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10 травня 2024, 13:53

Мешканець Одеси втратив $32 тисячі через фейкову угоду на Binance

В Одесі шахраї ошукали чоловіка на $32 000 при спробі придбати криптовалюту. Про це повідомляє «Думская» з посиланням на джерела у поліції.

В Одесі шахраї ошукали чоловіка на $32 000 при спробі придбати криптовалюту.
Фото: freepik.com

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За словами потерпілого, він побачив у Telegram посилання на смартконтракт для купівлі криптовалюти Lifeform (LFT) через криптовалютну біржу Binance.

Перейшовши за фейковим посиланням, чоловік здійснив три транзакції через Web3-гаманець на загальну суму $32 000.

У службі підтримки Binance підтвердили, що посилання, за яким перейшов користувач, було шахрайським.

Наразі вирішується питання про внесення матеріалів справи до Єдиного реєстру досудових розслідувань України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Engedrina
Engedrina
10 травня 2024, 14:38
#
Не знаєш броду, не лізь у воду.
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0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
10 травня 2024, 16:31
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Ну надо шарить, или хотя бы гуглить проверять скачал ли ты тошо тебе надо) у меня тоже знакомая была зарег какую то левую биржу закинула туда бабки и спрашивает как вывести? оказ мошенники под предлогом её научить на этой бирже дали фейко биржу о которой даже в гугле инфы нет)
Так что дальше ведитесь на рекламу *Есть Binance Bybit?) заходи прокрутим тебя на бутылке)*

А сегодня вообще моих знакомых киданули на крупняк из за невнимательности, оговоренная сумма была 5122 usdt в итоге скамер присылает +5.122 usdt то есть с сотыми долями всего +5usdt а в скрине точку замазал и те не посмотрели полный баланс, а лишь уведомление о сумме якобы 5.122 и перевели бабки на банк ну хорошо если менты разберутся и сдерут обратно ведь на банк это рисковано переводить, и увидели они это аж на след день когда этот же скамер мне собрался кидать сумму 5188, признаю я тоже сначала увидел уведомление +5,188usdt думаю ну всё ок типа, а потом захожу проверить баланс, а там +5usdt :D
Будьте внимательны
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