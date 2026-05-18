18 травня 2026, 17:45

«Цифрове мито»: Іран хоче брати гроші за інтернет всього світу

Іран розглядає можливість запровадження спеціальних зборів за використання підводних інтернет-кабелів, що проходять через Ормузьку протоку — один із найважливіших маршрутів світової цифрової інфраструктури. Про це пише ixbt.com.

Іран розглядає можливість запровадження спеціальних зборів за використання підводних інтернет-кабелів, що проходять через Ормузьку протоку — один із найважливіших маршрутів світової цифрової інфраструктури.

Кого торкнеться?

Через цей регіон проходить значна частина каналів зв'язку між Європою, Азією та країнами Близького Сходу, тому потенційні заходи можуть торкнутися найбільших технологічних компаній — Google, Amazon, Microsoft.

По суті, Тегеран обговорює створення своєрідного «цифрового мита» для операторів міжнародних кабельних ліній.

Передбачається, що компанії можуть зобов'язати платити за експлуатацію інфраструктури в районі протоки, а також потенційно дотримуватись місцевих вимог щодо регулювання та контролю трафіку.

Ормузька протока вважається одним із ключових вузлів світового зв'язку. Через підводні кабелі тут проходять інтернет-трафік, хмарні сервіси, банківські операції, корпоративні дані та міжнародні комунікації.

Будь-які обмеження чи додаткові збори у цьому районі можуть вплинути на вартість та стабільність глобальних цифрових сервісів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

Milliarder1
Milliarder1
18 травня 2026, 19:11
А нічого, що ixbt — орківський сайт, з відповідним контентом? Це мені нагадує як дзеркало тижня репостило «новини» з лєнти.сру
Треш і дно.
