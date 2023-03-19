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19 березня 2023, 9:10 Читать на русском

«Зернову угоду» продовжено на 120 днів — Курбаков

Віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков повідомив про продовження зернової ініціативи на 120 днів. Про це він написав у Twitter.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков повідомив про продовження зернової ініціативи на 120 днів.
Фото: propozitsiya.com

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Кубраков подякував генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, президенту Ердогану, міністру Хулусі Акару та всім партнерам за дотримання домовленостей у продовженні угоди ще на 4 місяці.

Він додав, що завдяки спільним зусиллям України партнерів на світові ринки поставлено 25 млн тонн українського зерна.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган також заявив, що внаслідок переговорів вдалося досягти згоди щодо продовження зернової угоди.

«Внаслідок наших переговорів з обома сторонами ми забезпечили продовження терміну дії угоди, який спливає 19 березня», — зазначив Ердоган.

На який саме термін продовжено дію угоди, він не уточнив.

Нагадаємо

Під час переговорів Росія запропонувала продовжити угоду на 60 днів, що вдвічі менше, ніж попередній термін, але Україна відхилила цю пропозицію.

Так звана «зернова угода» була вперше укладена за посередництва ООН і Туреччини у липні минулого року терміном на 120 днів. Вона дозволила транспортувати українські сільськогосподарські товари через Чорне море на світовий ринок. У листопаді угоду продовжили ще на 120 днів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
19 березня 2023, 10:35
#
Условия росеи?
+
+30
extremumlife
extremumlife
19 березня 2023, 11:34
#
Ціна на зерно з України на 30−40% нижче світових цін, а витрати аграріїв надзвичайно високі, через ріст цін на техніку, запчастини, добрива і ззр, сушіння. І якщо в тебе врожайність кукурудзи 7 тон/га, то ти спрацював, швидше за все, в мінус. Відповідно, продавати зерно за кордон за такими цінами, коли трейдери тебе хочуть обідрати, не можна. Треба займатися переробкою, щоб створити додану вартість. Але так, як у нас, звичайні люди особливо нічому не вчаться у своїй масі, так і аграрії не хочуть особливо нічого змінювати у своїй роботі і переходити на переробку, тваринництво. Бо у тих, у кого є, наприклад своя худоба, він виробляє молочні продукти і не дешево, продає їх в Україні і, в принципі, непогано заробляє.
+
+15
AleksandrBank
AleksandrBank
19 березня 2023, 11:59
#
Раша сказала 60 дней, согласовали 120 :)
+
0
Rubi0
Rubi0
19 березня 2023, 13:10
#
Так противоречий нет. Украина с ООН заключила на 120. А рф с ООН на 60
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