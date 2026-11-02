Курс долара та євро в Україні знову перепишуть: чому валютні ризики зростуть

Цього тижня світові валютні та сировинні ринки перебуватимуть під впливом геополітичних подій, що може призвести до різких коливань курсів валют та цін на сировину. Головними «постачальниками новин», які можуть серйозно розгойдувати ринки, будуть проміжні вибори в США та події на Близькому Сході. Увага світу буде прикута і до України, а точніше до перспектив закінчення війни росії проти нашої країни.

Політична напруга в Штатах загострилася ще до кінця минулого тижня. У США немає офіційного «дня тиші», передвиборча агітація, зокрема, перед проміжними виборами, може тривати аж до закриття дільниць у день волевиявлення 3 листопада. Тож гучних заяв від республіканців та демократів буде достатньо. Особливо, з огляду на те, що ціни на нафту залишаються високими, попри всі запевнення американського президента Дональда Трампа про вигідність дизельної угоди з росією. А американський виборець незадоволений значним зростанням цін на пальне, товари та послуги загалом.

Невизначеність, гучні заяви та, можливо, судові позови до окремих кандидатів від партій здатні сильно потріпати нерви інвесторам у всьому світі. Особливо, якщо до цього додасться ще й агресивна риторика Ірану та хуситів проти США з новими погрозами повного блокування Ормузької протоки.

Відіграють свою роль наслідки виборів у Ізраїлі. Вже зрозуміло, що провідної більшості в жодній із партій там не буде. Отже, якою буде зовнішня політика країни, яка безпосередньо бере участь у війні США проти Ірану на Близькому Сході і є найближчим американським союзником у регіоні, поки що незрозуміло. А це безпосередньо впливає на перебіг самої війни і, отже, позначиться на цінах на нафту.

Динаміка цін на нафту марки Brent

Мій прогноз цін на нафту Brent на період із 2 до 6 листопада — це коридор у межах від $108 до $119 за барель, залежно від того, як розвиватимуться події на Близькому Сході, а частково — і від політичного розкладу на проміжних виборах у США.

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Долар та євро: що підтримує та грає проти цих валют

Проти євро найближчим часом грають:

високі ціни на енергоносії напередодні опалювального сезону у Європі;

поточна криза у Франції;

майбутні позачергові парламентські вибори в Іспанії наприкінці листопада;

поки що остаточно не зовсім зрозумілий політичний розклад у Сербії (кандидаті в ЄС та одному з сильних гравців на європейському континенті) після приходу до влади різношерстого об'єднання «Студентський список»;

посилення ультраправої політичної партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) у Німеччині;

відсутність єдності ЄС у питаннях подальших відносин із росією на тлі агресії рф, що триває, проти України, і при туманних перспективах ролі США в питаннях забезпечення безпеки в Європі та в НАТО.

До «плюсів» для євро можна віднести більшу, порівнюючи з Федрезервом США, прогнозованість дій ЄЦБ на тлі контрольованішої, ніж у Штатах, інфляції в Єврозоні.

На користь долара частково спрацьовують:

високі ціни на енергоносії на світових майданчиках, що спричиняє додаткову потребу в американській валюті у всіх учасників світового ринку пального;

зростаючий попит на американське озброєння та високі технології (багато в чому за рахунок компаній Ілона Маска та інших американських мільярдерів);

вищий, ніж у Європі, рівень дохідності на американському фондовому ринку. Статус кво збережено після останніх рішень ФРС США та ЄЦБ щодо відсоткових ставок. Тобто поки що відсоткові ставки за американськими активами здебільшого вищі, ніж за європейськими, що дуже важливо для інвесторів у всьому світі.

Проти долара працює щонайменше:

40-трильйонний держборг США, який продовжує зростати;

багаточисленні торговельні війни Штатів, які наразі тією чи іншою мірою тривають практично з усіма основними партнерами та союзниками США.

Окрім результатів проміжних виборів у Штатах та енергетичного чинника, суттєво «розгойдає» пару євро/долар і цієї п'ятниці 6 листопада, коли будуть оголошені дані щодо американського ринку праці — кількість створених робочих місць і рівень безробіття в США за жовтень. За моїм прогнозом, це додасть волатильності парі в цей день в межах від 0,7 до 1,1 цента на євро.

А загалом мій прогноз щодо пари євро/долар на період із 2 до 6 листопада — це коридор від 1,107 до 1,128 долара за євро з піковою волатильністю на світових ринках і, як наслідок, в Україні за курсами долара та євро щодо гривні 3−4 листопада, а потім 6 листопада. Ця волатильність для українського ринку потенційно може сягати 27−45 копійок на євро. Але з огляду на політику «гнучкого курсоутворення», яку зараз проводить Нацбанк, такі стрибки курсу євровалюти до гривні, найімовірніше, не перевищать 20−35 копійок.

НБУ доведеться дуже активно працювати всі дні цього тижня на українському міжбанку (особливо у понеділок-середу та у п'ятницю), щоб максимально пом'якшити вплив міжнародної волатильності пари євро/долар не лише на курс долара щодо гривні, а й опосередковано на курс євро щодо гривні.

З огляду на геополітичний чинник та нервозність всіх ринків під час проміжних виборів у США, за моїм прогнозом, ціна на золото в період із 2 до 6 листопада перебуватиме в межах коридору $3 820 — 4 100 за унцію із щоденними коливаннями котирувань в межах від $40 до $85 на унції на економічних, і головне — геополітичних новинах. Вартість срібла в цей період, за моїм прогнозом, перебуватиме в межах коридору від $47 до $55 за унцію із щоденними коливаннями котирувань в межах до $1,4 — 2,3 на унції.

Для підтримки стабільності на валютному міжбанку Нацбанк щодня проводитиме інтервенції з продажу долара і закриватиме дефіцит валюти, що зростає, на торгах. За моїми прогнозами, для цього регулятору доведеться витратити щонайменше $1,2 млрд — 1,480 млрд. Інтервенції НБУ на українському міжбанку та його оперативна реакція на поведінку пари євро/долар на зовнішніх майданчиках та попит/пропозиція на українських торгах сформують курсовий тренд на нашому валютному ринку цього тижня.

Я прогнозую певне зростання щоденної статистики міжбанку за системою Блумберг у межах до $330 млн — 475 млн за рахунок активної закупівлі імпортерами енергоносіїв перед опалювальним сезоном і зростаючих потреб армії та бізнесу.

На тлі нещодавніх стрибків курсу долара населення активно купуватиме валюту в межах нових відкритих нацбанківських лімітів на листопад цього року. За моїм прогнозом, щоденне перевищення купівлі валюти населенням над обсягами ВКВ, що здається, цього тижня перебуватиме в межах $42 млн — 110 млн.

Продовження обстрілів росією критичної та цивільної інфраструктури України, а також ситуація на фронтах також продовжуватимуть істотно впливати на поведінку та настрої клієнтів на ринку, обсяги пропозиції валюти експортерами, а також попит на валюту з боку окремих груп імпортерів.

Прогноз курсу долара та євро на 2−6 листопада

Міжбанк

При прогнозному коридорі пари євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,107 до 1,128 долара за євро та прогнозному коридорі за котируваннями безготівкового долара від 45,05 до 45,90 гривень, коридор за безготівковим євро в цей період, за моїми розрахунками, перебуватиме в межах від 50,20 до 51,35 гривень.

Готівковий ринок

З огляду на зростання курсових ризиків, обмінники фінкомпаній і більшість банків пропрацюють з досить широким спредом: за доларом — у межах 20−30 копійок, за євро — в межах до 20−70 копійок. Збережеться практика виставлення окремими мережами обмінників у жвавих торговельних місцях спреду як за доларом, так і євро в межах до 1 гривні.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 44,80 до 46,50 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 45 до 46,50 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 50,10 до 52 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 50,20 до 51,90 гривень.

Значний розкид котирувань готівкової валюти в банках та різних мережах обмінників, а також розширення відхилень котирувань міжбанківського та готівкового ринків, коли цінники продажу валюти в обмінниках будуть на 30−70 копійок вищі за котирування продажу безготівкової валюти на торгах, стануть головною особливістю валютного ринку України цього тижня.