Минулого тижня долар пішов вище 42 грн/$: чи дозволить НБУ гривні падати далі

Цей тиждень має всі шанси сильно здивувати всіх учасників світового та українського валютних ринків, а також інвесторів у фондовий та сировинний ринки. Причина цього — цілий мікс чинників, кожен із яких і сам по собі може суттєво «розгойдати» ринки, а при їхньому накладенні — викликати на них справжній «цунамі».

На перше місце за впливом на всі ринки я поставив би результати засідань ФРС США та ЄЦБ щодо відсоткових ставок. Вже 29 та 30 жовтня ми дізнаємося рішення американського та європейського регуляторів щодо цього питання. Причому важливими будуть не лише рішення щодо ставок, але насамперед коментарі голів Федрезерва та Європейського центробанку щодо поточного стану світової та національних економік.

Від Крістін Лагард, як голови ЄЦБ, інвестори очікують запевнень, що економіка Євросоюзу не надто постраждає від непростої політичної ситуації у Франції, досить хиткого зростання німецької економіки та очевидних загроз посилення війни на європейському континенті через дії росії.

Ну, і, звісно, інвестори хотіли б почути від керівництва ЄЦБ меседж про те, що інфляція в єврозоні залишиться в межах таргету 2% або на близькому до цього рівні. І головне, що ЄЦБ за такого розвитку подій залишає свої ставки на минулому рівні (від 2% річних до 2,4% річних).

Із Федрезервом США все набагато складніше, і це при тому, що саме рішення ФРС залишаються головним економічним драйвером світового фондового ринку та генератором сигналів для ринку дорогоцінних металів.

Каденція Джерома Пауелла на посаді голови ФРС закінчується у 2026 році, і він не боротиметься далі за цю посаду. Нині ж він не лише професійний фінансист, а й людина, яка може собі дозволити незалежну від президента США Дональда Трампа політику.

Інша річ, що приймати рішення і керувати регулятором йому доводиться у вельми непростих умовах на тлі триваючого шатдауну, зростаючого держборгу США і війни тарифів, яка несе реальну загрозу прискорення інфляції.

У цих умовах особливо агресивного зниження відсоткових ставок з економічної теорії від Федрезерва не варто було б очікувати. Хоча саме на такому сценарії наполягає Дональд Трамп.

З іншого боку, нещодавній звіт Бюро статистики праці показав помірне зростання цін у США у вересні. Загальний індекс споживчих цін (CPI) зріс на 0,3% за місяць, що виявилося нижче за прогнозовані 0,4%, а річна інфляція склала 3%, що також нижче за очікувані аналітиками 3,1%, хоча це і на 0,1 відсоткового пункта вище, ніж у серпні.

Тому аналітики поки що закладають до кінця 2025 року два зниження ставок — по 0,25% річних кожне — 29 жовтня та 10 грудня. На цих припущеннях, а також на очікуваннях щодо оптимістичної доповіді голови ФРС США про перспективи американської економіки цієї середи зараз побудовані інвестиційні стратегії більшості найбільших світових фінансових гравців.

Але, з огляду на те, що непередбачуваність Дональда Трампа постійно вносить корективи в прогнози щодо інфляції та поведінку ринку праці, а також відсутність реальних результатів у торговельних переговорах із Китаєм, у Джерома Пауелла є вагомі аргументи як на користь збереження поточних ставок, так і для разового зниження відразу на 0,5% річних, щоб уже в грудні подивитися на реакцію ринків. Тому рішення регулятора 29 жовтня залишається головною інтригою цього тижня.

Якщо щось за ставками піде не так, як закладав ринок (зниження на 0,25% річних двічі до кінця 2025 року) або коментарі голови ФРС США насторожать інвесторів, звичайні для засідань Федрезерва валютні ралі можуть перетворитися на цунамі на всіх ринках — від вочевидь перегрітого американського фондового ринку, ринку золота до валютного. Стрибки пари євро/долар негайно позначаться на курсі євро в Україні щодо гривні.

Ринок золота, ціна на яке часто виступає лакмусовим папірцем настроїв інвесторів, поки що говорить про те, що основним залишається чинник геополітичних ризиків. Варто було Трампу натякнути, що компроміс у відносинах США-Китай можливий, золото впало з рівнів близько $4 300−4 376 до $4 060 за унцію.

Але щойно на ринок пішла менш оптимістична інформація — золото знову почало зростати до рівнів вище за $4 100 на момент написання статті. Це говорить про те, що інвестори знову розглядають золото, як актив-притулок та страховку від можливої американської інфляції на тлі перспектив продовження циклу зниження ставок ФРС та світових катаклізмів.

Графік золота

Тому від цього засідання ФРС США та новин про перебіг американо-китайських переговорів зараз залежить дуже багато чого.

Крім цього, ринки продовжує нервувати зависання процесу припинення агресії рф проти України через небажання путіна сідати за стіл переговорів.

Для українського уряду поки що негативним сигналом пролунало небажання Бельгії брати на себе ризики при видачі репараційного кредиту ЄC Україні на суму 140 млрд євро до вирішення декількох суттєвих юридичних моментів. Хоча Євросоюз і підтвердив, що готовий підтримувати Україну фінансово, а також запровадив 19-й пакет санкцій проти рф, який співпав і з новими серйозними санкціями США проти двох найбільших російських нафтових компаній.

Поки що погодження всіх технічних моментів затягується щонайменше до грудня. Отже, з огляду на нюанси європейської бюрократії, Україна зможе отримати ці кошти, у кращому разі, не раніше кінця першого кварталу 2026 року.

Рішення про виділення такого кредиту Україні, що підвисло, сильно ускладнить завдання уряду з фінансування бюджетних видатків у перші три місяці наступного року. Все це вже негативно впливає на настрої українського валютного ринку.

До інших чинників, що впливають на поведінку валютного ринку України цього тижня, я відніс би чинник завершення місяця, наближення повноцінного опалювального сезону та наслідки регулярних обстрілів росією української цивільної та критичної інфраструктури.

Кінець місяця традиційно збільшить активність учасників валютного ринку. Я чекаю на максимальну активність усіх гравців нашого міжбанку у період 29−30 жовтня, оскільки на останній робочий день місяця, 31 жовтня, основна частина клієнтів великих угод уже не залишить. За моїми прогнозами, щоденний обсяг угод на міжбанку за системою Блумберг у період із 27 до 31 жовтня перебуватиме в межах від $175 млн до $290 млн.

Основними покупцями валюти на ринку, як і раніше, будуть держкомпанії, які забезпечують потреби оборони та енергетики, імпортери газу, дизпалива та бензину. Можливо, що на тлі екстрених відключень світла у терміновому порядку державі доведеться імпортувати електроенергію у наших найближчих західних сусідів, що також збільшить купівлю валюти на міжбанку під цю мету з боку держкомпаній.

Обіцяне з 1 листопада повноцінне підключення всіх споживачів до опалення, навіть з огляду на те, що через обстріл росією в деяких районах України цього може і не відбутися, також додасть попит на валюту з боку компаній, які забезпечують сектор ЖКГ. У результаті цього тижня Нацбанку доведеться активно витрачати резерви на міжбанку для покриття дефіциту валюти на ринку, а загалом девальваційний тиск на гривню найближчим часом зросте.

Прогноз курсу долара та євро на 27−31 жовтня

Міжбанк

Як і минулого тижня, налаштованість на плавну девальвацію гривні серед учасників ринку збережеться. Це позначатиметься на поведінці всіх учасників торгів. Клієнти намагатимуться швидше закрити свої валютні зобов'язання перед зовнішніми контрагентами через побоювання подорожчання валюти. Причому як у доларі, так і у євро.

Найбільша активність на ринку та волатильність котирувань міжбанку спостерігатиметься у період 28−30 жовтня, коли до зовнішнього чинника засідань ФРС США та ЄЦБ додасться ще й завершення валютних розрахунків українськими клієнтами перед звітною датою.

Більшість чинників, які впливатимуть на поведінку учасників валютного ринку найближчими днями, працюють проти гривні. Тому Нацбанк буде змушений щодня бути присутнім на торгах із інтервенціями з продажу долара для мінімізації валютних коливань курсу долара щодо гривні та закриття дефіциту валюти. За моїми розрахунками, на підтримку курсу гривні регулятору за 27−31 жовтня доведеться витратити від $590 млн до $820 млн.

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на міжнародному ринку в цей період перебуватиме в межах від 1,151 до 1,178 долара за євро. Суттєве розширення коридору коливань пари буде особливо активним 29 та 30 жовтня під час оголошення рішень ФРС США та ЄЦБ щодо відсоткових ставок та коментарів голів цих відомств.

За прогнозного коридору з котирувань безготівкового долара на торгах у цей період у межах від 41,75 до 42,30 гривень, курс євро на міжбанку теоретично може перебувати в межах широкого коридору — від 48,05 гривень до максимум 49,83 гривень.

Але з огляду на продовження нацбанківської політики «гнучкого курсоутворення» за доларом та опосередковано за курсом євро, прогнозний коридор за безготівковим євро цими днями, за моїм прогнозом, перебуватиме у вужчих межах — від 48,40 до 49,50 гривень.

Готівковий ринок

Спред за доларом цього тижня перебуватиме в межах 20−25 копійок. За євро, з огляду на підвищені валютні ризики, власники обмінників та банківські каси розширять спред до 20−50 копійок.

Оптові обмінники продовжать працювати зі спредом у 15−20 копійок за обома валютами, але дуже оперативно змінюватимуть свої цінники протягом дня, залежно від того, що відбувається на українському міжбанку з курсом безготівкового долара та євро щодо гривні та на світових майданчиках із парою євро/долар.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,50 до 42,60 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,70 до 42,50 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 48,30 до 49,70 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 48,40 до 49,60 гривень.

Загалом активність громадян щодо купівлі валюти цього тижня на тлі девальваційних очікувань зросте. За моїми прогнозами, перевищення купівлі валюти громадянами над обсягами її продажу банкам та обмінникам становитиме цього тижня щодня від $38 млн до $65−70 млн.