25 жовтня 2025, 15:20

Санкції США вдарили по російській нафті: мінус $5,2 млрд капіталізації

Акції «Роснефти» і «Лукойла» на Московській біржі впали після того, як дві найбільші нафтові компанії росії опинилися під санкціями США. Про це повідомляє The Moscow Times.

Акції «Роснефти» і «Лукойла» на Московській біржі впали після того, як дві найбільші нафтові компанії росії опинилися під санкціями США.

Деталі

Як випливає з даних біржі, за два дні — четвер і п'ятницю — сумарна капіталізація «Роснефти» і «Лукойла» скоротилася на 424 млрд рублів, або $5,2 млрд.

Акції «Роснефти» станом на вечір 24 жовтня торгувались по 389,85 рубля за штуку — на 3% нижче, ніж до введення санкцій. А в ході торгів опускалися до 383,15 рубля — це мінімум з травня 2023 року. В результаті ринкова вартість компанії впала на 127 млрд рублів, або $1,56 млрд.

Акції «Лукойла» за два дні обвалилися на 7,2%, або 297 млрд рублів ($3,66 млрд за офіційним курсом ЦБ).

Основний власник «Лукойла», найбагатший мільярдер Росії Вагіт Алекперов, якому належить пакет у 28% акцій, за два дні збіднів на 83 млрд рублів, або трохи більше $1 млрд.

За підсумками першого півріччя «Роснефть» і «Лукойл» вже зіткнулися з різким погіршенням фінансових показників: прибуток першої впав утричі, другого — удвічі.

Потрапляння під санкції Мінфіну США посилить проблеми цих нафтових компаній: кількість контрагентів може скоротитися через побоювання вторинних санкцій, а як наслідок — можуть знизитися поставки на зовнішні ринки, пишуть аналітики Альфа-банку

Під санкції США потрапили не лише самі «Роснефть» та «Лукойл», а й 30 дочірніх компаній першої та 6 — другої.

Рішення американського Мінфіну також може призвести до згортання трейдингових операцій «Лукойлу» через його торговельний підрозділ у Дубаї (Litasco Middle East), тоді як «Роснефти» загрожують проблеми з постачанням до Індії.

