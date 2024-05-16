Міжнародні перекази: як найвигідніше надіслати гроші за кордон або отримати їх в Україні

В умовах повномасштабної війни Нацбанк суттєво обмежив можливості для переказів коштів за кордон, аби не допустити відтоку валюти. А от потреба у закордонних переказах, навпаки, зростає через велику кількість українців, яким довелося виїхати з України. «Мінфін» вирішив розібратися, як безпечно і дешево можна зараз переказати кошти.

Переказ коштів за кордон

Наразі існує небагато способів переказати кошти за кордон. Причина цього — встановлені НБУ обмеження. Фактично можна скористатися одним із наступних інструментів.

SWIFT-переказ

Обмеження SWIFT-переказів для фізичних осіб було одним із перших, які запровадив регулятор після початку повномасштабного вторгнення. Зберігаються суворі правила і донині.

Наразі в Україні такий переказ можна зробити в межах своїх рахунків, або ж на рахунки родичів першої лінії (батьки, чоловік чи дружина, діти) за наявності підтверджувальних документів.

Також SWIFT-переказ можна здійснити за кордон, але лише для обмеженого кола цілей, які визначив регулятор:

придбання окремих категорій товарів для ЗСУ;

оплата навчання (кошти мають спрямовуватись саме навчальним закладам, а не посередникам) або створення умов для навчання, наприклад, плата за проживання, страхування тощо;

лікування у медичних закладах або проведення реабілітації;

оплата транспортування хворих чи витрати, пов'язані зі смертю громадян;

сплата аліментів;

виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками.

Якщо переказ підпадає під зазначені критерії, його можна провести через український банк. Комісія за SWIFT-переказ, наприклад, в Абанку становить 0,5% від суми + $12.

P2P-перекази

В умовах обмеження SWIFT найпростіший спосіб переказати кошти за кордон — здійснити P2P-переказ зі своєї валютної картки на картку в іноземному банку. Для таких переказів регулятор встановив ліміт — до 100 тис. грн в еквіваленті на місяць. Тобто орієнтовно щомісяця можна переказати до $2,5 тис.

Тут варто враховувати, що такий переказ можна здійснювати виключно з валютних карток. Якщо ж такої картки немає, її потрібно спершу відкрити (підійде й віртуальна) та покласти на неї валюту, чи купити її з гривневої картки. На щастя, з цим зараз проблем бути не повинно, ще минулого року НБУ послабив обмеження і дозволив купувати «віртуальну» валюту в одному банку на суму до 50 тис. грн на місяць.

Водночас варто пам'ятати і про ще одну особливість валютних P2P-переказів. Якщо з українськими банками в межах ліміту проблем бути не повинно, то це ще не означає, що закордонний банк отримувача проведе такий переказ. Це питання варто уточнювати перед надсиланням коштів.

За P2P-перекази банки, звісно, теж встановлюють комісію. Для прикладу, в Абанку вона становить 2% від суми.

Якщо ж в отримувача за кордоном є гривнева картка українського банку, то тут особливих проблем із переказом грошей на неї за кордон не буде — в цьому випадку діятимуть ті ж самі правила, що й в межах країни. Залежно від банку, ліміт таких переказів може становити від $10 до $25 тис. на місяць в еквіваленті.

Здійснити ж переказ із гривневої картки на валютну іноземного банку наразі неможливо.

Готівка

Зберігається в українців і можливість вивезення готівки за кордон — без декларування це можна зробити на суму в еквіваленті до 10 тис. євро. Для більших сум необхідно підтверджувати походження коштів — це можуть бути квитанції про їх зняття з власного банківського рахунку чи договір купівлі-продажу валюти.

В Україні працює велика кількість криптообмінників, які приймають готівку, тож лімітів на перекази в них фактично немає. Кошти тут можна покласти як на власний крипторахунок, так і відразу переказати іншій особі.

Водночас такі операції перебувають у сірій зоні регулювання та залишаються ризикованими, адже можна натрапити на шахраїв. Наприклад, як повідомляв «Мінфін», нещодавно один із покупців крипти втратив на такій операції $32 тис.

Крім цього, криптообмінники часто беруть комісію за свої операції (зазвичай близько 1%) або ж заробляють на різниці курсів купівлі та продажу.

Переказ коштів в Україну

На відміну від виведення коштів, їх переказ в Україну не потрапив під обмеження регулятора, що цілком логічно, адже держава зацікавлена в припливі валюти.

За оцінками НБУ, минулого року в Україну було переказано $11,4 млрд. Ця сума менша, ніж у 2022 році, коли в країну переказали $12,6 млрд, не кажучи вже про довоєнний 2021 рік ($14 млрд).

Сума цих переказів включає як офіційні канали (банки та міжнародні системи переказів), так і неофіційне передавання грошей «із рук в руки». Найбільше коштів до України прийшло з Польщі — близько 37% від загальної суми, далі йдуть США (10,7%) та Чехія (8,6%).

Якщо дивитись на перекази лише через офіційні канали, то тут, за даними регулятора, найбільше переказів відбулося зі США та Великобританії.

З Польщі ж через спільний кордон зручніше передавати готівку. Без письмового декларування при в'їзді до України можна перевозити ту ж суму, що й при виїзді — еквівалент 10 тис. євро. За оцінками НБУ, загалом на неофіційні канали припадає близько 44% валютних переказів.

Якщо ж користуватися офіційними каналами, то тут варто розглянути наступні варіанти:

SWIFT-переказ

Для отримання коштів через цей інструмент жодних обмежень щодо суми отримання не встановлено.

Комісію за SWIFT-переказ зазвичай платить відправник, а тому, якщо переказ проводиться з-за кордону, то вона залежатиме від банку в іншій країні. За зарахування коштів комісія теж можлива, тому краще це питання уточнювати у своєї фінустанови. Водночас без проблем можна знайти банк, який не бере жодної плати за зарахування цих коштів, наприклад, це стосується Абанку. Але якщо отримувач вирішить забрати готівку з такого переказу, то в цьому випадку комісія установи становитиме 0,9% від суми.

Як альтернативу SWIFT, можна використовувати європейську систему переказів SEPA. Отримати завдяки їй можна євро або гривню. Комісії в цій мережі теж залежать від конкретного закордонного банку, але зазвичай нижчі, ніж у SWIFT, і коливаються в межах 0,1−0,5% від суми.

За зарахування переказів SEPA в Абанку так само немає комісії, але за зняття готівки доведеться віддати ті ж 0,9%.

Міжнародні системи переказів

Їх вибір в Україні досить значний. Минулого року на цьому ринку працювали 35 платіжних систем, із яких 26 — створені резидентами, 9 — іноземними компаніями.

Лідер серед таких систем за переказами в Україну з-за кордону — американська Western Union, на яку припало понад 43% всіх переказів, на другій сходинці теж представник США — MoneyGram — 21,7%.

Зазвичай, банки співпрацюють з низкою систем переказів, щоб клієнти змогли обрати зручнішу саме для них. «Ми постійно розвиваємо цю сферу і знаходимо нових партнерів у різних країнах, щоб зробити можливість відправки коштів на картки нашого банку ще вигіднішою. Нещодавно почали співпрацювати з канадським фінтехом Remitbee, на стадії переговорів співпраця з декількома іншими компаніями з інших країн, поки що не розкриватимемо, яких саме, але робота у цьому напрямку ведеться постійно», — розповів «Мінфіну» керівник департаменту міжнародних переказів Абанку Олександр Плутов.

В Абанку наразі доступне зарахування коштів через такі міжнародні системи:

Western Union,

MoneyGram,

Ria Money Transfer,

Welsend,

IntelExpress,

Payoneer,

Remitbee.

Більшість з цих систем дозволяють як отримання готівки у відділеннях, так і зарахування на картку. Хоча є і виключення: наприклад, Payoneer спеціалізується саме на поповненні карткових рахунків, а IntelExpress передбачає лише отримання коштів у відділеннях.

Комісії за переказ встановлює не банк, а самі системи, і залежать вони від поєднання декількох факторів, наприклад, суми переказу, способу отримання коштів та як їх переказуватиме відправник, та країни відправлення. Для прикладу: якщо здійснюватиметься переказ $5 тис. через Western Union, то комісія може становити і декілька десятків доларів при переказі з банківського рахунку, але й близько двох сотень, якщо переказ із дебетової чи кредитної картки.

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Загалом сучасні технології дозволяють використовувати широкий перелік інструментів переказу коштів, і для конкретних цілей та умов завжди можна підібрати оптимальний.