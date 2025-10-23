Multi від Мінфін
23 жовтня 2025, 11:08

ЄС запровадив 19-й пакет санкцій проти росії

Європейський Союз затвердив свій 19-й пакет санкцій проти росії. Обмеження спрямовані на ключові сектори, включаючи енергетику та фінанси, а також мають на меті протидіяти обходу вже чинних обмежень. Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас на своїй сторінці в Х.

Європейський Союз затвердив свій 19-й пакет санкцій проти росії.
Фото: AI

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Ми щойно ухвалили наш 19-й пакет санкцій. Він націлений, зокрема, на російські банки, криптовалютні біржі, а також на підприємства в Індії та Китаї», — заявила Каллас.

Вона наголосила, що новий пакет також містить заходи, спрямовані на боротьбу з імпортом російського скрапленого природного газу (СПГ) та нейтралізацію російського «тіньового флоту».

Крім економічних обмежень, ЄС вживає заходів для протидії дестабілізаційній діяльності.

«ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протистояти спробам дестабілізації», — додала Каллас.

На її думку, ці кроки ускладнюють фінансування війни для режиму володимира путіна.

«Путіну стає все складніше фінансувати цю війну», — заявила глава дипломатії ЄС.

Читайте також: США запровадили санкції проти «Роснєфти» та «Лукойлу»

Деталі 19-го пакета

Раніше Bloomberg повідомляв, що головний акцент нового, 19-го пакета санкцій ЄС — це позбавлення Москви енергетичних доходів та посилення тиску на путіна для початку мирних переговорів.

Видання оприлюднило деталі того, що має увійти до пакета:

  • Газ: Введення заборони на імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з росії з січня 2027 року, що на рік раніше, ніж передбачалося попередніми планами.
  • Фінанси: Розширення санкцій проти російських банків, а також проти фінансових структур у Центральній Азії та кількох криптовалютних бірж, які допомагають в обході чинних обмежень.
  • Торгівля: Запровадження торговельних обмежень проти китайських та індійських компаній.
  • Експорт: Заборона на експорт із росії товарів на суму понад 40 мільярдів євро (включаючи мінерали, кераміку та гуму).
  • Транспорт: Введення санкцій проти понад 100 танкерів так званого «тіньового нафтового флоту».

Які санкції вже діють

Основні групи діючих санкцій:

Індивідуальні (Персональні) санкції

  • Заморожування активів: Активи та майно підсанкційних осіб у ЄС блокуються.
  • Заборона на поїздки: Особам заборонено в'їзд або транзит через територію країн ЄС.
  • Заборона на фінансування: Громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати будь-які кошти чи економічні ресурси підсанкційним особам.
  • Кого стосується: Понад 2500 осіб та організацій (політичні діячі, олігархи, військові, пропагандисти, компанії військово-промислового комплексу).

Енергетичний сектор

  • Нафта і Нафтопродукти: Заборона імпорту російської сирої нафти та нафтопродуктів морським шляхом. Встановлення цінової стелі (Price Cap) для продажу російської нафти третім країнам.
  • Вугілля: Повна заборона на імпорт російського вугілля.
  • Газ: Обмеження транзакцій, пов'язаних із газопроводами, як-от «Північний потік-1» та «Північний потік-2». (З останніх пакетів очікуються обмеження на імпорт СПГ).
  • Тіньовий флот: Запровадження санкцій проти танкерів та компаній, які беруть участь у транспортуванні російської нафти, що допомагає обходити цінову стелю.

Фінансовий Сектор

  • SWIFT: Відключення більшості найбільших російських банків (ВТБ, ВЕБ, «Росія», «Сбербанк» тощо) від міжнародної платіжної системи SWIFT.
  • Транзакції: Заборона на транзакції з ключовими державними фінансовими установами.
  • Депозити: Заборона на розміщення великих депозитів російських громадян і резидентів у банках ЄС.
  • Облігації: Заборона на надання позик і купівлю/продаж російських державних облігацій.
  • Криптоактиви: Обмеження на надання послуг з криптоактивами, а в останніх пакетах — санкції проти криптовалютних бірж, що сприяють обходу.

Торгівля та технології

  • Товари подвійного призначення: Широка заборона на експорт до росії високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у військових цілях (напівпровідники, електроніка, квантові комп'ютери, авіаційні та космічні компоненти).
  • Промислові товари: Обмеження на експорт низки промислових товарів, які критично важливі для російської військової та економічної бази (зокрема, мінерали, кераміка, гума, транспортні складові).
  • Імпорт з РФ: Заборона на імпорт із росії низки товарів і сировини (наприклад, деревини, алкоголю, морепродуктів).

Транспорт

  • Авіація: Закриття повітряного простору ЄС для всіх російських літаків.
  • Морський транспорт: Заборона російським суднам заходити до портів ЄС (із деякими винятками для агропродукції та гуманітарних вантажів).
  • Пропаганда: Призупинення мовлення низки російських державних ЗМІ на території ЄС.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
сторінку переглядає Disorder и 3 назареєстрованого відвідувача.
