Міжнародні ринки лихоманить: як це позначиться на курсі валют в Україні

Цей тиждень буде дуже динамічним на валютному ринку України через низку міжнародних та внутрішніх чинників. Вони суттєво вплинуть на динаміку пари євро/долар на зовнішніх ринках і поведінку клієнтів у наших місцевих реаліях.

Із внутрішніх факторів варто виділити:

Завершення місяця та кварталу. Як і фактор сплати податків, кінець звітного періоду знизив своє значення в умовах війни, але все ж таки змушує працюючих клієнтів перегруповувати грошові ресурси для закриття своїх зобов'язань перед контрагентами. У тому числі, і за рахунок продажу валюти для забезпечення гривневих платежів та майбутніх розрахунків із персоналом за підсумками місяця.

Активізація весняних робіт в аграріїв. Мабуть, наразі це є головною причиною пожвавлення клієнтських валютних продажів на міжбанку. Це дозволяє НБУ скоротити необхідні суми продажу долара зі ЗВР для підтримки коридору за безготівковим доларом 36,57−36,93 на торгах.

Щотижневі обсяги «чистого» продажу Нацбанком долара скоротилися з початку березня до $277−376 млн із ще нещодавніх лютневих щотижневих рівнів близько $600 млн і вище. Саме необхідність фінансування посівної навіть у військових умовах змушує аграріїв розлучатися з валютним виторгом, що збільшує пропозицію валюти на міжбанку. Нещодавнє продовження «зернового коридору» у цій ситуації грає на користь як усієї економіки України, так і, насамперед, її експортоорієнтованої аграрної галузі.

Перегрупування активів і пасивів банками, що триває, для виконання нових нормативів резервування. З другої декади березня, навіть з урахуванням куплених банками бенчмарк-ОВДП, фінустанови загалом у банківській системі залишали на коррахунку на ранок кожного дня від 186,7 до 214,5 млрд гривень. Це на 36−64 млрд більше, ніж у першій декаді березня, — до набрання чинності підвищених нормативів резервування.

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Для цього частина банків (особливо дрібних та середніх) були змушені не лише суттєво знизити обсяги розміщення коштів у депсертифікати Нацбанку, але й активніше розпродувати валюту з власної валютної позиції.

Хоча, загалом, за системою вкладення в депсертифікати поки що залишаються на високому рівні (наприклад, на 24 березня — понад 355 млрд гривень), процес їх поступового зниження набирає обертів.

При цьому зберігається провідна роль в обсягах таких розміщень держбанків та найбільших фінустанов із першої «двадцятки» банків. Інші фінустанови не мають на подібні операції вільних гривневих ресурсів. Брак вільної гривні на ринку після підвищення нормативу резервування продовжить страхувати курс нацвалюти і цього тижня.

Поведінка готівкового ринку, ринок ОВДП та позитивні новини від МВФ. Громадяни, як і раніше, не поспішають активно розлучатися з валютою: обсяги купівлі ВКВ в обмінниках перевищують обсяги її продажу.

Але в умовах зростання цін на продукти першої необхідності, високого рівня безробіття та суттєвого просідання доходів в умовах війни, більшість населення зараз не має вільних грошей на активне «затарювання» валютою.

Низький платоспроможний попит поки що додатково страхує курс нацвалюти на готівковому ринку. Хоча всі розуміють, що ухвалені нещодавно парламентом правки до бюджету-2023 щодо збільшення видатків на понад 0,5 трлн гривень (які, переважно, будуть спрямовані на виплати військовим) зможуть додати «палива» для зростання цінників в обмінниках.

Додатковою підтримкою для гривні можна вважати підвищений інтерес банків до купівлі бенчмарк-ОВДП, прогрес у переговорах із МВФ щодо чотирирічної програми кредитування України на $15,6 млрд, а також рішення групи кредиторів «Великої сімки» про відстрочку для України виплат із обслуговування залучених кредитів до 2027 р.

Цього тижня наші посадовці сподіваються почути від Фонду остаточне «так» за новою програмою кредитування. І вже розраховують отримати перші, щонайменше, $5 млрд із цих коштів до кінця року.

Крім цього, Мінфін виставить на аукціоні 28 березня досить цікаві облігації у гривні на термін від 322 до 735 днів, та доларові папери на термін від 169 до 274 днів. У тому числі, пропонуватимуться й бенчмарк-ОВДП, що гарантує успішне розміщення боргових паперів для покриття частини поточного дефіциту бюджету неемісійним шляхом.

Зростання дохідності окремих гривневих випусків до рівнів, близьких до 20% річних, посилює інтерес місцевих гравців до їхнього придбання.

Іноземці ж поки що не виявляють інтересу до наших ОВДП. Війна та суттєве просідання рейтингів України не стимулюють нерезидентів до купівлі наших облігацій, що добре видно з даних Нацбанку станом на 24.03.2023 року.

ОВДП, які перебувають в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

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Із зовнішніх факторів учасникам нашого ринку цього тижня варто врахувати:

Продовження валютних ралі за парою євро/долар після засідання ФРС США щодо відсоткової ставки 22 березня. Федрезерв підвищив її на очікувані 0,25% річних. Але враховуючи невирішені проблеми у банківському секторі США та Європи, і вельми агресивні заяви голови Федрезерва Джерома Пауелла з приводу подальших дій американського регулятора щодо підвищення відсоткових ставок, посилення контролю за банками та перспектив рецесії, пару євро/долар цього тижня продовжить лихоманити. Це негайно позначатиметься і на курсі євро щодо гривні.

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За моїми прогнозами, пара євро/долар із 27 до 31 березня перебуватиме в коридорі від 1,062 — 1,088 долара за євро, що призведе до коридора за безготівковим євро на нашому міжбанку в межах від 38,83 до 40,18 гривень за євро.

Насичений календар економічних подій, які суттєво впливають на поведінку пари євро/долар.

У понеділок, 27 березня, буде опубліковано значення Індексу ділових очікувань Німеччини та Індексу ділового клімату IFO Німеччини, показник грошового агрегату М3 Єврозони (вимірює вартість усіх валютних та ліквідних грошових активів на руках у населення) за лютий 2023 року (рік до року), дані з безробіття у Франції, виступить голова Бундесбанку Йоахім Нагель.

У вівторок, 28 березня, оголосять дані щодо Індексу ділової активності у Франції.

У середу, 29 березня, буде опубліковано Індекс споживчого клімату Німеччини.

У четвер, 30 березня, оголосять Індекс споживчих цін в Іспанії (р/р) та Індекс споживчих цін Німеччини (р/р), а також виступить міністр фінансів США Джанет Єллен.

А в п'ятницю опублікують дані щодо Індексу споживчих цін у ЄС, а також дані щодо рівня безробіття в Єврозоні та декілька показників щодо американської економіки.

Такий масований наплив принципових даних щодо європейської та американської економіки неминуче викличе корекцію всіх міжнародних ринків, у тому числі спровокує стрибки пари євро/долар. Це негайно впливатиме на курс євровалюти в Україні.

Сукупність перелічених зовнішніх та внутрішніх чинників обіцяє дуже активне життя валютному ринку України на весь цей тиждень.

Прогноз курсу долара та євро на 27−31 березня

Міжбанк:

Долар перебуватиме в межах вже звичного коридору від 36,5686 до 36,9343 гривень. Дефіцит пропозиції на ринку продовжуватиме закривати Нацбанк. Для цього йому доведеться витратити з резервів, за моїми прогнозами, близько $220 — $430 млн. За безготівковим євро на торгах знову спостерігатиметься суттєва волатильність котирувань — у межах від 38,83 до 40,18 гривень за євро.

Готівковий ринок:

Основна частина обмінних пунктів банків та фінкомпаній працюватиме у форматі «з обігу». Періодично гра «на підвищення» спостерігатиметься лише за євровалютою, а самі цінники за євро будуть прив'язані до поведінки пари євро/долар на зовнішніх ринках.

У більшості обмінок фінкомпаній та в касах банків цими днями спред між купівлею/продажем євро перебуватиме в межах від 25−30 копійок до 1 гривні, а за доларом - в межах від 20−25 копійок до 40−60 копійок.

Курс готівкового долара у касах банків цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,70 до 39,20 гривень. В обмінниках фінкомпаній коридор цінників прийому та продажу американської валюти перебуватиме в межах від 38,00 до 39,00 грн.

Курс готівкового євро. У касах банків котирування готівкового євро цього тижня при купівлі/продажу перебуватимуть у межах від 39,90 до 41,95 грн. В обмінниках фінкомпаній євро котируватиметься в межах коридору покупок та продажів від 40,20 до 41,80 грн.