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15 травня 2024, 14:30

Малі банки почали підвищувати дохідність 3-місячних депозитів

Слідом за великими банками різати ставки за вкладами почали й фінустанови із депозитним портфелем до 2 млрд грн. За останні два тижні таких банків було шість, один банк також зменшив й дохідність вкладів у ВКВ. Які умови зараз пропонують приватним вкладникам невеликі банки — у свіжому огляді «Мінфіну».

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За оперативними даними Нацбанку, у квітні депозитні портфелі банків зросли на 2% м/м. Портфель депозитів фізосіб збільшився за цей період на 1,6%: станом на квітень у вітчизняних банках було акумульовано 1,097 трлн грн українців.

Збільшення традиційно відбувалося за рахунок вкладів у нацвалюті: депозитів населення в гривні за місяць побільшало на майже 14 млрд грн (2%), а їх загальна сума склала 723,17 млрд грн. І це при тому, що дохідність вкладів продовжує скорочуватися.

Гривневі ставки для нових вкладників-фізосіб, за даними НБУ, у квітні зменшились до 11,2% річних із 11,3% у березні. У ВКВ вони залишились незмінними, на рівні 1% річних.

Ця тенденція збереглася й у травні. Середні ставки невеликих банків-учасників депозитного огляду «Мінфіну» за два тижні цього місяця скоротилися. Виключення — вклади на 3 місяці, середня дохідність яких, навпаки, зросла на 0,01 в.п. м/м — до 14,4% річних.

Найвищу дохідність невеликі банки-учасники огляду пропонували у травні по вкладах на рік (14,98% річних) та 9 місяців (14,57% річних). Середні ставки на піврічні вклади скоротились на 0,26 в.п. м/м — до 14,57% річних.

Як банки змінювали ставки

Найрадикальніше з-поміж нинішніх учасників огляду переглянув ставки Полтава-банк: фінустанова порізала відразу всі ставки на 2 в.п. Ставки на півроку та 9 місяців тепер дорівнюють 14% річних, на рік — 14,5% річних.

Мотор-банк відмінусував 1,5 в.п. від дохідності ставок 3-місячних вкладів і тепер платить за ними 11% річних, нині це найнижча пропозиція у банку. На 1 в.п. банк зменшив дохідність піврічних вкладів, на яких тепер можна заробити 12% річних. Ставки за вкладами на 9 та 12 місяців схудли на 0,5 в.п. — до 12,5% річних.

Банк інвестицій та заощаджень порізав всі ставки на 1 в.п. Найвища ставка зберігається на короткі 3-місячні депозити — 15% річних. За депозитами на інші терміни банк платить 14,75% річних.

РВС Банк зменшив дохідність всіх вкладів у гривні на 1 в.п. Найбільше зараз банк платить за найдовшими вкладами на рік — 15,5% річних, найменше — за вкладами на 3 місяці (14% річних). Банк також знизив ставки в доларі та євро. В обох валютах він відмінусував по 0,25 в.п. від дохідності вкладів на півроку та рік, та 0,1 в.п. — від дохідності вкладів на 3 місяці. Ставки в доларі та євро у банку однакові, на рівні 1,75% річних за вкладами на рік, 1,25% річних — на півроку та 0,7% річних — на 3 місяці.

Кристалбанк цього разу також знижував ставки у гривні. Причому найбільше — за вкладами на 9 та 12 місяців, відмінусувавши від них по 1 в.п. Дохідність вкладів на 3 та 6 місяців зменшилась на 0,25 в.п. Найбільше банк платить за депозитами на 3 місяці — 16,5% річних, найменше — за вкладами на 9 місяців — 14,5% річних.

Альтбанк зменшив дохідність єдиного строкового вкладу, який він пропонує: ставка 6-місячного депозиту схудла на 0,5 в.п. — до 15% річних.

Найвищу дохідність за тримісячними вкладами наразі пропонує банк Агропросперіс — 18% річних, 17% річних платить Асвіо банк, 16,5% річних можна заробити у Кристалбанку.

Найбільшу ставку, яка зараз є серед невеликих банків за вкладами на 6 місяців, пропонує Асвіо — 16% річних. 15,75% річних можна отримати у Кредитвест Банку та Кристалбанку. 15,5% річних пропонує за цими строковими вкладами Агропросперіс.

За вкладами на 9 місяців найпривабливіші пропозиції можна знайти в банках Агропросперіс, Кредитвест Банк та МІБ (15,5% річних).

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 16,60% - - - 16,00% - 17,00% - - -
Агропросперіс 16,25% - 15,50% - 15,50% - 18,00% - - -
Комінвестбанк 16,20% - - - - - - - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
РВС Банк 15,50% 1,00% - - 14,50% 1,00% 14,00% 1,00% 5,00% -
Полікомбанк 15,40% - 14,80% - 14,40% - 7,20% - - -
Кредитвест Банк 15,25% - 15,50% - 15,75% - 15,50% - -
Український капітал* 15,00% - 15,00% - 15,00% - 16,00% - 0,01% -
Банк інвестицій та заощаджень
 14,75% 1,00% 14,75% 1,00% 14,75% 1,00% 15,00% 1,00% - -
Кристалбанк* 14,75% 1,00% 14,50% 1,00% 15,75% 0,25% 16,50% 0,25% 6,00% -
Юнекс банк 14,75% - 14,50% - 14,50% - 14,00% - - -
Полтава-Банк 14,50% 2,00% 14,00% 2,00% 14,00% 2,00% - - 0,01% -
Піреус 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - - -
Мотор-Банк 12,50% 0,50% 12,50% 0,50% 12,00% 1,00% 11,00% 1,50% - -
Грант 12,00% - - - 10,00% - - - - -
Індустріалбанк - - 14,00% - 14,25% - 10,25% - - -
Кліринговий Дім - - 14,15% - 13,60% - 15,80% - - -
Альтбанк - - - - 15,00% 0,50% - - 5,50% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.04.2024−14.05.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 3,20% - - - 2,60% - 0,50% - - -
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,05% -
Кредитвест Банк 3,00% - 2,75% - 2,50% - 2,00% - -
Комінвестбанк 2,50% 0,28% - - - - - - - -
Банк інвестицій та заощаджень
 2,35% - 2,35% - 2,35% - 1,85% - - -
Український капітал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
РВС Банк 1,75% 0,25% - - 1,20% 0,25% 0,70% 0,10% 0,12% -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Індустріалбанк - - 1,45% - 1,00% - 0,35% - - -
Кліринговий Дім - - 2,60% - 2,50% - 1,40% 0,10% - -
Альтбанк - - - - 1,50% - - - 0,10% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.04.2024−14.05.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Євро

Максимальні ставки за депозитами в євро

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Комінвестбанк 2,22% - - - - - - - - -
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
РВС Банк 1,75% 0,25% - - 1,20% 0,25% 0,70% 0,10% 0,12% -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,25% - 1,00% - 0,75% - 0,50% -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Банк інвестицій та заощаджень
 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Індустріалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Кліринговий Дім - - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвіо банк - - - - - - - - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.04.2024−14.05.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.

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