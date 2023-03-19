«Зернову угоду» продовжено на 120 днів — Курбаков

Віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков повідомив про продовження зернової ініціативи на 120 днів. Про це він написав у Twitter.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Кубраков подякував генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, президенту Ердогану, міністру Хулусі Акару та всім партнерам за дотримання домовленостей у продовженні угоди ще на 4 місяці.

#BlackSeaGrainInitiative agreement is extended for 120 days. Grateful to @antonioguterres @UN, President Erdoğan, Minister Hulusi Akar & all our partners for sticking to the agreements. Due our joint efforts, 25M tons of🇺🇦 grain delivered to world markets pic.twitter.com/4bye93iQ7d — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 18, 2023

Він додав, що завдяки спільним зусиллям України партнерів на світові ринки поставлено 25 млн тонн українського зерна.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган також заявив, що внаслідок переговорів вдалося досягти згоди щодо продовження зернової угоди.

«Внаслідок наших переговорів з обома сторонами ми забезпечили продовження терміну дії угоди, який спливає 19 березня», — зазначив Ердоган.

На який саме термін продовжено дію угоди, він не уточнив.

Нагадаємо

Під час переговорів Росія запропонувала продовжити угоду на 60 днів, що вдвічі менше, ніж попередній термін, але Україна відхилила цю пропозицію.

Так звана «зернова угода» була вперше укладена за посередництва ООН і Туреччини у липні минулого року терміном на 120 днів. Вона дозволила транспортувати українські сільськогосподарські товари через Чорне море на світовий ринок. У листопаді угоду продовжили ще на 120 днів.