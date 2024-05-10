В Одесі шахраї ошукали чоловіка на $32 000 при спробі придбати криптовалюту. Про це повідомляє «Думская» з посиланням на джерела у поліції.
10 травня 2024, 13:53
Мешканець Одеси втратив $32 тисячі через фейкову угоду на Binance
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За словами потерпілого, він побачив у Telegram посилання на смартконтракт для купівлі криптовалюти Lifeform (LFT) через криптовалютну біржу Binance.
Перейшовши за фейковим посиланням, чоловік здійснив три транзакції через Web3-гаманець на загальну суму $32 000.
У службі підтримки Binance підтвердили, що посилання, за яким перейшов користувач, було шахрайським.
Наразі вирішується питання про внесення матеріалів справи до Єдиного реєстру досудових розслідувань України.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Так что дальше ведитесь на рекламу *Есть Binance Bybit?) заходи прокрутим тебя на бутылке)*
А сегодня вообще моих знакомых киданули на крупняк из за невнимательности, оговоренная сумма была 5122 usdt в итоге скамер присылает +5.122 usdt то есть с сотыми долями всего +5usdt а в скрине точку замазал и те не посмотрели полный баланс, а лишь уведомление о сумме якобы 5.122 и перевели бабки на банк ну хорошо если менты разберутся и сдерут обратно ведь на банк это рисковано переводить, и увидели они это аж на след день когда этот же скамер мне собрался кидать сумму 5188, признаю я тоже сначала увидел уведомление +5,188usdt думаю ну всё ок типа, а потом захожу проверить баланс, а там +5usdt :D
Будьте внимательны