Майже 10 000 м² приватних терас, вертикальний сад, каскадна архітектура, власна інфраструктура та Ботанічний сад поруч. SAGA Development і BGV DEVELOPMENT представили OZON House — житловий проєкт бізнес-класу на Печерську, в основу якого заклали ідею поєднати переваги центральної локації з тишею, природою та приватністю. Розповідаємо, яким буде новий квартал і що вирізнятиме його на ринку столичної нерухомості.

У великих містах близькість до природи дедалі частіше стає привілеєм. Особливо коли йдеться про центральні райони, де мешканцям зазвичай доводиться обирати між розвиненою міською інфраструктурою та спокійним середовищем для життя.

У SAGA Development та BGV DEVELOPMENT вирішили поєднати ці переваги в OZON House — новому житловому проєкті на Звіринці, неподалік Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка .

Його головна ідея — «центр міста без відчуття міста». Реалізувати її планують завдяки каскадній архітектурі, багаторівневому озелененню, приватним і спільним терасам, пішохідним просторам та інфраструктурі для різних сценаріїв життя.

Проєкт передбачає чотири будинки, 12 секцій і вісім каскадних об'ємів. Загалом заплановано близько 1240 квартир та апартаментів, 900 паркомісць, майже 10 000 м² приватних терас, 20 спільних терас і близько 10 000 м² комерційних площ.

Печерськ і природа: переваги локації OZON House

OZON House розташований на Звіринці — у зеленій частині Печерська, де збереглися історична садибна забудова, тихі вулиці та природні схили. Поруч — Ботанічний сад імені Гришка, дипломатичні представництва, а також ділова й культурна інфраструктура центрального Києва.

Близькість до природи стала відправною точкою архітектурної концепції. Девелопери планують створити багаторівневу систему озеленення, яка об'єднає внутрішні двори, тераси, схили та пішохідні маршрути. Однією з головних особливостей комплексу стане вертикальний сад. Завдяки каскадній забудові зелені простори розташовуватимуться на різних рівнях, формуючи єдиний ландшафт із будівлями.

Окрему роль відіграватимуть тераси. Майже 10 000 м² приватних терас дадуть мешканцям можливість облаштувати власний простір просто неба — для відпочинку, роботи, сімейних вечерь або озеленення. Ще 20 терас будуть спільними.

Внутрішню вулицю проєктують переважно для пішоходів, тоді як автомобілі планують розміщувати на рівні підземного паркінгу.

Водночас частина просторів OZON буде відкритою для міста. Зокрема, передбачені променад уздовж вулиці Вільшанської, пішохідний спуск із ліфтами між верхнім і нижнім Печерськом та вихід у напрямку вулиці Бойчука.

Окремий напрям роботи девелоперів — співпраця з Ботанічним садом. Команда OZON взяла на себе зобов'язання підтримувати його інфраструктуру та долучитися до відновлення оранжерей. Серед подальших планів — спільні освітні, дитячі та волонтерські ініціативи.

«365 хороших днів»: що стоїть за концепцією OZON

У житловому проєкті важлива не лише квартира, а й можливості, які мешканець отримує щодня. Саме тому в OZON значну увагу приділили інфраструктурі та різноманітності просторів.

У комплексі заплановані спортивна та wellness-інфраструктура, коворкінг, community room, багаторівневе лобі, кафе й ресторани, комерційна галерея, школа, дитячий садок і простори для відпочинку. Усе це має працювати як частини одного середовища, де кожен зможе обирати власний ритм життя.

Для сім'ї з дітьми це може бути прогулянка зеленим двором, ігри з друзями та спільний час на терасі. Для тих, хто працює віддалено, — можливість змінити домашній кабінет на коворкінг. Для інших — тренування, зустріч у ресторані або спокійний вечір серед зелені.

Так виникла концепція «365 хороших днів на рік». В команді проводять паралель із курортами, які часто оцінюють за кількістю сонячних днів. Натомість у житловому проєкті пропонують звертати увагу на те, скільки можливостей для комфортного повсякденного життя він створює незалежно від сезону та погоди.

Каскадна архітектура: як унікальний рельєф став перевагою

Одна з головних архітектурних особливостей OZON House пов'язана з рельєфом ділянки. Перепади висот тут сягають 17−33 метрів, тому архітектори вирішили використати їх як основу планувального рішення.

Замість суцільної висотної забудови проєкт передбачає каскадне розташування будівель. Це дозволяє сформувати тераси на різних рівнях, багаторівневі пішохідні маршрути та простори з краєвидами на зелені схили й місто.

Архітектурну концепцію розробляє студія BURØ. «Ми вирішили зробити цю особливість перевагою проєкту. Так з'явилася каскадна архітектура, тераси на різних рівнях і навіть дитячі гірки», — пояснює архітектор проєкту Олексій Пахомов, співзасновник BURØ.

Особливості рельєфу використали й для дитячої інфраструктури. У комплексі запланований каскад гірок різної складності, якими можна буде спускатися з верхнього рівня на нижній. Щоб діти могли знову повернутися нагору, для цієї зони передбачили окремий ліфт.

Архітектори працюють із ділянкою з 2018 року, а нинішня концепція є результатом кількох етапів оптимізації попередніх проєктних рішень. Зокрема, замість п'яти циліндричних веж, передбачених ранньою концепцією 2007 року, запропонували нижчу каскадну забудову.

Безпека та автономність як базові вимоги до житла

Повномасштабна війна суттєво змінила вимоги покупців до житлової нерухомості. Поряд із локацією, архітектурою та інфраструктурою дедалі важливішими стали безпека й автономність будинку.

У проєкті OZON передбачено резервне електроживлення для критичних систем: ліфтів, насосного обладнання, теплових пунктів, аварійного освітлення та оповіщення. Опалення планують забезпечувати від газової котельні. У підземній частині комплексу також запроєктовані захисні споруди подвійного призначення, зокрема протирадіаційне укриття та сховище.

Ще один аспект безпеки — організація території. Завдяки перенесенню основного автомобільного руху під землю внутрішні двори й пішохідні простори мають стати комфортнішими для прогулянок та дитячого дозвілля.

Не закритий комплекс, а частина міста

OZON House розробляють за принципом mixed-use — поєднання житлових, комерційних, робочих, освітніх і громадських функцій в одному кварталі. Для мешканців це означає доступ до повсякденних сервісів поруч із домом. Для району — появу нових просторів, закладів і пішохідних зв'язків.

У проєкті передбачено близько 10 000 м² комерційних площ, де планують розмістити різні сервіси, заклади та інфраструктурні функції. Водночас девелопери прагнуть зберегти баланс між відкритістю та приватністю. Громадські маршрути будуть доступними для міста, а внутрішні житлові простори й приватні тераси матимуть визначений режим доступу.

Таким чином OZON має не відгородитися від Печерська, а стати частиною його міського середовища.

Що відбувалося з ділянкою на Вільшанській

Територія майбутнього OZON House має тривалу історію. Раніше тут розташовувалися гаражі, господарські й технічні об'єкти, а згодом розпочалася реалізація житлового проєкту, який залишився незавершеним.

Важливе питання цієї ділянки — інженерний захист схилу. Ще 1 лютого 2006 року місто офіційно визначило стан схилу як аварійний. У 2007 році було ухвалено рішення про необхідність протиаварійних заходів, а протягом 2008−2010 років попередні учасники проєкту виконали перший етап інженерного захисту.

Однак повний комплекс робіт тоді не завершили. За інформацією девелоперів, нинішній проєкт передбачає завершення системи інженерного захисту схилу, зокрема укріплення ґрунтів, дренаж, водовідведення та анкерні конструкції. Також здійснюється інструментальний моніторинг.

Тому реалізація OZON House пов'язана не лише зі створенням нового житлового кварталу, а й із необхідністю завершити інженерні роботи на території, яка тривалий час залишалася проблемною.

Нова цінність житла в центрі Києва

OZON House об'єднує рішення, які окремо вже відомі ринку нерухомості: тераси, озеленення, спортивну інфраструктуру, громадські простори, сервіси та підземний паркінг. Його особливість — у поєднанні цих функцій із центральною локацією, близькістю до Ботанічного саду та каскадною архітектурою, сформованою природним рельєфом.

Для одних мешканців головною перевагою можуть стати дитяча інфраструктура та зелені двори. Для інших — власна тераса, простори для роботи й відпочинку або можливість залишатися в центрі столиці, але щодня відчувати близькість природи.

«OZON House — це наступний етап партнерства з BGV DEVELOPMENT. Після спільної успішної реалізації першого будинку BOSTON Creative House ми ще більше сфокусувалися на дослідженні того, як люди насправді живуть: як проходить їхній день, чого їм бракує, що дає відчуття комфорту, розвитку та, зрештою, робить їх щасливішими. ​​Ми продумали середовище, в якому людина може працювати, розвиватися, займатися спортом і відпочивати, а родина має все необхідне для комфортного життя, дозвілля та розвитку дітей у межах одного проєкту. Саме на цій логіці побудований OZON House: сильна локація, архітектура, природа, сервіси та різні сценарії життя, об'єднані в одному середовищі. Для нас запуск подібного проєкту — це можливість показати, яким ми бачимо житловий девелопмент у Києві сьогодні», — резюмують у SAGA Development.