Міжнародні резерви у травні «схудли» до $39 млрд

Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) та від міжнародних партнерів.

Що впливало на резерви

Загалом упродовж травня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

Операції Нацбанку на валютному ринку

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 3 087,0 млн дол. США та викупив до резервів 11,1 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ в травні становив 3 075,9 млн дол. США, збільшившись порівняно з квітнем. Це пов'язано зі зростанням попиту на валютному ринку, передусім на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги в березні-квітні.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 143,1 млн дол. США. З цієї суми:

123,1 млн дол. США — від розміщення валютних ОВДП;

20,0 млн дол. США — від Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 412,3 млн дол. США, з яких:

309,1 млн дол. США — обслуговування та погашення валютних ОВДП;

42,9 млн дол. США — обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;

30,7 млн дол. США — обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

21,3 млн дол. США — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

8,3 млн дол. США — сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 240,8 млн дол. США.

Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют)

У травні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 216,1 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту