Курс долара та євро на початку весни: чому розслабитися не вийде

Перша декада березня на валютному ринку України мине напружено. Причому «законодавцем» курсового тренду буде міжбанк. Готівковий ринок почне працювати з огляду на те, як поводитиметься безготівковий долар і євро на наших торгах. Але особливо цікаво стане у другій половині тижня, коли до суто українських чинників ще додадуться й міжнародні події.

Які фактори можуть зіграти на користь гривні

Продовження позитиву від МВФ та від частини наших партнерів

Експерти зазначають, що питання виділення траншу для нашої країни практично вирішене, і залишається лише технічна процедура його затвердження керівництвом Фонду. Отже, ймовірність отримання Україною нового обсягу кредиту в межах близько $880 млн найближчим часом — майже 100%.

Це вкрай важливо, з огляду на озвучену Міністром фінансів Сергієм Марченком щомісячну потребу у зовнішньому фінансуванні у 2024 році для забезпечення соціальних видатків бюджету в межах близько $3 млрд.

При цьому, за даними Мінфіну України, за січень-лютий 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло близько $1,2 млрд зовнішнього фінансування. З них грантові кошти, що надаються на безповоротних умовах, становили майже 75% загального обсягу фінансової допомоги, що важливо для оцінки боргового навантаження нашої країни найближчими роками.

Європарламент також провів уже всі юридичні процедури щодо погодження України допомоги в межах до 50 млрд євро у чотирирічний період. Із огляду на те, що, фактично, свої соціальні та військові витрати уряд проводить «прямо з коліс» — це додає впевненості в активних розпродажах валюти Нацбанком на міжбанку, у разі потреби. І таким чином, інтервенції НБУ і в березні цього року страхуватимуть курс гривні від небажаних сюрпризів.

Заходи Мінфіну щодо підтримки фінансової стійкості

Мінфін їх зробив на початку 2024 року в умовах невизначеності міжнародної допомоги. Причому не за рахунок «друкарського верстата». Ця низка заходів включає в себе:

максимізацію надходжень доходів до держбюджету. До 29 лютого 2024 року 6 акціонерних товариств забезпечили авансове перерахування до держбюджету не менше 50% річних дивідендів на державну частку від результатів господарської діяльності у 2023 році (це додатково 3 млрд гривень). Попрацювали посадовці щодо отримання податків також із держбанками і, за інформацією з ринку, з найбільшими приватними компаніями.

До 29 лютого 2024 року 6 акціонерних товариств забезпечили авансове перерахування до держбюджету не менше 50% річних дивідендів на державну частку від результатів господарської діяльності у 2023 році (це додатково 3 млрд гривень). Попрацювали посадовці щодо отримання податків також із держбанками і, за інформацією з ринку, з найбільшими приватними компаніями. активізацію внутрішнього ринку запозичень. Останні аукціони Мінфіну з розміщення ОВДП проходили вдало для наповнення бюджету як у гривні, так і у валюті. Основними покупцями облігацій були банки. Але «засвітилися» також, зрештою, й інвестори — юридичні та фізичні особи.

Головним резервом для залучення грошей до бюджету тут для Міністерства фінансів залишається, звичайно, населення, на рахунках якого в банках станом на 1 лютого цього року знаходиться понад 1,055 трлн гривень в еквіваленті. А також і самі банки, які на депозитних сертифікатах НБУ майже завжди лише в лютому 2024 року тримали від 324 до 439 мільярдів гривень.

Ситуація на самому міжбанку та на готівковому ринку

На міжбанку попит на валюту перевищує пропозицію, що «тисне» на курс. Основну частину дефіциту долара закриває, як і раніше, Нацбанк через свої інтервенції, але останнім часом активізувалися й інші продавці.

Частково спрацювали останні «закручування гайок» щодо валютного контролю з боку регулятора (особливо щодо відстеження повернення валютної виручки експортерами). А частково — і самі експортери почали більше потребувати гривні для поточних господарських витрат.

Особливо це помітно за заявками аграріїв, яким треба фінансувати весняні польові роботи й їм потрібна для цього гривня. Тому тиск на курс на валютному міжбанку збережеться, але він оперативно зараз закривається за рахунок перерахованих вище дій як самого НБУ, так і клієнтів банків.

На готівковому ринку, і, загалом, за операціями з валютою громадянами, обсяги перевищення купівлі валюти українцями над обсягами її здачі залишаються досить суттєвими — періодично до $25 млн-$50 млн на день.

Але активне завезення готівкового кешу банками (тільки у січні 2024 року фінансисти завезли понад 1,8 млрд доларів в еквіваленті), а до цього щомісяця з жовтня 2023 року ці операції становили понад $ 1 млрд, — знімає проблему забезпечення готівкою як каси банків, так і обмінники фінкомпаній.

Тому зараз навіть у моменти зростання цінників обмінників особливого ажіотажу серед покупців немає. Плюс люди активно в такі моменти купують валюту собі на картки і на валютні конвертаційні депозити, що зменшує тиск безпосередньо на курс готівкового ринку.

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Що може спрацювати проти нацвалюти

Невизначеність з обсягами допомоги від США

Обіцяні Україні близько $60 млрд фінансової та військової допомоги продовжують поки що «буксувати» в американських коридорах влади, де наближення президентських виборів лише ускладнює вирішення цього питання.

На ці гроші розраховував як наш Мінфін для затикання «дір» бюджету, так і наші військові, яким потрібна зброя для боротьби з агресором. Доки це питання не буде вирішено, економічна підтримка гривні не перебуває на належному рівні.

Це змушує наших чиновників постійно закладати під час ухвалення рішень підвищені ризики, і знижує ефективність багатьох секторів української економіки та впливає на все — в тому числі, й на настрої валютного ринку.

Обстановка на фронтах

Попри стійкість та героїзм ЗСУ, відсутність наразі обіцяних нашими західними партнерами обсягів боєприпасів та техніки ускладнює становище на фронті. Це не може не впливати на поведінку учасників валютного ринку і психологічно «тисне» на курс.

Продовження епопеї з блокуванням польського кордону

Це знижує обсяги нашого експорту та негативно впливає на економіку України. Хоча, останнім часом, український бізнес і починає вирішувати ці проблеми в обхід Польщі. Але це процес не одного дня, і все одно збільшує витрати на логістику як для наших експортерів, так і для наших імпортерів.

Якщо аналізувати всі перелічені вище «плюси» та «мінуси» для гривні на валютному ринку на початку березня, то можна говорити, що ситуація залишається напруженою, але повністю контрольованою Нацбанком.

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Як на курс можуть вплинути рішення ЄЦБ

Вже 7 березня відбудеться засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок. З огляду на останні дані щодо інфляції в Євросоюзі, стану європейського ринку праці та показників ВВП, найімовірніше, ЄЦБ поки що не зважиться на початок циклу зниження своїх відсоткових ставок у березні цього року. Таку поведінку європейського регулятора закладає й ринок.

Вже 20 березня своє слово скаже і Федрезерв, від якого поки що теж не очікують зниження відсоткових ставок. Але тут будуть важливими не лише самі рішення регуляторів, а й їхні коментарі з оцінкою фінансової ситуації в Європі та Америці.

Особливо щодо США, де політична напруженість через швидкі вибори вже починає позначатися на всіх сегментах фінансового ринку. І де «карта» загрози шатдауну уряду США та торги навколо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню — лише початок великої політичної гри, заручником якої стає практично весь світ.

На фоні традиційних коментарів керівництва ЄЦБ за своїм рішенням 7 березня та можливих висловлювань представників ФРС США перед засіданням 20 березня, міжнародний валютний ринок вступає у смугу підвищеної турбулентності пари євро/долар уже з середини цього тижня. І це миттєво позначатиметься на курсі євро щодо гривні на міжбанку, і опосередковано впливатиме на поведінку курсу готівкової євровалюти в обмінниках.

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Прогноз курсу долара та євро на 4−8 березня

Перевищення попиту на валюту над пропозицією буде візитівкою українських торгів практично у всі дні тижня. Що періодично стимулюватиме виходи НБУ з інтервенціями з продажу долара та підтримки гривні. За моїми прогнозами, за 4−8 березня Нацбанк витратить на це близько $380 млн — $730 млн.

Щоденні обсяги торгів продовжуватимуть залишатися досить низькими і навряд чи перевищуватимуть у системі Блумберг рівні від $110 млн до $230 млн. Основна активність на міжбанку спостерігатиметься у період із 5 до 7 березня, а 8-го числа, попри те, що це буде робочий день в умовах війни — великої кількості угод на міжбанку очікувати не варто.

Загалом, ситуація на валютному ринку усі дні тижня буде досить напруженою з періодичними спекулятивними спробами погойдати курс, але при цьому повністю контрольовану Нацбанком.

Котирування міжбанку:

Долар. За моїм прогнозом, у період із 4 до 8 березня котирування долара на міжбанку перебуватимуть у межах від 38,05 до 38,70 гривень.

Євро. Пара євро/долар, за моїми розрахунками, цього тижня перебуватиме в межах коридору від 1,073 до 1,091 долара за євро з періодичними активними коливаннями під час оголошення економічних новин із європейської та американської економіки, а також у період перед та під час оголошення результатів засідання ЄЦБ за ставками та коментарями до нього з боку голови Європейського Центрального банку Крістін Лагард. За моїм прогнозом, курс євро на українському міжбанку цього тижня в такому разі перебуватиме в межах від 40,82 до 42,22 гривень.

Готівковий ринок:

Більшість обмінників продовжать працювати зі спредом у межах 20−30 копійок за доларом та 20−35 копійок за євро. Але періодично його розширюватимуть у період із 5 до 7 березня: перед засіданням ЄЦБ та під час оголошення його рішень із коментарями Крістін Лагард.

Готівковий долар. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,75 до 38,80 грн, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 37,90 до 38,75 грн.

Готівковий євро. У банках котирування євро при купівлі-продажу перебуватимуть у межах коридору від 40,80 до 42,40 грн, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в межах від 40,90 до 42,20 грн. «Гра» за євро буде головним спекулятивним інструментом заробітку для фінансистів практично весь цей тиждень. Особливо у другій її половині.