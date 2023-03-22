Україна та МВФ досягли угоди на $15,6 мільярда на рівні персоналу

Що відомо

Програма передбачає доступ до 11,6 млрд СПЗ (близько 15,6 млрд доларів), або 577% від квоти України в МВФ.

Угоду ще має погодити Рада директорів МВФ. Очікується, що це станеться найближчими тижнями.

Крім того, як наголосив очільник місії Гевін Грей, програма «допоможе мобілізувати масштабне пільгове фінансування від міжнародних донорів та партнерів України протягом усього терміну дії програми».

Програма була розроблена відповідно до нової політики Фонду щодо кредитування в умовах надзвичайно високої невизначеності, і очікується, що донори, в тому числі країни G7 та ЄС, нададуть тверді фінансові гарантії.

Два етапи програми МВФ

Зважаючи на винятково високу невизначеність, запитувана програма передбачає двоетапний підхід:

Перша фаза, яка триватиме перші 12−18 місяців, має зміцнити фіскальну, цінову та фінансову стабільність за рахунок підтримки мобілізації доходів, відмови від грошового фінансування та чисте позитивне фінансування від внутрішніх боргових ринків, а також сприяння довгостроковій фінансовій стабільності, у тому числі шляхом підготовки більш глибокої оцінки стану банківського сектора.

На другому етапі акцент буде зміщений на ширші реформи для зміцнення макроекономічної стабільності, підтримки відновлення та якнайшвидшої реконструкції, а також підвищення стійкості, у тому числі у контексті цілей вступу України до ЄС.

Очікується, що на другому етапі Україна повернеться до довоєнних засад політики, включаючи гнучкий обмінний курс та режим таргетування інфляції. Крім того, податково-бюджетну політику буде зосереджено на найважливіших структурних реформах поряд із впровадженням реформ управління державними інвестиціями для підтримки повоєнного відновлення.

Нагадаємо

У грудні-лютому Україна успішно пройшла моніторингову програму МВФ, що відкрило шлях для початку переговорів про нову програму з фінансуванням.

Остання кредитна програма для України завершилася достроково через початок повномасштабної війни. Після цього МВФ виділив Україні два транші екстреної допомоги на загальну суму $2,7 млрд.