рівнів близько 42,50 гривень та євро до рівнів 49 гривень і вище на торгах кінця листопада «налякав» власників великих торгових мереж та інтернет-магазинів. Тому вони не захочуть брати на себе додаткових курсових ризиків.

Тож майже весь гривневий виторг від сезону розпродажів, крім обсягів, необхідних для ведення господарської діяльності, швидко перекочує на міжбанк у вигляді додаткового попиту на валюту, що є небезпечним для гривні.

Активізуються й імпортери енергоносіїв, оскільки подальше похолодання вимагатиме збільшення обсягів закупівлі енергоносіїв електрики за кордоном. Плюс стабільним покупцем валюти будуть й енергетики, яким зараз постійно потрібно витрачати значні ресурси на відновлення об'єктів критичної інфраструктури, що знищується агресором. У результаті попит на валюту цього тижня різко збільшиться.

Частково він перекриється продажами валютного виторгу експортерів, яким теж потрібно мати гривневі ресурси для фінансування поточної діяльності (насамперед на зарплати персоналу за листопад, орендні та інші господарські платежі). Але основну частину непокритого попиту на міжбанку доведеться закривати своїми інтервенціями Нацбанку.

Тому тактика виходу на ринок регулятора з продажами валюти, обсяги його інтервенцій та цінники, за якими НБУ закриватиме потреби покупців долара, нададуть вирішального значення для формування курсового тренду щодо долара весь цей тиждень.

Важливими сигналами валютного ринку будуть новини про затвердження нової програми для України Радою виконавчих директорів МВФ та кроки щодо її практичної реалізації. Фонд вже назвав нові структурні «маяки» та «домашні завдання», які мають бути прийняті українським урядом для отримання нових траншів кредиту. А це і посилення податкового навантаження на бізнес і громадян, і боротьба з корупцією, і «посилення гнучкості валютного курсу».

Крім того, особливо важливими для всіх учасників валютного ринку є економічні показники прогнозної інфляції, курсового коридору, розміру ЗВР, зростання ВВП та загальної оцінки необхідних обсягів фінансування українського бюджету за рахунок іноземної допомоги, порівнюючи зі вже реально «законтрактованими» та підтвердженими західними партнерами обсягами фінансування бюджетного дефіциту України у 2026 році.

З огляду на невирішені питання між Україною та власниками ВВП-варрантів, поки що «підвисле» питання про отримання Україною «репараційного кредиту» від Євросоюзу, очевидне посилення вимог західних партнерів у боротьбі з корупцією, що відбудеться найближчим часом, а також зростаючі військові витрати бюджету, нашому уряду зараз дуже важливо буде дати сигнал всім іноземним партнерам України, що наша країна залишається для них сумлінним партнером та виконує всі свої зобов'язання.

з 1 грудня вже традиційно відкриються нові нацбанківські ліміти на придбання валюти населенням собі на картки (в межах до 50 тисяч гривень в еквіваленті) та на валютні депозити на строк від 3 місяців (в еквіваленті до 200 тисяч гривень). З огляду на нестабільність ситуації, багато громадян, які мають доходи вищі за середні, цього тижня активно купуватимуть валюту в межах лімітів. Це, зі свого боку, змусить банки, що їх обслуговують, для вирівнювання своєї власної валютної позиції активніше виходити на міжбанк із придбанням валюти на торгах. Що, зі свого боку, також збільшить попит на валюту цього тижня.

За моїми прогнозами, у період із 1 до 5 грудня це збільшить попит на валюту приблизно на $75 млн — 140 млн на міжбанку для закриття саме таких операцій населення. Нагадаю, за даними Нацбанку, у жовтні 2025 року обсяг чистої купівлі валюти населенням різко зріс і сягнув $736,48 млн, що є найбільшим показником із березня 2025 року. І показники листопада, що щойно завершився, будуть вочевидь не меншими. А грудень — традиційно один із найактивніших місяців щодо валютообмінних операцій населення, і 2025 рік не стане винятком.

Психологічно для всіх учасників нашого ринку будуть принциповими і новини щодо перспектив проведення переговорів щодо завершення війни в Україні. Будь-яка конкретика в цьому питанні не тільки суттєво впливатиме на поведінку всього валютного ринку в нашій країні, але й впливатиме на настрої інвесторів у всьому світі. Тим паче, що президент Володимир Зеленський уже анонсував велику кількість важливих переговорів щодо цього питання найближчим часом.

При цьому, хочу нагадати, що Нацбанк має резерви в межах $49,5 млрд на 1 листопада цього року. Після отримання Україною в листопаді ще 6 млрд євро фінансування від ЄС, вони, найімовірніше, перевищать поріг у $50 — 51,5 млн на 1 грудня. Тому, за щоденних обсягів торгів за системою Блумберг у межах до $230 млн — 270 млн, НБУ зможе тримати ситуацію на валютному ринку під повним контролем.

Тобто навіть з перспективою вже досить швидкого виходу на ринок гривні у зв'язку з розрахунками бюджету зі своїми контрагентами по закінченню року, розмір реальної девальвації гривні зараз перебуватиме лише в тих межах, щодо яких не «заперечуватиме» Нацбанк.

Прогноз курсу долара та євро на 1−5 грудня

Міжбанк

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на світовому валютному ринку перебуватиме в межах від 1,151 до 1,166 долара за євро.

Тоді за прогнозного коридору з котирувань безготівкового долара на торгах у межах від 41,95 до 42,55 гривень, курс євро на міжбанку в цей період може перебувати в коридорі від щонайменше 48,28 гривень до щонайбільше 49,61 гривень. Але, з огляду на політику Нацбанку щодо згладжування курсових коливань долара щодо гривні (гнучкого курсоутворення), що опосередковано впливає і на курс євро щодо гривні на міжбанку, коридор за безготівковим євро на торгах, за моїм прогнозом, перебуватиме у вужчому діапазоні — від 48,60 до 49,40 гривень.

При цьому для підтримки стабільності на ринку Нацбанку доведеться практично щодня бути присутнім на міжбанку з продажем обсягів долара, яких бракує, на торгах.

Готівковий ринок

Обмінники продовжать працювати у форматі «з обороту» зі спредом за доларом у межах до 20−25 копійок, а за євро — в межах до 20−30 копійок. Оптові обмінники (при операціях від 1 000 доларів або євро) продовжать утримувати свій спред у вужчих межах - 15−18 копійок як за доларом, так і за євро. При цьому власники обмінників продовжать практику оперативної зміни своїх цінників із американської валюти та євро, залежно від курсових трендів на українському міжбанку та поведінки на світових майданчиках пари євро/долар.

Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках перебуватиме в межах коридору від 41,90 до 42,80 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,95 до 42,75 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 48,50 до 49,70 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 48,60 до 49,65 гривень.

Євровалюта залишиться головним спекулятивним інструментом на готівковому ринку майже весь цей тиждень.