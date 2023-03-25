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25 березня 2023, 9:01 Читать на русском

Група кредиторів України погодилася на відстрочення боргових виплат протягом дії програми МВФ

Група кредиторів України, до якої входять усі держави «Великої сімки», погодилася на відстрочку виплат за наданими Україні кредитами до 2027 року, коли завершується чинна програма МВФ. Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки та фінансів Франції.

Група кредиторів України, до якої входять усі держави «Великої сімки», погодилася на відстрочку виплат за наданими Україні кредитами до 2027 року, коли завершується чинна програма МВФ.
Фото: slovoidilo.ua

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Деталі

Кредитори зобов’язалися продовжити призупинення по виплатам з 1 серпня 2022 року на період дії програми МВФ, тобто до кінця 2027 року. Така відстрочка діє з 1 серпня 2022 року, тоді її надали до кінця 2024 року.

Донори продовжуватимуть підтримувати Україну, надаючи фінансування для покриття дефіциту фінансування за допомогою поєднання грантового та пільгового фінансування протягом програмного періоду.

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Група кредиторів

До Групи кредиторів України входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки.

До групи спостерігачів входять Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

Нагадаємо

У грудні-лютому Україна успішно пройшла моніторингову програму МВФ, що відкрило шлях для початку переговорів про нову програму з фінансуванням.

Остання кредитна програма для України завершилася достроково через початок повномасштабної війни. Після цього МВФ виділив Україні два транші екстреної допомоги на загальну суму $2,7 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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