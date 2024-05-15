Малі банки почали підвищувати дохідність 3-місячних депозитів

Слідом за великими банками різати ставки за вкладами почали й фінустанови із депозитним портфелем до 2 млрд грн. За останні два тижні таких банків було шість, один банк також зменшив й дохідність вкладів у ВКВ. Які умови зараз пропонують приватним вкладникам невеликі банки — у свіжому огляді «Мінфіну».

За оперативними даними Нацбанку, у квітні депозитні портфелі банків зросли на 2% м/м. Портфель депозитів фізосіб збільшився за цей період на 1,6%: станом на квітень у вітчизняних банках було акумульовано 1,097 трлн грн українців.

Збільшення традиційно відбувалося за рахунок вкладів у нацвалюті: депозитів населення в гривні за місяць побільшало на майже 14 млрд грн (2%), а їх загальна сума склала 723,17 млрд грн. І це при тому, що дохідність вкладів продовжує скорочуватися.

Гривневі ставки для нових вкладників-фізосіб, за даними НБУ, у квітні зменшились до 11,2% річних із 11,3% у березні. У ВКВ вони залишились незмінними, на рівні 1% річних.

Ця тенденція збереглася й у травні. Середні ставки невеликих банків-учасників депозитного огляду «Мінфіну» за два тижні цього місяця скоротилися. Виключення — вклади на 3 місяці, середня дохідність яких, навпаки, зросла на 0,01 в.п. м/м — до 14,4% річних.

Найвищу дохідність невеликі банки-учасники огляду пропонували у травні по вкладах на рік (14,98% річних) та 9 місяців (14,57% річних). Середні ставки на піврічні вклади скоротились на 0,26 в.п. м/м — до 14,57% річних.

Як банки змінювали ставки

Найрадикальніше з-поміж нинішніх учасників огляду переглянув ставки Полтава-банк: фінустанова порізала відразу всі ставки на 2 в.п. Ставки на півроку та 9 місяців тепер дорівнюють 14% річних, на рік — 14,5% річних.

Мотор-банк відмінусував 1,5 в.п. від дохідності ставок 3-місячних вкладів і тепер платить за ними 11% річних, нині це найнижча пропозиція у банку. На 1 в.п. банк зменшив дохідність піврічних вкладів, на яких тепер можна заробити 12% річних. Ставки за вкладами на 9 та 12 місяців схудли на 0,5 в.п. — до 12,5% річних.

Банк інвестицій та заощаджень порізав всі ставки на 1 в.п. Найвища ставка зберігається на короткі 3-місячні депозити — 15% річних. За депозитами на інші терміни банк платить 14,75% річних.

РВС Банк зменшив дохідність всіх вкладів у гривні на 1 в.п. Найбільше зараз банк платить за найдовшими вкладами на рік — 15,5% річних, найменше — за вкладами на 3 місяці (14% річних). Банк також знизив ставки в доларі та євро. В обох валютах він відмінусував по 0,25 в.п. від дохідності вкладів на півроку та рік, та 0,1 в.п. — від дохідності вкладів на 3 місяці. Ставки в доларі та євро у банку однакові, на рівні 1,75% річних за вкладами на рік, 1,25% річних — на півроку та 0,7% річних — на 3 місяці.

Кристалбанк цього разу також знижував ставки у гривні. Причому найбільше — за вкладами на 9 та 12 місяців, відмінусувавши від них по 1 в.п. Дохідність вкладів на 3 та 6 місяців зменшилась на 0,25 в.п. Найбільше банк платить за депозитами на 3 місяці — 16,5% річних, найменше — за вкладами на 9 місяців — 14,5% річних.

Альтбанк зменшив дохідність єдиного строкового вкладу, який він пропонує: ставка 6-місячного депозиту схудла на 0,5 в.п. — до 15% річних.

Найвищу дохідність за тримісячними вкладами наразі пропонує банк Агропросперіс — 18% річних, 17% річних платить Асвіо банк, 16,5% річних можна заробити у Кристалбанку.

Найбільшу ставку, яка зараз є серед невеликих банків за вкладами на 6 місяців, пропонує Асвіо — 16% річних. 15,75% річних можна отримати у Кредитвест Банку та Кристалбанку. 15,5% річних пропонує за цими строковими вкладами Агропросперіс.

За вкладами на 9 місяців найпривабливіші пропозиції можна знайти в банках Агропросперіс, Кредитвест Банк та МІБ (15,5% річних).

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.04.2024−14.05.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.04.2024−14.05.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.04.2024−14.05.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.