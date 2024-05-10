Мешканець Одеси втратив $32 тисячі через фейкову угоду на Binance

В Одесі шахраї ошукали чоловіка на $32 000 при спробі придбати криптовалюту. Про це повідомляє «Думская» з посиланням на джерела у поліції.

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За словами потерпілого, він побачив у Telegram посилання на смартконтракт для купівлі криптовалюти Lifeform (LFT) через криптовалютну біржу Binance.

Перейшовши за фейковим посиланням, чоловік здійснив три транзакції через Web3-гаманець на загальну суму $32 000.

У службі підтримки Binance підтвердили, що посилання, за яким перейшов користувач, було шахрайським.

Наразі вирішується питання про внесення матеріалів справи до Єдиного реєстру досудових розслідувань України.