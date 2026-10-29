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29 жовтня 2026, 15:55

ЄЦБ залишив ставку без змін попри найвищу за три роки інфляцію: як відреагував євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) на засіданні 29 жовтня залишив процентні ставки без змін, як і очікували учасники ринку. Депозитна ставка залишилася на рівні 2,5% після підвищення на 25 базисних пунктів у вересні. Регулятор попередив про ризики прискорення інфляції та уповільнення економічного зростання через подорожчання енергоносіїв. Про це йдеться в рішенні ЄЦБ від 29 жовтня.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) на засіданні 29 жовтня залишив процентні ставки без змін, як і очікували учасники ринку.
ЄЦБ на засіданні 29 жовтня залишив процентні ставки без змін
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► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Які ставки встановив ЄЦБ

Рада керуючих ЄЦБ вирішила зберегти всі три основні процентні ставки на попередньому рівні:

  • Депозитна ставка — 2,5%.
  • Ставка основних операцій рефінансування — 2,65%.
  • Ставка маржинального кредитування — 2,9%.

Попереднього разу, 10 вересня, регулятор підвищив ставки на 25 базисних пунктів через посилення інфляційного тиску на тлі війни на Близькому Сході. Це було друге підвищення ставок від початку 2026 року.

У жовтні ЄЦБ вирішив узяти паузу, водночас зберігши попередження про ризики тривалого енергетичного шоку.

Регулятор зазначив, що подальше підвищення цін на нафту й газ може одночасно прискорити інфляцію та стримати економічне зростання. Водночас базовий інфляційний тиск поки залишається відносно стабільним, а заробітні плати не демонструють суттєвої реакції на подорожчання енергоносіїв.

ЄЦБ також повідомив про посилення жорсткості фінансових умов із часу попереднього засідання. Це може додатково обмежувати інфляцію, але водночас стримувати економічну активність.

Як відреагували ринки

Після рішення ЄЦБ євро продовжив дешевшати відносно долара, втративши близько 0,4% та опустившись до нового мінімуму за 17 місяців, повідомляє CNBC.

Водночас державні облігації країн єврозони подорожчали. Європейський фондовий індекс Stoxx 600 утримував зростання приблизно на 1%.

Реакція ринків пов'язана зі зниженням очікувань інвесторів щодо швидкого подальшого підвищення ставок ЄЦБ.

У вересні річна інфляція в єврозоні прискорилася до 3,8% проти 3,2% у серпні. Це найвищий показник за три роки, який суттєво перевищує ціль ЄЦБ у 2%.

Найбільше на зростання споживчих цін вплинули енергоносії, які у вересні подорожчали на 18,8% у річному вимірі.

Що буде зі ставками далі

Як раніше писав «Мінфін», 10 вересня ЄЦБ підвищив депозитну ставку до 2,5% на тлі подорожчання нафти та газу. Тоді регулятор прогнозував, що інфляція у 2027 році становитиме 2,5%, а у 2028 році — 2,1%.

Подальша політика ЄЦБ залежатиме від тривалості енергетичного шоку, динаміки інфляції та економічної активності. Регулятор не бере на себе зобов'язань щодо конкретної траєкторії ставок і ухвалюватиме рішення на кожному засіданні залежно від нових даних.

Для валютного ринку збереження ставок означає, що перспективи євро значною мірою залежатимуть від різниці між політикою ЄЦБ та Федеральної резервної системи США. Якщо американські ставки залишатимуться відносно високими, це може підтримувати долар.

Водночас дорожчі енергоносії та напруженість на борговому ринку окремих країн єврозони обмежують можливості ЄЦБ для подальшого посилення монетарної політики. Зокрема, інвестори стежать за ситуацією у Франції, де боргові ризики спричинили зростання вартості державних запозичень.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bosyak
bosyak
29 жовтня 2026, 17:53
#
Це добре, чекаю ще просадки € відносно $…
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