До закриття міжбанку в понеділок, 18 травня, курс долара зріс на 1 копійку в купівлі та не змінився у продажу, євро подорожчало на 9 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.
18 травня 2026, 17:52
Курс валют: міжбанк, банки, обмінники
|
Відкриття 18 травня
|
Закриття 18 травня
|
Зміни
|
44,12/42,16
|
44,13/44,16
|
1/0
|
51,34/51,38
|
51,43/51,45
|
9/7
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,85−44,37 грн. Євро купують за 51,15 грн, а продають за 51,72 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,90−43,98, євро — 51,50−51,65 грн.
Джерело: Мінфін
