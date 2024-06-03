У травні НБУ продав на міжбанківському ринку $3,1 млрд, свідчать дані НБУ. Це найбільший місячний обсяг інтервенцій регулятора від початку 2024 року, пише Forbes.
3 червня 2024, 12:22
НБУ значно зменшив резерви валюти у травні. Продав $3,1 млрд
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За останній тиждень травня НБУ продав на валютному ринку $1,1 млрд, тижнем раніше було $684 млн.
Інфографіка Forbes
Значне збільшення інтервенцій НБУ відбулось на тлі суттєвого падіння курсу гривні. Так, за три місяці весни офіційний курс долара зріс на 2,5 грн — з 38,05 на 1 березня до 40,5 грн/$ на 31 травня.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Такое было только в феврале… 2014 года