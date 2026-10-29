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29 жовтня 2026, 8:47

ФРС США залишила ставку без змін

Федеральна резервна система (ФРС) США зберегла цільовий діапазон ставки за федеральними фондами на рівні 3,75−4% річних, йдеться у заяві регулятора за підсумками дводенного засідання.

Федеральна резервна система (ФРС) США зберегла цільовий діапазон ставки за федеральними фондами на рівні 3,75−4% річних, йдеться у заяві регулятора за підсумками дводенного засідання.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіКомітет із відкритих ринків ФРС США (FOMC) за підсумками засідання 27−28 жовтня зберіг ставку на рівні 3,75−4%.
ФРС зберегла цільовий діапазон ставки за федеральними фондами на рівні 3,75-4% річних.
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Деталі

Комітет із відкритих ринків ФРС США (FOMC) за підсумками засідання 27−28 жовтня зберіг ставку на рівні 3,75−4%. Такий діапазон було встановлено у вересні, коли регулятор посилив грошово-кредитну політику вперше з 2023 року. За те, щоби зберегти ставку, проголосували 10 членів комітету. Проти були двоє — вони підтримували підвищення ставки на чверть процентного пункту.

У прес-релізі FOMC відзначив «підвищену невизначеність, що зберігається, частково зумовлену геополітичними подіями». Водночас він зазначив, що економічна активність та продуктивність праці зростають високими темпами, інвестиції в основний капітал залишаються значними, а рівень безробіття практично не змінився.

Комітет визнав, що інфляція залишається підвищеною, але не дав чіткого сигналу про можливе підвищення ставки на наступному засіданні у грудні, вказавши, що чекає на додаткові дані.

«Отримання додаткових даних допоможе Комітету визначити відповідний курс грошово-кредитної політики, щоб забезпечити своєчасне повернення інфляції до цільового рівня 2%. Комітет забезпечить цінову стабільність», — йдеться у заяві.

Як відреагував ринок

Оскільки рішення ФРС не стало сюрпризом, реакція ринку була стримана. Індекс широкого ринку S&P 500 після релізу додавав приблизно 0,2%, індекс «блакитних фішок» Dow Jones Industrial Average — на 0,3%. Індекс технологічного сектору Nasdaq Composite практично не змінився.

Скільки ще підвищень

Інфляція в США залишається вищою за мету ФРС у 2% майже шість років. За попередніми оцінками, на які посилається Reuters, індекс витрат на особисте споживання (PCE), головний орієнтир ФРС, у вересні залишався на рівні 3% або вищим у перерахунку на рік. Ціни розганяють енергетичний шок після рішення президента США Дональда Трампа атакувати Іран, мита, попит з боку компаній у сфері штучного інтелекту та споживчі витрати. Нафта подорожчала приблизно до $114 за барель, на 20% від початку вересня.

«Сьогодні питання не в тому, чи підвищить ФРС ставку знову, а в тому, скільки ще підвищень буде», — написав керуючий директор TS Lombard Даріо Перкінс (цитата по Reuters). На його думку, регулятору доведеться підвищувати ставку, поки мета щодо інфляції не виявиться в межах досяжності.

Економіст Monetary Policy Analytics Дерек Тан чекає ще на три підвищення на 0,25 в.п. на найближчих засіданнях. Такий прогноз збігається з очікуваннями ринку, що закладає підвищення раз на квартал до червня 2027 року.

Економіст Mizuho Алекс Пелле назвав можливу відмову від підвищення у жовтні помилкою. Він очікує підвищення на 0,25 в.п. у грудні, але вважає ризик підвищення одразу на 0,5 в.п. вищим, ніж ризик паузи.

Аналітики Piper Sandler вважають, що політика ФРС залишається стимулюючою. Ефективна ставка на рівні 3,9% підтримує зростання та пом'якшує для економіки ефект прибутковості облігацій близько 5%, зазначають вони.

Що було зі ставкою

У вересні ФРС вперше з липня 2023 року підвищила ставку на 0,25 п.п., до 3,75−4%. Рішення ухвалили одноголосно, 12 голосами. До цього ставка дев'ять місяців трималася на рівні 3,5−3,75%.

Кевін Уорш очолив ФРС наприкінці травня. У липні, на другому засіданні під його керівництвом, регулятор зберіг ставку, а президенти федеральних резервних банків Клівленду, Далласу та Міннеаполісу проголосували проти. За вересневим медіанним прогнозом учасників засідання, до кінця 2026 року ставка становитиме 4,1%, що передбачає ще одне підвищення на 0,25 п.п.

Президент США Дональд Трамп раніше вимагав зменшити ставку приблизно до 1%, а на початку вересня пригрозив припинити торгівлю з країнами, з якими у США склався торговий дефіцит, якщо ФРС не знизить вартість запозичень.

Наступне засідання ФРС відбудеться 8−9 грудня.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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