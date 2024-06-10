Курс основних валют на 10-14 червня: обмінники спробують продавати долар по 41 грн.

Минулого тижня потенціал курсового зростання тимчасово видихся. Нацбанк активно заливав ринок валютою: за травень регулятор продав «чистими» $3,08 млрд. До того ж, основну частину додаткового попиту на валюту, який виник після травневих послаблень НБУ, було ситуативно закрито. Чи надовго з нами це затишшя?

Чому гривня перестала падати

Про серйозну активність Нацбанку на міжбанку в травні говорять цифри: середньоденний обсяг валютних інтервенцій регулятора зріс до $134 млн порівняно зі $104 млн у квітні і $86 млн ще в березні.

Але тепер ситуація трохи змінилася. Чимало компаній-імпортерів були б раді докупити ще валюти, але вже не мають вільної гривні для таких операцій. Їм потрібен час, щоб акумулювати нові обсяги нацвалюти за рахунок реалізації своїх товарів та послуг.

Водночас, після «листів щастя» від Нацбанку посилився валютний контроль, який став жорсткіше контролювати своєчасне повернення валютної виручки від експортерів та вимагати «залізобетонних» документів на ввезення товарів у країну від імпортерів. Штрафи за порушення величезні. Тож особливого бажання ризикувати у більшості комерсантів, та й у банків, що їх обслуговують, не виникає.

Поступово зникає і закупівля валюти іноземцями, які отримали у травні від Нацбанку право виводити раніше накопичені дивіденди.

Якщо бюджет зараз не стане надто активно «заливати» ринок новою порцією грошей за своїми розрахунками з контрагентами, особливого гривневого палива для нового зльоту курсу не передбачається. Принаймні до кінця червня (завершення місяця, другого кварталу та першого півріччя), коли бюджетні організації почнуть масово розраховуватися із бізнесом. А отже, і Нацбанку доведеться менше витрачати валюти на інтервенції щодо підтримки гривні на міжбанку.

Особливого просідання котирувань очікувати не варто

Але й особливого просідання котирувань теж чекати не варто, оскільки попит на валюту все ж таки продовжує перевищувати пропозицію, а НБУ не готовий постійно влаштовувати «атракціони нечуваної щедрості» при розпродажі валюти на торгах.

Потрібно зазначити, що можливе зниження необхідних обсягів продажу валюти регулятором у поєднанні з обіцянками наших західних партнерів та МВФ швидких траншів нової фінансової підтримки частково заспокоюють ринок.

І навіть новина про зниження ЗВР України не стала серйозним сигналом для учасників валютного ринку до масованого скуповування валюти на побоюваннях посилення дефіциту пропозиції валюти та можливого падіння активності регулятора на торгах.

Проте Нацбанк все ж таки вирішив підстрахуватися і поспішив заспокоїти ринок, мовляв, таке велике просідання резервів — явище тимчасове.

Однак не всі новини сприймаються ринком спокійно. Що б там не говорили, а невирішене поки що питання про реструктуризацію боргів України тримає у напрузі всіх їхніх учасників фінансового та валютного ринків.

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Власне, в успішності самої ідеї реструктуризації ніхто на ринку не сумнівається, основною інтригою залишаються саме її умови: важливішим за термін реструктуризації є можливість для України списання частини боргу.

«Ми зараз проводимо переговори з кредиторами щодо реструктуризації і, зокрема, це передбачає часткове списання боргів. Тому чекайте на новини», — сказав міністр фінансів Сергій Марченко у Верховній Раді минулої п'ятниці.

Якщо нам вдасться підписати угоду з кредиторами на максимально вигідних для України умовах, це матиме позитивні наслідки як для бюджету України (скорочення видатків на обслуговування зовнішніх боргів), так і опосередковано — для валютного ринку та курсу нацвалюти найближчим часом.

Тому будь-які офіційні новини або навіть чутки про хід переговорів, що просочилися у ЗМІ, будуть серйозно впливати на поведінку всіх учасників фінансового і валютного ринку вже найближчим часом.

Що скаже Федрезерв

Крім внутрішніх подій на поведінку нашого валютного ринку цього тижня істотно вплине рішення ФРС США щодо відсоткових ставок. Засідання американського регулятора з цього питання заплановано на середу, 12 червня.

Після недавнього зниження ключових ставок ЄЦБ перед Федрезервом постає досить складне завдання. З одного боку, чиновники ФРС вже не раз натякали, що поки не бачать можливості розпочати цикл зниження ставок через небезпеку пришвидшення інфляції в США. З іншого, на цей крок уже зважилася Європа, і якщо американський регулятор не наслідуватиме приклад свого європейського колеги в найближчій перспективі, розрив між відсотковими ставками в Єврозоні та США тільки збільшиться.

Це зробить американські інвестиційні інструменти ще привабливішими з погляду прибутковості, ніж європейські. І це, здавалося б, дуже добре з погляду припливу капіталу до США. Але така ситуація може надмірно посилити позиції долара у світі. А це завдасть шкоди конкурентоспроможності американських товарів на зовнішніх ринках.

Чи потрібно це зараз США на тлі непростої геополітичної ситуації і виборів, що наближаються, — питання риторичне. У результаті, рішення ФРС цього разу може бути продиктоване не тільки суто економічними міркуваннями, а й геополітикою. Що вносить у це засідання американського регулятора ще більше непередбачуваності.

У будь-якому випадку, вже з 10 і по 12 червня на нас чекають нові, потужніші, ніж перед засіданням ЄЦБ, валютні ралі по парі євро/долар на зовнішніх ринках. Це негайно відбиватиметься на курсі євро в Україні. Ризикну припустити, що цього разу ФРС США все ж таки вирішить відсоткові ставки не змінювати, але нервування на ринку буде сильним.

Крім цього, вже традиційно на поведінку нашого валютного ринку та настрої всіх його учасників впливатимуть такі події:

обстановка на фронті;

регулярні атаки росії на цивільну та критичну інфраструктури;

засідання правління НБУ з облікової ставки, яке пройде 13 червня (мій прогноз: регулятор знизить її ще на 0,25%-0,5% річних з чинних нині 13,5% річних, але не більше);

наближення Саміту миру у Швейцарії;

нарада глав держав G7 (13−14 червня в Італії), де обговорять підтримку України, притягнення до відповідальності рф, використання її заморожених активів для допомоги нашій країні.

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Прогноз курсу долара та євро на 10−14 червня

Міжбанк

НБУ продовжить активно виходити на торги з інтервенціями із продажу долара, що формуватиме курсовий тренд на міжбанку. Але обсяги його вливань для підтримки курсу гривні на торгах скоротяться. За моїми прогнозами, за 10−14 червня Нацбанк витратить на підтримку гривні на міжбанку від $380 млн до $540 млн. Обсяги щоденних операцій за системою Блумберг не перевищуватимуть $130−250 млн.

Поведінка пари євро/долар безпосередньо впливає на курс євро щодо гривні. Мій прогноз щодо пари євро/долар на 10 — 14 червня буде в межах коридору від 1,076 до 1,091 долара за євро.

Тому, якщо у цей період на міжбанку котирування долара будуть у межах коридору 39,95 — 40,55 гривень, то через перерахунок пар євро/долар та долар/гривня курс безготівкового євро буде в межах коридору від 42,98 до 44,24 гривень. «Курсова рулетка» євровалюти і для покупців, і для продавців в ці дні тільки посилиться.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть помірний спред у межах від 20 до 25 копійок за доларом. А от щодо євро (через зростання ризиків перед і під час засідання ФРС США) спред буде досить широким — у межах 20−40 копійок. Решта робочих днів тижня він знизиться до стандартних 20−30 копійок на євро.

Частина мереж обмінників (особливо в районах з низьким рівнем конкуренції) збереже широкий спред у межах до 1 гривні як щодо долара, так і євро у всі дні цього тижня.

Коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом у банках буде в межах від 39,70 до 40,90 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 39,60 до 40,85 гривень. Деякі пункти обміну пробуватимуть тестувати курс продажу американської валюти і до 41 гривні, але, натрапивши на низький попит за такого цінника, опускатимуть його.

Котирування по готівковому євро в банках будуть у межах коридору покупок та продажів від 42,85 до 44,80 грн. А в пунктах обміну валюти фінкомпаній цей коридор цінників буде в межах від 43,60 до 44,75 грн .