Національний банк України встановив на 19 травня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,1591 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 8 копійок.
18 травня 2026, 17:02
НБУ встановив курс валют на вівторок: долар та євро зросли
Курс долара
На вівторок НБУ встановив курс долара: 44,15 грн. Це на 8 копійок більше, ніж і у понеділок.
Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 51,41 грн, що на 15 копійок більше, ніж в понеділок.
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
Джерело: Мінфін
