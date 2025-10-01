Конфіскація російських активів: яку схему готує ЄС та хто реально її блокує

1 жовтня лідери ЄС зберуться у Копенгагені, щоб обговорити, серед іншого, подальшу допомогу Україні за ширшого використання російських заморожених активів. Про нові «креативні» пропозиції, дискусії навколо цього питання серед європейських країн та їхні приховані мотиви розповім докладніше.

Чому падає дохідність від заморожених активів

Коли у першій половині 2022 року я заговорив про конфіскацію російських активів, то дуже часто отримував у відповідь іронію чи навіть порції песимізму. Але минув час і ЄС прийняли рішення про конфіскацію доходів від російських активів. Європа для підтримки України побудувала схему, за якою відсотки за кредитом компенсувались за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Рішення довго обговорювалось, але насправді стало дуже великим кроком у питанні позбавлення агресора фінансових ресурсів. За офіційною позицією депозитарію Euroclear (де зберігається більшість заморожених активів), конфіскація активів та доходів від них — це один і той самий юридичний ризик, в рамках якого агресора позбавляють його майна, і він теоретично може звернутись до суду.

Тож, конфіскувавши доходи від заморожених активів, Європа відкрила сценарій для конфіскації всього пулу активів. Але на цьому радість завершується, оскільки таке рішення чисто математично було і є тимчасовим.

Через те, що путін розтягнув війну в часі, ліквідна частина заморожених активів рф в Європі продовжує зростати. З часом завершувався термін обігу іноземних облігацій, які належали росіянам, в т. ч. ЦБР, їх погашали, а кошти від погашення йшли на рахунки до Європейського центрального банку (ЄЦБ). Якщо на початок агресії в Euroclear (для прикладу) було 200 млрд євро активів в облігаціях, то зараз трохи менше половини (за різними оцінками — 70−80 млрд євро) відійшло до ЄЦБ.

Виходить, що дохідність за замороженими активами падає не тільки через зниження ставок ЄЦБ та ФРС, від яких залежать ставки за замороженими облігаціями з плаваючою дохідністю, а й через те, що значна частина коштів переходить до ЄЦБ, де ставка сильно нижча, ніж платять за ринковими облігаціями. Тому доходи від заморожених активів приречені на поступове зменшення. Тож на часі обговорення нової схеми компенсації.

Новий варіант конфіскації: обмін заморожених активів рф на облігації ЄС

11 вересня заступникам міністрів фінансів країн ЄС надали на ознайомлення концепцію можливого використання російських активів на користь України. Акумульовані в ЄЦБ кошти Євросоюз може спрямувати на купівлю безвідсоткових (безкупонних) облігацій з гарантіями виплати всіма країнами ЄС. Тож росія стає власником цих облігацій, а заплачені за них кошти переказуються з рахунків ЄЦБ на оборонні та соціально-економічні потреби України.

Погашаються ж ці облігації після того, як рф компенсує Україні всі збитки, завдані за час війни. Україна отримує кошти від рф та погашає борг перед ЄС. Якщо ж Україна не отримує кошти від рф, то облігації не підлягають погашенню.

З юридичного погляду, активи у рф не забирають, тобто немає акту конфіскації: були облігації у власності ЦБР, вони погасились, пройшли через рахунки ЄЦБ і стали облігаціями ЄС у власності ЦБР, але з умовами погашення. Ця схема буде повторно обговорена 10 жовтня, але думаю, що з тими або іншими модифікаціями вона буде прийнята.

Істерика в москві та активні погрози судами й іншими карами для ЄС показують, що кремль боїться нової схеми компенсації, оскільки вона означає фінансування оборонних потреб України коштами рф, і частина цих коштів припаде на військово-промисловий комплекс США. Парадокс, але варіант, коли росіяни отримуватимуть «по шляпі» за рахунок своїх же ЗВР, стає не просто реальністю, а збільшується реальний масштаб цієї схеми. Втім, не все так райдужно.

Хто і чому реально може заблокувати конфіскацію російських активів

На жаль, в Європі є достатньо противників конфіскації російських активів. Не думаю, що така штатна «Баба Яга» ЄС, як угорський прем'єр Віктор Орбан, щось вирішуватиме в цьому питанні, але «крові він точно поп'є». Єврокомісія вже пообіцяла розблокувати Угорщині 0,5 млрд євро допомоги від ЄС, якщо вона підтримає Україну.

Найімовірніше, шантажист Орбан погодиться, після традиційних танців навколо російської теми. Угорщина та Словаччина можуть тільки потягнути час, але не впливатимуть на вирішення питання або на формат схеми з конфіскації. У повної конфіскації є серйозніші противники: Бельгія, Німеччина та Франція. У кожного зі стовпів ЄС є свої міркування та приховані мотиви з цього питання.

Бельгія. Депозитарій Euroclear знаходиться в Бельгії, тому і при судових розбірках із рф весь тягар видатків та публічного протистояння ляже на невелику Бельгію. Її уряд не приховує своїх мотивів, а один із членів уряду публічно натякнув, що Бельгія не буде проти, якщо ЄС візьме солідарну відповідальність на себе.

Щодо Euroclear, то там вважають ризик конфіскації коштів клієнта таким, що вже відбувся, оскільки відбулась конфіскація доходів від заморожених в Euroclear активів. Для Euroclear це сумна новина. Але є і дуже добра: якщо з 200 млрд євро заморожених російських активів 70 млрд відправились в ЄЦБ, оскільки вже були погашені, то це означає, що у Euroclear зменшився обсяг бізнесу.

Але якщо ЄС прийме до реалізації запропоновану Єврокомісією схему і ліквідна частина в ЄЦБ обмінюватиметься на облігації ЄС, то Euroclear зможе повернути частину бізнесу. Тож прийняття ЄС пропозиції Єврокомісії означитиме для Euroclear зростання доходів. Як уряду Бельгії, так і Euroclear потрібно допомогти з врегулюванням майбутніх ризиків і надати гарантії, що вони не залишаться сам на сам із рф. Наприкінці вересня 2025 року прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер в категоричній формі заперечив можливість надання кредиту Україні за рахунок російських активів на 140 млрд євро, ініціатором якого виступила Німеччина.

Німеччина. Що уряд Шольца, що уряд Мерца однаково добре ставляться до України, тому їх позиція щодо конфіскації російських активів здивувала багатьох. Довгі розповіді про міжнародне право та цінності власності насправді просто приховують проблему, яку має уряд Німеччини. Коли в рф почали відбирати бізнес у німецьких компаній, то з’ясувалось, що значна частина німецьких інвестицій в рф була застрахована в експортному агентстві Німеччини. Тому з часом німецький бізнес потягнувся до свого федерального уряду, щоб той компенсував створені путіним збитки.

Станом на грудень 2023 року 6 компаній звернулися до уряду Німеччини з метою отримання компенсації від дій рф. Загальна сума претензій наразі становить близько 2,8 млрд євро. Свіжішої інформації про звернення німців задля компенсації збитків немає. Тож політичні рішення з підтримки України точно коштували чимало уряду Німеччини, і тому федеральний уряд цілком може розраховувати на якусь частину цих заморожених в ЄС активів, хоча публічно таких вимог німецькі урядовці не висували.

Втім, після оприлюднення нової концепції поступової конфіскації російських активів, уряд Німеччини пом’якшив свою позицію, ставши на бік України. Канцлер Німеччини Мерц наприкінці вересня 2025 року навіть запропонував надати Україні кредит на 140 млрд євро саме за рахунок російських активів. Втім, цю пропозицію відкинула Бельгія і тепер доля кредиту вирішуватиметься 10 жовтня, коли розпочнуться дебати навколо схеми подальшого фінансування України за рахунок російських активів.

Франція. Давній друг України, президент Франції Емануль Макрон, 22 серпня зробив однозначну заяву, що повна конфіскація російських активів буде порушенням міжнародного права. Дозволю собі промовчати про приховані мотиви французів у справі конфіскації російських активів. Зупинимось лише на тому, що позиція президента Франції є дуже важливою, оскільки від настроїв у Франції сильно залежатиме думка голови ЄЦБ Крістін Лагард, яка, окрім МВФ, працювала і в уряді Франції.

Особливі думки ЄЦБ

Крістін Лагард є давнім противником конфіскації російських активів. Вона вважає, що конфіскація сильно ослабить привабливість євро для розміщення в цій валюті резервів центральних банків.

Відверто кажучи, нічого спільного з економікою ці побоювання не мають, я такі заяви розцінюю, як суто політичні. На світовому фінансовому Олімпі зараз існує тільки 2 валюти, здатні прийняти великі обсяги резервів, — долар та євро. Британський фунт, швейцарський франк та японська єна — це серйозні валюти, але їх масштаб і роль в міжнародній торгівлі такі, що вони не можуть перетягнути на себе великий обсяг резервів центральних банків.

Китайській юань не є вільно конвертованою валютою, а КНР має проблеми з валютним регулюванням. Та й фінансовий ринок КНР поки що не настільки інтегрований в світовий, щоб конкурувати з доларом.

На тлі торгово-митних танців команди Трампа та зміцнення євро, навряд чи конфіскація російських активів здатна вплинути на привабливість євро. Та й США виступають за створення юридичної бази для конфіскації російських активів. Таким чином, станом на зараз банкам немає куди тікати з ринку активів, номінованих в доларах та євро, хіба що в дуже переоцінене золото. Проте і ринок золота не має достатньої потужності, щоб прийняти резерви центральних банків, хіба що унція золота підскочить до 10 000 доларів в ціні, що малоймовірно.

Втім, росіяни почали використовувати позицію ЄЦБ у своїх цілях. В агентстві Bloomberg з’явилась інформація, що, начебто, Мінфін Саудівської Аравії погрожував країнам G-7 (і особливо ЄС) розпродати їх облігації, якщо G-7 конфіскують російські активи. СА — звісно, заможна і шановна країна, але погрози у бік G-7 викликали сумніви в достовірності цих даних, які, між іншим, миттєво підхопили в Європі.

Згодом Мінфін СА офіційно спростував наявність таких погроз, але, як кажуть, брехня вже «пішла по селу». По суті, маємо чергове російське ІПСО, проведене для публічного обґрунтування в Європі позиції противників конфіскації.

Головні міфи про заморожені активи рф

Насправді, тема російських активів в ЗМІ наповнена міфами, легендами та погрозами, 90% із яких народжені російською пропагандою.

Міф про масштаби конфіскації. Західні ЗМІ вперто пишуть про 300 млрд доларів заморожених активів рф. Проте ще на початку повномасштабної агресії з Державної думи рф відбувся витік інформації. Зокрема, 13 квітня голова «Справедливої росії» Сергій Міронов озвучив цифру заморожених активів у 392,9 млрд доларів США.

Пізніше за ним підчистили інформаційне поле, але вивчення протоколів засідання комітетів, в яких приймав участь депутат Міронов, показало, що він неодноразово підтверджував свою квітневу оцінку обсягу заморожених активів. Тож постає питання: де в західних ЗМІ загубились ще 92,9 млрд доларів заморожених активів рф.

Зроблю припущення, що 92,9 млрд доларів — це приблизна оцінка обсягів золота, яке станом на початок масштабної війни було за межами рф. Річ у тім, що центральний банк будь-якої країни не може управляти золотовалютними резервами, зберігаючи все золото у своєму сховищі, і частина золота має бути у безготівковій формі на рахунках кастодіанів, які можуть його швидко продавати або купувати.

ЦБР відверто бреше, що все золото зберігається в його сховищах, але відомство Набіулліної не перший раз ловлять на брехні. Якщо моє припущення вірне, 92,9 млрд доларів за час війни сильно зросли в ціні і почали коштувати близько 180 млрд доларів.

Тож це питання потребує щонайменше втручання національних розвідок G-7 та України, щоб нарешті точно визначити обсяги заморожених активів, оскільки оцінка в 300 млрд доларів США є сильно заниженою, а 100−180 млрд доларів є доволі великою сумою, щоб нею нехтувати.

Крім того, якщо знайти 100−180 млрд російських активів у золоті за межами рф, то не всі шляхи вестимуть в Бельгію та Euroclear, що розширить географію антиросійської коаліції, чого і хочуть в Бельгії.

Легенда про страшну відповідь рф. РІА Новини та ТАСС періодично нагадують, що, у разі конфіскації російських активів, вони конфіскують 250 млрд доларів прямих іноземних інвестицій (ПІІ) із недружніх країн. Аналітика такої низької якості призначена суто для внутрішньої аудиторії. Збідніле населення рф, звісно, дуже гостро реагує на інформацію про конфіскацію резервів ЦБР та уряду рф. Тому для нього і пишуть такі легенди.

Якщо заглянути всередину ПІІ в рф, то серед лідерів там ви побачите Кіпр, Британські Віргінські острови та інші офшори. Тобто в більшості випадків мова йде про бізнес самих росіян, прикритий офшорами. Втім, росіяни активно лізуть в Euroclear зі схемами обміну активами. Щобільше, вони запустили всередині рф торгівлю замороженими в Euroclear активами, а всі портфельні іноземні інвестори після погашення або продажу своїх активів в рф зараховують свої кошти на рахунки типу С, які адмініструє Агентство зі страхування вкладів.

Тож певні зусилля з боку рф щодо помсти за конфіскацію активів є, але ці зусилля за своїми масштабами важко порівняти з 400 млрд доларів заморожених активів. Брак реальних інструментів помсти і породжує смішні погрози про конфіскацію ПІІ, які є інвестиціями самих же росіян, які робили їх через офшори.

Концепція розширення конфіскації

Впевнений, що навіть при конфіскації тих 300−400 млрд доларів активів, що вдалось заморозити, загальний рахунок за війну путіну буде в 2−2,5 раза більший. Тож Україна та союзники мають шукати ще джерела, за рахунок яких потрібно буде відбудовувати Україну, фінансувати оборонний комплекс Європи та компенсувати збитки європейським та американським компаніям, які їм завдала росія після лютого 2022 року.

Таке розширення географії компенсації збитків від війни за межі України автоматично зменшить кількість противників повної конфіскації російських активів в Європі, і повна конфіскація стане реальнішою без різноманітних схем та юридичної казуїстики.

Джерелом нових компенсаційних фондів мають стати неофіційні фонди росіян за межами рф. У період із 2000 до 2025 року з рф нелегально було вивезено приблизно 1 трлн доларів США, близько половини з цих коштів все ще можна знайти та ідентифікувати. Конфіскація цих фондів не потребує якоїсь спеціальної законодавчої бази або дозволу ЄС, оскільки вони вже опинились на території європейських країн нелегально. В принципі, полювання за цими активами вже почалося. В активну розробку потрапили банки країн Балтії, Данії, Молдови і вже зовсім незабаром — України, які допомагали росіянам відмивати кошти. Мотузка на шиї ландроматників поступово затягується:

1. В грудні 2024 року США наклали нові санкції проти незаконної фінансової мережі, яка дозволяла російським елітам використовувати цифрові активи, щоб уникнути санкцій. Британські правоохоронці, які також брали участь у розслідуванні мережі, повідомили, що злочинна організація охоплює 30 країн. За даними американських урядовців, мережу контролював громадянин України на ім'я Джордж Россі.

2. В квітні 2025 року у Великобританії для екстрадиції затримали молдавського бізнесмена В'ячеслава Платона, який вважається одним із головних організаторів ландромату для росіян у Молдові. Хоча особа знаходиться у розшуку в рф, затримання відбулось на прохання Молдови. В'ячеслав Платон був одним із фігурантів Moldindconbank, через який росіяни відмили 20 річних ВВП Молдови.

3. Олігарх Володимир Плахотнюк, який втік із Молдови, був затриманий у Греції 22 липня 2025 року. Він — один із організаторів схем відмивання коштів для росіян в Молдові. Затриманий у Великобританії Платон прямо звинувачував Плахотнюка в організації ландромату для росіян у Молдові на базі Moldindconbank та інших банків. 25 вересня відбулась екстрадиція пана Плахотнюка з Греції до Молдови. В нього були шанси уникнути розслідування, але на виборах у Молдові у вересні проросійські партії програли. Тож справа Плахотнюка неминуче виведе слідчих на деяких українських «банкірів».

Невдовзі до параду справедливості ландроматників Moldindconbank приєднається і Україна, оскільки цей банк підтримував активі кореспондентські відносини з деякими банками в Україні, але на той час нічим, окрім відмивання російських грошей, не займався. Загалом в системі відмивання російських коштів було задіяно близько 150 фінансових установ, кожна з яких є своєрідним інформаційним скарбом, аналіз якого дозволить визначити пули російських активів за кордоном.

Як бачимо, США та Великобританія вже зробили перші кроки до ідентифікації, замороження та конфіскації неофіційних російських фондів. Отже, таке компенсаційне джерело є цілком реальним, але потребує зусиль українських спецслужб та політичних рішень.