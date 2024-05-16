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16 травня 2024, 14:20

Міжнародні перекази: як найвигідніше надіслати гроші за кордон або отримати їх в Україні

В умовах повномасштабної війни Нацбанк суттєво обмежив можливості для переказів коштів за кордон, аби не допустити відтоку валюти. А от потреба у закордонних переказах, навпаки, зростає через велику кількість українців, яким довелося виїхати з України. «Мінфін» вирішив розібратися, як безпечно і дешево можна зараз переказати кошти.

В умовах повномасштабної війни Нацбанк суттєво обмежив можливості для переказів коштів за кордон, аби не допустити відтоку валюти.

Переказ коштів за кордон

Наразі існує небагато способів переказати кошти за кордон. Причина цього — встановлені НБУ обмеження. Фактично можна скористатися одним із наступних інструментів.

SWIFT-переказ

Обмеження SWIFT-переказів для фізичних осіб було одним із перших, які запровадив регулятор після початку повномасштабного вторгнення. Зберігаються суворі правила і донині.

Наразі в Україні такий переказ можна зробити в межах своїх рахунків, або ж на рахунки родичів першої лінії (батьки, чоловік чи дружина, діти) за наявності підтверджувальних документів.

Також SWIFT-переказ можна здійснити за кордон, але лише для обмеженого кола цілей, які визначив регулятор:

  • придбання окремих категорій товарів для ЗСУ;
  • оплата навчання (кошти мають спрямовуватись саме навчальним закладам, а не посередникам) або створення умов для навчання, наприклад, плата за проживання, страхування тощо;
  • лікування у медичних закладах або проведення реабілітації;
  • оплата транспортування хворих чи витрати, пов'язані зі смертю громадян;
  • сплата аліментів;
  • виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками.

Якщо переказ підпадає під зазначені критерії, його можна провести через український банк. Комісія за SWIFT-переказ, наприклад, в Абанку становить 0,5% від суми + $12.

P2P-перекази

В умовах обмеження SWIFT найпростіший спосіб переказати кошти за кордон — здійснити P2P-переказ зі своєї валютної картки на картку в іноземному банку. Для таких переказів регулятор встановив ліміт — до 100 тис. грн в еквіваленті на місяць. Тобто орієнтовно щомісяця можна переказати до $2,5 тис.

Тут варто враховувати, що такий переказ можна здійснювати виключно з валютних карток. Якщо ж такої картки немає, її потрібно спершу відкрити (підійде й віртуальна) та покласти на неї валюту, чи купити її з гривневої картки. На щастя, з цим зараз проблем бути не повинно, ще минулого року НБУ послабив обмеження і дозволив купувати «віртуальну» валюту в одному банку на суму до 50 тис. грн на місяць.

Водночас варто пам'ятати і про ще одну особливість валютних P2P-переказів. Якщо з українськими банками в межах ліміту проблем бути не повинно, то це ще не означає, що закордонний банк отримувача проведе такий переказ. Це питання варто уточнювати перед надсиланням коштів.

За P2P-перекази банки, звісно, теж встановлюють комісію. Для прикладу, в Абанку вона становить 2% від суми.

Якщо ж в отримувача за кордоном є гривнева картка українського банку, то тут особливих проблем із переказом грошей на неї за кордон не буде — в цьому випадку діятимуть ті ж самі правила, що й в межах країни. Залежно від банку, ліміт таких переказів може становити від $10 до $25 тис. на місяць в еквіваленті.

Здійснити ж переказ із гривневої картки на валютну іноземного банку наразі неможливо.

Готівка

Зберігається в українців і можливість вивезення готівки за кордон — без декларування це можна зробити на суму в еквіваленті до 10 тис. євро. Для більших сум необхідно підтверджувати походження коштів — це можуть бути квитанції про їх зняття з власного банківського рахунку чи договір купівлі-продажу валюти.

Криптовалюта

В Україні працює велика кількість криптообмінників, які приймають готівку, тож лімітів на перекази в них фактично немає. Кошти тут можна покласти як на власний крипторахунок, так і відразу переказати іншій особі.

Водночас такі операції перебувають у сірій зоні регулювання та залишаються ризикованими, адже можна натрапити на шахраїв. Наприклад, як повідомляв «Мінфін», нещодавно один із покупців крипти втратив на такій операції $32 тис.

Крім цього, криптообмінники часто беруть комісію за свої операції (зазвичай близько 1%) або ж заробляють на різниці курсів купівлі та продажу.

Переказ коштів в Україну

На відміну від виведення коштів, їх переказ в Україну не потрапив під обмеження регулятора, що цілком логічно, адже держава зацікавлена в припливі валюти.

За оцінками НБУ, минулого року в Україну було переказано $11,4 млрд. Ця сума менша, ніж у 2022 році, коли в країну переказали $12,6 млрд, не кажучи вже про довоєнний 2021 рік ($14 млрд).

Сума цих переказів включає як офіційні канали (банки та міжнародні системи переказів), так і неофіційне передавання грошей «із рук в руки». Найбільше коштів до України прийшло з Польщі — близько 37% від загальної суми, далі йдуть США (10,7%) та Чехія (8,6%).

Якщо дивитись на перекази лише через офіційні канали, то тут, за даними регулятора, найбільше переказів відбулося зі США та Великобританії.

З Польщі ж через спільний кордон зручніше передавати готівку. Без письмового декларування при в'їзді до України можна перевозити ту ж суму, що й при виїзді — еквівалент 10 тис. євро. За оцінками НБУ, загалом на неофіційні канали припадає близько 44% валютних переказів.

Якщо ж користуватися офіційними каналами, то тут варто розглянути наступні варіанти:

SWIFT-переказ

Для отримання коштів через цей інструмент жодних обмежень щодо суми отримання не встановлено.

Комісію за SWIFT-переказ зазвичай платить відправник, а тому, якщо переказ проводиться з-за кордону, то вона залежатиме від банку в іншій країні. За зарахування коштів комісія теж можлива, тому краще це питання уточнювати у своєї фінустанови. Водночас без проблем можна знайти банк, який не бере жодної плати за зарахування цих коштів, наприклад, це стосується Абанку. Але якщо отримувач вирішить забрати готівку з такого переказу, то в цьому випадку комісія установи становитиме 0,9% від суми.

Як альтернативу SWIFT, можна використовувати європейську систему переказів SEPA. Отримати завдяки їй можна євро або гривню. Комісії в цій мережі теж залежать від конкретного закордонного банку, але зазвичай нижчі, ніж у SWIFT, і коливаються в межах 0,1−0,5% від суми.

За зарахування переказів SEPA в Абанку так само немає комісії, але за зняття готівки доведеться віддати ті ж 0,9%.

Міжнародні системи переказів

Їх вибір в Україні досить значний. Минулого року на цьому ринку працювали 35 платіжних систем, із яких 26 — створені резидентами, 9 — іноземними компаніями.

Лідер серед таких систем за переказами в Україну з-за кордону — американська Western Union, на яку припало понад 43% всіх переказів, на другій сходинці теж представник США — MoneyGram — 21,7%.

Зазвичай, банки співпрацюють з низкою систем переказів, щоб клієнти змогли обрати зручнішу саме для них. «Ми постійно розвиваємо цю сферу і знаходимо нових партнерів у різних країнах, щоб зробити можливість відправки коштів на картки нашого банку ще вигіднішою. Нещодавно почали співпрацювати з канадським фінтехом Remitbee, на стадії переговорів співпраця з декількома іншими компаніями з інших країн, поки що не розкриватимемо, яких саме, але робота у цьому напрямку ведеться постійно», — розповів «Мінфіну» керівник департаменту міжнародних переказів Абанку Олександр Плутов.

В Абанку наразі доступне зарахування коштів через такі міжнародні системи:

  • Western Union,
  • MoneyGram,
  • Ria Money Transfer,
  • Welsend,
  • IntelExpress,
  • Payoneer,
  • Remitbee.

Більшість з цих систем дозволяють як отримання готівки у відділеннях, так і зарахування на картку. Хоча є і виключення: наприклад, Payoneer спеціалізується саме на поповненні карткових рахунків, а IntelExpress передбачає лише отримання коштів у відділеннях.

Комісії за переказ встановлює не банк, а самі системи, і залежать вони від поєднання декількох факторів, наприклад, суми переказу, способу отримання коштів та як їх переказуватиме відправник, та країни відправлення. Для прикладу: якщо здійснюватиметься переказ $5 тис. через Western Union, то комісія може становити і декілька десятків доларів при переказі з банківського рахунку, але й близько двох сотень, якщо переказ із дебетової чи кредитної картки.

Читайте також: Малі банки почали підвищувати дохідність 3-місячних депозитів

Загалом сучасні технології дозволяють використовувати широкий перелік інструментів переказу коштів, і для конкретних цілей та умов завжди можна підібрати оптимальний.

Автор:
Олексій Писарєв
Журналіст Олексій Писарєв
Пише на теми: Інвестиції, фондовий ринок, forex, макроекономіка
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Коментарі - 3

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Hennady
Hennady
16 травня 2024, 15:02
#
Для P2P переказів існує перелік країн, в які перекази заборонені (про що в статті нічого не сказано).
Відповідь Привату після спроб переказати кошти дитині:
Переказ в Приват24 можна надіслати в будь-яку країну світу, окрім: — США, Японії, Індії (не дозволено внутрішнім законодавством цих країн). — Росія, Білорусь, Сирії, Судану, Південного Судану, Ірану, Іраку, Куби, КНДР, Нікарагуа (країни перебувають під санкціями).
Переказ до Канади також не дозволено внутрішнім законодавством даної країни.
+
0
torn
torn
16 травня 2024, 16:24
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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0
torn
torn
16 травня 2024, 16:25
#
Сумарна комісія за переказ безготівкової оплати в 500 грн складає 7,7%, 5,6% за 1000 грн., 4,7% за 2000 грн. Тобто якщо інтернет-магазин торгує товарами післяплатою цінового діапазону 500−1000 грн, то Нова пошта отримує з ОБОРОТУ цього магазину близько 6,6% коміссії тільки за переказ коштів. А крім цього звісно оплачуються самі послуги доставки. В Європі, чи навіть в світі, десь є хоч близько подібні комісії за перекази?
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