Слідом за великими банками різати ставки за вкладами почали й фінустанови із депозитним портфелем до 2 млрд грн. За останні два тижні таких банків було шість, один банк також зменшив й дохідність вкладів у ВКВ. Які умови зараз пропонують приватним вкладникам невеликі банки — у свіжому огляді «Мінфіну».
Малі банки почали підвищувати дохідність 3-місячних депозитів
За оперативними даними Нацбанку, у квітні депозитні портфелі банків зросли на 2% м/м. Портфель депозитів фізосіб збільшився за цей період на 1,6%: станом на квітень у вітчизняних банках було акумульовано 1,097 трлн грн українців.
Збільшення традиційно відбувалося за рахунок вкладів у нацвалюті: депозитів населення в гривні за місяць побільшало на майже 14 млрд грн (2%), а їх загальна сума склала 723,17 млрд грн. І це при тому, що дохідність вкладів продовжує скорочуватися.
Гривневі ставки для нових вкладників-фізосіб, за даними НБУ, у квітні зменшились до 11,2% річних із 11,3% у березні. У ВКВ вони залишились незмінними, на рівні 1% річних.
Ця тенденція збереглася й у травні. Середні ставки невеликих банків-учасників депозитного огляду «Мінфіну» за два тижні цього місяця скоротилися. Виключення — вклади на 3 місяці, середня дохідність яких, навпаки, зросла на 0,01 в.п. м/м — до 14,4% річних.
Найвищу дохідність невеликі банки-учасники огляду пропонували у травні по вкладах на рік (14,98% річних) та 9 місяців (14,57% річних). Середні ставки на піврічні вклади скоротились на 0,26 в.п. м/м — до 14,57% річних.
Як банки змінювали ставки
Найрадикальніше з-поміж нинішніх учасників огляду переглянув ставки Полтава-банк: фінустанова порізала відразу всі ставки на 2 в.п. Ставки на півроку та 9 місяців тепер дорівнюють 14% річних, на рік — 14,5% річних.
Мотор-банк відмінусував 1,5 в.п. від дохідності ставок 3-місячних вкладів і тепер платить за ними 11% річних, нині це найнижча пропозиція у банку. На 1 в.п. банк зменшив дохідність піврічних вкладів, на яких тепер можна заробити 12% річних. Ставки за вкладами на 9 та 12 місяців схудли на 0,5 в.п. — до 12,5% річних.
Банк інвестицій та заощаджень порізав всі ставки на 1 в.п. Найвища ставка зберігається на короткі 3-місячні депозити — 15% річних. За депозитами на інші терміни банк платить 14,75% річних.
РВС Банк зменшив дохідність всіх вкладів у гривні на 1 в.п. Найбільше зараз банк платить за найдовшими вкладами на рік — 15,5% річних, найменше — за вкладами на 3 місяці (14% річних). Банк також знизив ставки в доларі та євро. В обох валютах він відмінусував по 0,25 в.п. від дохідності вкладів на півроку та рік, та 0,1 в.п. — від дохідності вкладів на 3 місяці. Ставки в доларі та євро у банку однакові, на рівні 1,75% річних за вкладами на рік, 1,25% річних — на півроку та 0,7% річних — на 3 місяці.
Кристалбанк цього разу також знижував ставки у гривні. Причому найбільше — за вкладами на 9 та 12 місяців, відмінусувавши від них по 1 в.п. Дохідність вкладів на 3 та 6 місяців зменшилась на 0,25 в.п. Найбільше банк платить за депозитами на 3 місяці — 16,5% річних, найменше — за вкладами на 9 місяців — 14,5% річних.
Альтбанк зменшив дохідність єдиного строкового вкладу, який він пропонує: ставка 6-місячного депозиту схудла на 0,5 в.п. — до 15% річних.
Найвищу дохідність за тримісячними вкладами наразі пропонує банк Агропросперіс — 18% річних, 17% річних платить Асвіо банк, 16,5% річних можна заробити у Кристалбанку.
Найбільшу ставку, яка зараз є серед невеликих банків за вкладами на 6 місяців, пропонує Асвіо — 16% річних. 15,75% річних можна отримати у Кредитвест Банку та Кристалбанку. 15,5% річних пропонує за цими строковими вкладами Агропросперіс.
За вкладами на 9 місяців найпривабливіші пропозиції можна знайти в банках Агропросперіс, Кредитвест Банк та МІБ (15,5% річних).
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвіо банк
|16,60%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|16,25%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|Комінвестбанк
|16,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|РВС Банк
|15,50%
|1,00%
|-
|-
|14,50%
|1,00%
|14,00%
|1,00%
|5,00%
|-
|Полікомбанк
|15,40%
|-
|14,80%
|-
|14,40%
|-
|7,20%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|15,25%
|-
|15,50%
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|-
|Український капітал*
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|16,00%
|-
|0,01%
|-
|14,75%
|1,00%
|14,75%
|1,00%
|14,75%
|1,00%
|15,00%
|1,00%
|-
|-
|Кристалбанк*
|14,75%
|1,00%
|14,50%
|1,00%
|15,75%
|0,25%
|16,50%
|0,25%
|6,00%
|-
|Юнекс банк
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|14,50%
|2,00%
|14,00%
|2,00%
|14,00%
|2,00%
|-
|-
|0,01%
|-
|Піреус
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|0,50%
|12,50%
|0,50%
|12,00%
|1,00%
|11,00%
|1,50%
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|-
|-
|10,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|14,00%
|-
|14,25%
|-
|10,25%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|14,15%
|-
|13,60%
|-
|15,80%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|0,50%
|-
|-
|5,50%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.04.2024−14.05.2024
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвіо банк
|3,20%
|-
|-
|-
|2,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|3,00%
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|Комінвестбанк
|2,50%
|0,28%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2,35%
|-
|2,35%
|-
|2,35%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|1,75%
|0,25%
|-
|-
|1,20%
|0,25%
|0,70%
|0,10%
|0,12%
|-
|Агропросперіс
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,00%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,40%
|0,10%
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.04.2024−14.05.2024
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Євро
Максимальні ставки за депозитами в євро
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Комінвестбанк
|2,22%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,05%
|-
|РВС Банк
|1,75%
|0,25%
|-
|-
|1,20%
|0,25%
|0,70%
|0,10%
|0,12%
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,20%
|-
|0,95%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Асвіо банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.04.2024−14.05.2024
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
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